דוחות נובה: עקפה את צפיות השוק ברבעון שיא

נובה , המספקת מערכות בדיקה לתהליכי ייצור שבבים, עקפה את תחזיות האנליסטים ברבעון שיא, ומסרה תחזית גבוהה מהצפוי לרבעון השני של השנה.

נובה צמחה ב-10.3% בהכנסות ברבעון הראשון ביחס לרבעון המקביל אשתקד, והן הסתכמו בכ-235 מיליון דולר, כ-8 מיליון דולר מעל תחזיות האנליסטים. החברה רשמה צמיחה גם במכירות המוצרים וגם בהכנסות משירותים.

הרווח הנקי של נובה גדל ב-6.8% ל-69.3 מיליון דולר, ועל בסיס Non-GAAP הוא הסתכם ב-80.3 מיליון דולר, צמיחה של 14.7%. בכך הגיע הרווח הנקי למניה ל-2.33 דולר, 14 סנטים מעל תחזיות האנליסטים.

ברבעון השני נובה צופה הכנסות של 245-255 מיליון דולר, עם רווח נקי Non-GAAP של 2.34-2.48 דולר למניה - זאת בעוד שהאנליסטים ציפו להכנסות של 239 מיליון דולר ורווח נקי של 2.34 דולר למניה.

נובה ייצרה ברבעון הראשון 40 מיליון דולר מפעילות שוטפת, ובסיומו היו לה בקופה כ-1.68 מיליארד דולר במזומנים והשקעות לטווח קצר וארוך, לעומת חוב למחזיקי האג"ח להמרה בסך כ-733 מיליון דולר.

"הישג יוצא דופן"

גבי ויסמן, נשיא ומנכ"ל נובה, מסר: "הרבעון האחרון מהווה עבורנו הישג יוצא דופן מכל היבט. השגנו תוצאות שיא בהכנסות וברווחיות, כאשר הכנסות השירות ומספר קווי מוצרים בתחומי המטרולוגיה האופטית, החומרים והכימיה - הגיעו כל אחד לשיא כל הזמנים.

"המספרים משקפים את העוצמה של היצע המוצרים של נובה ואת המיקוד שלנו בביצועים. אנחנו עובדים בצמוד ללקוחות ונערכים להמשך צמיחת התעשייה תוך ביסוס השקעות בטכנולוגיה ובתשתיות, ואנחנו ממוצבים היטב עם יכולת למנף את המומנטום הצפוי בשוק".

נובה נסחרת בנאסד"ק ובתל אביב לפי שווי שוק של 16 מיליארד דולר, אחרי זינוק של 153% במחיר המניה בשנה האחרונה (לא כולל תגובת המניה היום אחרי פרסום הדוחות). המניה הגיעה בחודש שעבר לשיא כל הזמנים שממנו היא נחלשה, אך העלייה החדה בשווי הביאה את נובה להפוך לחברה הישראלית הרביעית בגודלה בין הישראליות שנסחרות בוול סטריט, אחרי טבע, אלביט וטאואר.

לפי נתוני "וול סטריט ג'ורנל", תשעה אנליסטים מסקרים את מניית נובה, שמונה מהם חיוביים ואחד נייטרלי.