טראמפ באיום חריף על איראן: "זה השקט שלפני הסערה"

עדכונים שוטפים

04:30 - דיווח ברויטרס: בריטניה פורסת במזרח התיכון מערכת חדשה ליירוט רחפנים, בעלות נמוכה

01:24 - צה"ל: חיל האוויר יירט לפני זמן קצר כמה רקטות שנורו לעבר כוחות צה"ל

צה"ל: חיל האוויר יירט לפני זמן קצר כמה רקטות שנורו על ידי ארגון הטרור חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב דרום לבנון, ללא נפגעים. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות.

00:23 - טראמפ במסר מאיים לאיראן: "זה היה השקט שלפני הסערה"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם פוסט בחשבון ה-Truth שלו, שבו כתב "זה היה השקט שלפני הסערה". על רקע התמונה, שעוצבה באמצעות בינה מלאכותית, נראות ספינות איראניות בים סוער - שמדמה ככל הנראה את מצר הורמוז. בפוסט נוסף שפרסם כתב "כוח החלל", בעודו לוחץ על "הכפתור האדום" על רקע שיגורים.

מוקדם יותר פורסם בטלגרף הבריטי כי בכירי ממשל טראמפ דוחקים באיחוד האמירויות להתערב יותר במלחמה באיראן, ואף להשתלט על האי האיראני לאוואן, אחד המרכזיים בתעשיית הנפט.

21:58 - באיראן מדווחים: הבורסה בטהרן תיפתח ביום שלישי - לראשונה מתחילת המלחמה בסוף פברואר

21:16 - הותר לפרסום: לוחם גולני סרן מעוז ישראל רקנטי ז"ל נפל בקרב בדרום לבנון

הערב הותר לפרסום כי סרן מעוז ישראל רקנטי, בן 24 מאיתמר, נפל בקרב בדרום לבנון. רקנטי שירת כמפקד מחלקה בגדוד 12 של חטיבת גולני ונהרג מפגיעת רחפן נפץ עם סיב אופטי. מעוז ישראל נהרג אתמול בסביבות השעה 14:00 בצוהריים, לאחר שאותו רחפן התפוצץ על הכוחות סמוך לנהר הליטני.

סרן מעוז ישראל רקנטי ז''ל / צילום: N12

18:42 - בחמאס מודיעים שהארגון קיים סבב בחירות לבחירת מנהיג חדש

בחמאס מודיעים שהארגון קיים סבב בחירות לבחירת מנהיג חדש, אך התוצאה לא הוכרעה בסבב הראשון, ולכן יתקיים סבב שני במועד מאוחר יותר.

18:16 - חמאס הודיע רשמית על מותו של עז א-דין אל-חדאד

חמאס הודיע רשמית על מותו של מפקד הזרוע הצבאית של חמאס עז א-דין אל-חדאד, שחוסל בעזה אמש.

פורסם לראשונה ב-N12