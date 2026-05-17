המניה הדואלית שבה טראמפ סחר ברבעון הראשון

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ביצע במהלך הרבעון הראשון של השנה 3,642 עסקאות קנייה או מכירה בהיקף של מעל 1,000 דולר כל אחת בשוק ההון, כך עולה מדיווח שהועבר בשבוע שעבר ללשכת האתיקה הממשלתית (U.S. Office of Government Ethics). לפי רויטרס, היקף העסקאות הכולל מגיע ל-220-750 מיליון דולר. עם זאת, הפירוט אינו מדויק, והעסקאות מדווחות לפי טווח של סכומים. כמו כן, לא מדובר בדיווח שמגלה כמה טראמפ מחזיק בכל אחת מהחברות, אלא רק מספק נתונים על עסקאות שביצע במהלך הרבעון.

הדיווח מגלה למשל שבמהלך הרבעון הראשון טראמפ רכש מניות של ענקיות הטכנולוגיה מיקרוסופט , מטא ואורקל . בין היתר, מופיעות בדיווח מעל 10 עסקאות שקשורות לענקית השבבים אנבידיה , שהמנכ"ל שלה ג'נסן הואנג הצטרף בשבוע שעבר לטראמפ בביקורו בסין. רוב העסקאות באנבידיה הן של קנייה, בהיקפים שנעים בטווח שבין 1,000-15,000 דולר ועד 1-5 מיליון דולר לעסקה, והיו גם שלוש עסקאות מכירה, בהיקפים של 50-100 אלף דולר ושל 0.5-1 מיליון דולר.

עוד בתעשיית השבבים, טראמפ רכש מניות של אינטל , שגם הממשל האמריקאי מחזיק בה. לפי הדיווח, הוא רכש בתחילת מרץ מניות אינטל בהיקף של 50-100 אלף דולר, וביצע במהלך הרבעון עוד כמה עסקאות רכישה קטנות יותר.

הרכישות והמכירות הגדולות ביותר

בין הרכישות הגדולות ביותר של טראמפ בתקופה זו, בסכומים שנעים בין 1-5 מיליון דולר, נמצאות עסקאות לרכישת מניות חברות התוכנה אורקל, ServiceNow ואדובי , הענקיות אמזון , אפל ומיקרוסופט, חברת התחבורה השיתופית אובר , רשת Costco ויצרנית המטוסים בואינג . חלק מהמניות מככבות גם בצד הקנייה וגם בצד המכירה. לפי הדיווח, במהלך הרבעון בוצעו יותר עסקאות רכישה מאשר מכירה. בין העסקאות הגדולות של מכירה ניתן למצוא עסקאות של מעל 5 מיליון דולר כל אחת במניות מטא, אמזון ומיקרוסופט, שלושתן בוצעו באותו תאריך, 10 בפברואר. עוד מכירות גדולות היו בוולט דיסני , אורקל ונטפליקס (מעל מיליון דולר כל אחת) שבכולן היו לטראמפ גם עסקאות קנייה במהלך הרבעון.

מהדיווח עולה שהעסקאות של טראמפ מגוונות ברמת הסקטורים, וכוללות חברות טכנולוגיה, שבבים, פיננסים, קמעונאות, ביטחון ועוד. כך למשל בתחום המזון טראמפ קנה מניות של רשת הקפה סטארבקס ורשת המזון המקסיקני צ'יפוטלה מקסיקן גריל , ובפיננסים יש עסקאות בבנק אוף אמריקה ובבנק אוף הוואי . במניה הביטחונית RTX (שעוסקת בעיקר בייצור טילים) היו שלוש עסקאות קנייה בהיקף של עד 50 אלף דולר, כולן לאחר פרוץ המלחמה באיראן.

הישראליות

הדיווח מצביע גם על עסקאות במניות שקשורות לישראל. כך למשל ב-12 בפברואר טראמפ קנה מניות בחברת הטכנולוגיה לתחום הטלקום אמדוקס בעסקה בהיקף של 50-100 אלף דולר, ובחברת אבטחת הסייבר ורוניס סיסטמס היו לו שתי עסקאות מכירה קטנות בפברואר, כל אחת בסכום של 1,000-5,000 דולר. עוד בעולם אבטחת הסייבר, ענקית התחום פאלו אלטו נטוורקס שהפכה במהלך הרבעון הראשון לחברה דואלית כשהתחילה להיסחר גם בבורסה בתל אביב מופיעה במספר עסקאות של טראמפ.

במהלך התקופה היו מספר עסקאות קנייה בהיקפים שנעו בין 1,000 דולר עד 100,000 דולר, ועסקאות מכירה שאחת מהן הייתה בטווח של חצי מיליון עד מיליון דולר. עוד קודם לכן, טראמפ גם קנה מניות של סייברארק שנרכשה על-ידי פאלו אלטו, כשבינואר, שבועות ספורים לפני השלמת העסקה ביצע רכישה של 1,000-5,000 דולר במניות סייברארק.