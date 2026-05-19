ב-2 מיליון שקל לשנה: בלאק קיוב שוכרת קומה נוספת במגדל דיסקונט
ב-2 מיליון שקל לשנה: בלאק קיוב שוכרת קומה נוספת במגדל דיסקונט

חברת המודיעין העסקי בלאק קיוב שכרה לאחרונה את קומה 19 במגדל דיסקונט, לצורך הרחבת פעילותה והגדלת צוות העובדים בכ-40 עובדים חדשים • החברה תשלם סכום של 2 מיליון שקל לשנה - כ-167 שקל למ"ר לחודש - לתקופה של 5 שנים

אריק מירובסקי 12:13
דן זורלא / איור: גיל ג'יבלי
חברת המודיעין העסקי בלאק קיוב תכפיל את השטחים שהיא שוכרת במגדל דיסקונט בתל אביב. כפי שנודע לגלובס, החברה שכרה את הקומה ה-19 במגדל, וזאת בנוסף לקומה ה-26 שבה היא פועלת כיום.

החברה, המעסיקה כיום כ-200 עובדים, נוסדה ע"י קצינים לשעבר באמ"ן ב-2010 - אבי ינוס ודן זורלא - בהתמחות של מודיעין עסקי ברחבי העולם. פעילות החברה מתוארת על ידה באתר האינטרנט שלה כ"שירותי מודיעין ייעודיים עבור תיקי ליטיגציה, בוררויות ותיקי צווארון לבן בפרופיל גבוה". בין היתר פורסמו תחקירים וטענות על מעורבות החברה גם בקמפיינים פוליטיים שונים, האחרון שבהם, כך נטען, נערך בסלובניה.

החברה פועלת כאמור ממגדל דיסקונט ברחוב יהודה הלוי בתל אביב, שם היא שוכרת כיום קומה בת 1,000 מ"ר, ולה סניפים בלונדון ובמדריד. כפי שנודע לגלובס, באחרונה שכרה החברה את קומה 19 במגדל, לצורך הרחבת פעילותה והגדלת צוות העובדים בכ-40 עובדים חדשים, שבימים אלה החברה פועלת לגיוסם.

החברה תשלם סכום של 2 מיליון שקל לשנה, שזה כ-167 שקל למ"ר לחודש, וזאת לתקופה של 5 שנים.