תיירות מתכננים חופשה בתאילנד? יש לנו בשורות פחות טובות בשבילכם
תאילנד

פחות משנתיים לאחר שהאריכה את תקופת השהייה ללא ויזה ל־60 יום עבור אזרחי יותר מ־90 מדינות, בהן ישראל, תאילנד חוזרת למגבלת 30 הימים • המהלך נועד להילחם בניצול לרעה של ההקלות על ידי עובדים בלתי חוקיים, גורמי פשיעה ורשתות הונאה • בממשלה התאילנדית מעריכים כי השינוי לא צפוי לפגוע באופן משמעותי בתנועת התיירות

סתיו ליבנה 15:57
תאילנד / צילום: Shutterstock
פחות משנתיים אחרי שהרחיבה משמעותית את תנאי הכניסה לתיירים זרים בניסיון להחזיר את ענף התיירות למסלול, תאילנד מבצעת פניית פרסה. הממשלה בבנגקוק החליטה לבטל את הסדר הכניסה ללא ויזה ל-60 יום עבור יותר מ-90 מדינות, ולחזור ברוב המקרים למודל הישן שאפשר שהייה של עד 30 יום בלבד.

בין המדינות שהושפעו מהמהלך נמצאות ישראל, ארה"ב, בריטניה, גרמניה, צרפת, איטליה, ספרד, יפן, אוסטרליה, קנדה, סינגפור, דרום קוריאה ומדינות נוספות שנהנו בשנה האחרונה מההקלות שהנהיגה תאילנד כדי לעודד תיירות בינלאומית.

לפי שעה, הרשויות בתאילנד עדיין לא פרסמו תאריך רשמי לכניסת השינוי לתוקף. לאחר אישור הקבינט, ההחלטה צפויה לעבור לעדכון רשמי מול רשויות ההגירה והגורמים הרלוונטיים במדינה.

המהלך מגיע לאחר חודשים שבהם גבר הלחץ מצד גורמי ביטחון במדינה, שטענו כי ההקלות שניתנו לאחר הקורונה נוצלו גם על ידי גורמים פליליים, עובדים בלתי חוקיים ורשתות הונאה בינלאומיות שפעלו מתוך תאילנד במסווה של תיירות.

שר התיירות והספורט של תאילנד, סוראסאק פנצ'רואנווראקול, אמר כי הממשלה לא מתכוונת להתמקד רק בהגדלת מספר המבקרים, אלא גם ב"איכות התיירות" ובחיזוק מנגנוני הבקרה והביטחון. לדבריו, ועדת מדיניות הוויזות תבחן מחדש את תנאי הכניסה של כל מדינה בנפרד, תוך שקלול שיקולים ביטחוניים וכלכליים.

לפי ההחלטה, מרבית המדינות יחזרו להסדר הישן של פטור מוויזה ל-30 יום, אך בתאילנד מאותתים כי חלק מהמדינות אף עשויות לעבור בעתיד למסלול מצומצם יותר של 15 יום בלבד.

השינוי ישפיע על התיירות במדינה?

בממשלה התאילנדית טוענים כי בפועל, רוב התיירים כלל אינם מנצלים את תקופת ה-60 יום. נתוני משרד התיירות המקומי מצביעים על כך שאורך השהייה הממוצע של תיירים במדינה עומד על כתשעה ימים בלבד, ולכן ההערכה היא שהשינוי לא צפוי לפגוע באופן משמעותי בתנועת התיירות.

ישראלים מהווים בשנים האחרונות קהל משמעותי במיוחד ביעדי הנופש בדרום תאילנד ובאיים, בשנת 2025 למעלה מ-400 אלף ישראלים הגיעו לבקר בתאילנד.

מלשכת התיירות של תאילנד בישראל, המיוצגת ע"י חברת טרנובה נמסר: "הקיצור האפשרי של תקופת הפטור מויזה לתיירים בתאילנד לא צפוי להשפיע על מרבית התיירים לתאילנד, ובכללם התיירים הישראלים, וזאת משום שאורך השהות הממוצעת של תייר ישראלי בתאילנד הוא 19 יום, ורובם המכריע של התיירים שוהים בממלכה פחות מ-30 יום. תאילנד ממשיכה להיות אחד היעדים האהובים ביותר על הקהל הישראלי, כאשר מתחילת השנה ועד היום נכנסו כ-140 אלף ישראלים לתאילנד. שינוי משך השהות ללא ויזה לא צפוי להשפיע על מגמת העלייה המתמדת בפופולריות של תאילנד בישראל, כאשר תיירים ימשיכו ליהנות מכניסה ושהות ללא צורך בויזה, ואילו אלה המעוניינים בשהות ממושכת בתאילנד יוכלו להוציא ויזה המתאימה לצורכיהם ולמשך השהות הרצוי להם".