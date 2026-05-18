"לא יישאר כלום": שבוע המסחר נפתח באדום על רקע איומי טראמפ

08:00

התנודתיות בשוק המניות של דרום קוריאה זינקה הבוקר לרמות קרובות לשיא כל הזמנים, לאחר שמשקיעים זרים "שפכו" בשבוע שעבר מניות מקומיות בשווי של 13.2 מיליארד דולר - מהלך שחולל תנודות חדות במדד הקוספי והוביל להפעלה זמנית של מנגנון הפסקת מסחר בבורסה.

מדד הקוספי צנח בשיעור של עד 4% במהלך המסחר המוקדם בטרם התאושש ועבר לעליות, בהמשך לנפילה של 6% ביום שישי האחרון - נפילה אשר בגולדמן זאקס תיארו ככזו ש"מחקה את העליות השבועיות על רקע פסגת טראמפ-שי והזרמת הון מסיבית של משקיעים זרים החוצה מהשוק".

מדד התנודתיות של הקוספי (VIX הקוריאני) זינק ב-2.56% הבוקר, והתקרב לשיאים שנרשמו בתחילת חודש מרץ.

משקיעים מעבר לים משכו כ-17 מיליארד דולר מהשווקים המתעוררים באסיה (ללא סין) בשבוע שעבר, מה שמסמן את יציאת הכספים השבועית השנייה בגודלה בהיסטוריה, כך על פי נתוני גולדמן זאקס. דרום קוריאה ריכזה את עיקר המכירות עם פדיונות של 13.2 מיליארד דולר, ואחריה טאיוואן עם 2.5 מיליארד דולר.

הבורסה בדרום קוריאה עצרה לזמן קצר חלק מהמסחר הממוחשב (תוכנות מסחר) ביום שני, לאחר שהפסדים חדים בחוזים העתידיים על מדדי המניות הפעילו את מנגנון ה"סיידקאר" (Sidecar) - מנגנון הגנה שנועד להרגיע את התנודתיות בשוק. המגבלה הופעלה לאחר שהחוזים העתידיים על מדד הקוספי 200 צנחו ב-5%, מה שהוביל להקפאת פעילות המסחר האוטומטית למשך חמש דקות.

התפנית המפתיעה הזו הגיעה לאחר שמדד הקוספי חצה לראשונה בשבוע שעבר את רף ה-8,000 נקודות, כשהוא נישא על גבי גלי האופוריה סביב מניות הקשורות לבינה מלאכותית (AI), יצרניות שבבים ומומנטום חזק מצד משקיעים קמעונאיים.

בעקבות האירועים, אסטרטגים בסיטיגרופ ציינו כי השוק הקוריאני נראה כעת במצב של "קניית יתר (Overbought) קיצונית בהרבה בהשוואה לשוק האמריקאי", מה שהניע את הבנק לחתוך את החשיפה שלו לפוזיציית הלונג השורית על דרום קוריאה.

07:20

שבוע המסחר באסיה נפתח הבוקר (ב') בירידות שערים, הנפט עולה וגם המגמה בוול סטריט צפויה להיות אדומה ברקע החשש מחזרת המלחמה.

בפוסט שפרסם הנשיא טראמפ ברשת החברתית "Truth Social" אתמול (א'), הוא כתב כי "השעון מתקתק" עבור איראן והזהיר כי "לא יישאר דבר" אם לא יינקטו צעדים בהקדם, תוך שהוא מוסיף כי "הזמן הוא דחוק!" (!TIME IS OF THE ESSENCE). הוא לא פירט אילו צעדים הוא מצפה מאיראן לנקוט או מה יהיו ההשלכות שיגיעו בעקבות זאת אולם החשש הוא כאמור מתקיפה אמריקאית באיראן שתכניס את מחירי האנרגיה לטלטלה נוספת.

בעקבות כך מחירי הנפט עולים בלמעלה מ-1%. החוזים העתידיים על נפט מסוג ברנט (המדד הבינלאומי) מתחזקים ב-1.34% לרמה של 110 דולר לחבית. החוזים העתידיים על נפט מסוג WTI בארה"ב עולים ב-1.75% לרמה של 107 דולר לחבית.

באסיה הבוקר (ב') ירידות שערים של 0.7% ביפן וירידות של 2% בקוריאה.

גם בניו יורק צפי לירידות שערים של כחצי אחוז לאחר הנעילה השלילית ביום שישי.

נזכיר כי הבורסה נסוגה ביום שישי האחרון מהשיאים שרשמה יום לפני כן, אז מדד ה-S&P 500 ננעל לראשונה מעל 7,500 נקודות והדאו ג'ונס כבש מחדש את רף ה-50,000 נקודות. כך בסיון שבוע המסחר הנאסד"ק נפל בכ-1.5%, ה-S&P 500 נחלש בכ-1.2% והדאו ג'ונס איבד מערכו כ-1.1%.

את הירידות ביום שישי הוביל סקטור השבבים שרשם קודם לכן ראלי חסר־תקדים. אנבידיה שתפרסם השבוע את תוצאותיה איבדה ביום שישי כ-4%.