הישראלית שזינקה בכ-45% ביומיים, וזו שקיבלה המלצה שלילית חריגה

אחרי שביום חמישי המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בשיאים, ביום שישי נרשמה מגמה שלילית. במצטבר, בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע, מדד S&P 500 ירד ב-0.5%, מדד נאסד"ק ירד ב-0.7% ומדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.3%.

אלה המניות הישראליות (ובעלות זיקה לישראל) שבלטו במסחר:

סולאראדג' הוסיפה לערכה מעל מיליארד דולר בשני ימי מסחר

תוך שני ימי מסחר בלבד, מניית סולאראדג' זינקה ב-44.4% ולשווי השוק של החברה נוספו למעלה מ-1.1 מיליארד דולר, לשווי נוכחי שמתקרב ל-3.8 מיליארד דולר. מחיר המניה בסוף השבוע היה 61.76 דולר, שיא של יותר משנתיים. סולאראדג' כבר נסחרה בעבר במחירים גבוהים בהרבה, ובשיא שווי השוק שלה התקרב ל-20 מיליארד דולר. בהמשך, החברה נקלעה לקשיים מהם היא מתאוששת ברבעונים האחרונים בהדרגה.

סולאראדג', המנוהלת על-ידי שוקי ניר, מספקת טכנולוגיה לעולם האנרגיה הסולארית. החברה לא פרסמה דיווח חדש מאז הדוחות הכספיים לרבעון הראשון, שפורסמו מוקדם יותר החודש. במקביל, גם המתחרה אנפייז קפצה בימים חמישי ושישי ב-25.9%. ב-Yahoo Finance העריכו שהעלייה החדה בימים האחרונים נובעת מביקושים גבוהים לפתרונות של החברות, לקראת פקיעת דדליין שקשור להטבות מס עבור פרויקטים סולאריים בארה"ב. לקראת פקיעת הדדליין, לקוחות צפויים לרכוש ציוד על מנת להיות זכאים להטבת המס, מה שאמור לתמוך בתוצאות הרבעון השני. לפי תחזית החברה, היא צפויה לסיים את הרבעון השני עם הכנסות של 325-355 מיליון דולר, עם עלייה ברווחיות הגולמית (Non-GAAP) שתגיע ל-23%-27% בהשוואה ל-22% ברבעון הראשון.

נובה נסחרה בתנודתיות אחרי דוחות טובים

מניית נובה קפצה ביום חמישי לאחר פרסום הדוחות הכספיים ב-10.4% לשיא, ואז נחלשה ביום שישי ב-8.4%. במצטבר, בשני ימי המסחר האחרונים, היא עלתה ב-1.1% למחיר שמשקף לחברה שווי שוק של 16.2 מיליארד דולר.

נובה, בניהולו של גבי ויסמן, מספקת מערכות בדיקה לתהליך הייצור של שבבים. בשבוע שעבר, החברה פרסמה את דוחות הרבעון הראשון שהראו תוצאות שיא, ועקפו את תחזיות האנליסטים. הכנסות החברה צמחו ב-10.3% ל-235 מיליון דולר, הרווח הנקי גדל ב-6.8% ל-69.3 מיליון דולר, ועל בסיס Non-GAAP נובה רשמה רווח נקי של 80.3 מיליון דולר, עלייה של 14.7%. החברה צופה ברבעון השני הכנסות של 245-255 מיליון דולר, עם רווח נקי Non-GAAP בסך 2.34-2.48 דולר למניה, גבוה ממה שציפו האנליסטים.

בתגובה לדוחות, אנליסטים המסקרים את נובה העלו את מחירי היעד שלהם למניה. האנליסט מתיו פריסקו מקנטור העלה את המחיר מ-525 דולר ל-600 דולר - פרמיה של 17.8% על המחיר בסוף השבוע - וממשיך להמליץ על נובה ב"תשואת־יתר". לדבריו, המומנטום גובר והראות קדימה (visibility) משתפרת, כשההנהלה מדווחת על התחזקות הביקושים. האנליסט בליין קרטיס מג'פריס העלה את מחיר היעד מ-520 דולר ל-640 דולר, פרמיה של 25.7%, בהמלצת "קנייה". לדבריו, הצמיחה המשמעותית בעסקי הזיכרון דחפה קדימה את תוצאות הרבעון, ויש רוח גבית מעסקי האריזות המתקדמות (Advanced Packaging), שכבר מתקרבים ל-20% מההכנסות.

במקביל, נובה פרסמה זימון לאסיפה השנתית של בעלי המניות שלה, במסגרתו דיווחה על שכר בכירי החברה לשנת 2025. עלות התגמולים השנתית של המנכ"ל גבי ויסמן הסתכמה ב-4.4 מיליון דולר (מתוך זה כ-2.7 מיליון דולר תגמול הוני), ועוד ארבעה בכירים קיבלו תגמולים בעלות של 1-1.2 מיליון דולר כל אחד.

האנליסטים חלוקים בדעותיהם על מובילאיי; ג'פריס מתחיל לסקר בהמלצת "תשואת־חסר"

מניית מובילאיי עלתה בשבוע האחרון ב-9%, למרות שנרשמה חולשה בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע, עם ירידה של 4.8%. למעשה, מאז השפל אליו נפלה מניית מובילאיי בסוף חודש מרץ, היא כבר עלתה ב-52.7%. חברת האוטוטק, בניהולו של המייסד המשותף פרופ' אמנון שעשוע, נסחרת כעת לפי שווי של 8.4 מיליארד דולר, תוספת של כ-2.9 מיליארד דולר מאז השפל של מרץ.

בסוף השבוע, בנק ההשקעות ג'פריס התחיל לסקר את מניית מובילאיי בהמלצת "תשואת־חסר" עם מחיר יעד של 8 דולר, שמשקף דיסקאונט של כ-20% על המחיר הנוכחי בנאסד"ק. האנליסטית ונסה ג'פריס סבורה שמובילאיי מציעה חשיפה מעניינת לתחומים חמים - רובוטקסי והומנואידים (רובוטים דמויי אדם שמבצעים משימות), אך היא מעריכה שהאפסייד בטווח הקצר מוגבל. להערכתה, המעבר למערכות אוטונומיות יניע את הצמיחה בחברה, אך זה כבר משתקף בקונצנזוס הנוכחי. היא מעריכה גם שתוצאות טובות בטווח הבינוני-ארוך תלויות במספר גורמים שאינם ודאיים כיום.

ההמלצה השלילית למניה חריגה למדי: לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, רוב האנליסטים שמסקרים את מניית מובילאיי נחלקים בין המלצות חיוביות (15 אנליסטים מתוך 31) ונייטרליות (גם כן 15 אנליסטים). מחיר היעד הממוצע של האנליסטים משקף פרמיה של 27% על המחיר הנוכחי.