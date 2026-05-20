בסנאט פועלים להגביל את סמכויותיו של טראמפ במלחמה באיראן

עדכונים שוטפים

02:37 - טראמפ: "נסיים את המלחמה באיראן מהר מאוד"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר לחברי פרלמנט בבית הלבן כי מדינתו תסיים את המלחמה באיראן מהר מאוד. הוא הוסיף כי איראן לא תחזיק בנשק גרעיני.

01:18 - הסנאט הצביע בעד קידום החלטה להגבלת סמכויותיו של טראמפ במלחמה באיראן

הסנאט האמריקאי הצביע בעד קידום החלטה להגבלת סמכויותיו של הנשיא טראמפ באשר למלחמה באיראן. 4 מחברי המפלגה הרפובליקנית הצביעו בעד ההחלטה. מטרת ההחלטה היא להביא לסיום המלחמה באיראן - אלא אם טראמפ יקבל אישור מהקונגרס להמשכה. ההצעה טרם נכנסה לתוקף.

00:54 - גורמים אמריקאיים: ארה"ב זיהתה לפחות 10 מוקשים במצר הורמוז

הערכת מודיעין עדכנית של ארה"ב מעלה כי הכוחות האמריקאים זיהו לפחות 10 מוקשים במצר הורמוז, כך דיווחה רשת CBS מפי גורמים אמריקאיים המעורים בפרטים.

00:48 - הדיון הדחוף של טראמפ - אחרי ההודעה הדרמטית על ביטול התקיפה באיראן

שעות ספורות אחרי ההודעה הדרמטית על דחיית התקיפה באיראן, קיים נשיא ארה"ב דונלד טראמפ דיון דחוף. פרטיו הגיעו לידי חדשות 12 מגורמים המעורים בפרטים - ואלה מוכיחים כי הנשיא עדיין לא ויתר על אפשרות של תקיפה ברפובליקה האיסלאמית. גורם מקורב לטראמפ, ששוחח עימו ביממה האחרונה אמר לחדשות 12: "מי שדיבר עם הנשיא ביממה האחרונה, התרשם שהוא עדיין מוכן לפתוח לאיראנים את הראש - אם יהיה בכך צורך, כדי לגרום להם להתגמש במו"מ".

00:44 - ואנס על איראן: "אם הם רוצים עסקה - הם צריכים להבין שנשק גרעיני זה קו אדום"

סגנו של נשיא ארה"ב טראמפ ג'יי די ואנס אמר בהתייחס למו"מ עם איראן: "אם הם רוצים עסקה - הם צריכים להבין שנשק גרעיני זה קו אדום". לדבריו, "יש הרבה טיוטות ואני לא יכול להגיד שיש הסכם עד שממש נחתום, וזה תלוי בהם כי אנחנו עושים עבודה טובה".

00:16 - דיווח: צבא ארה"ב תפס הלילה באוקיינוס ההודי מכלית איראנית עם כמיליון חביות נפט שהוטענה באי ח'ארג

צבא ארה"ב תפס הלילה באוקיינוס ההודי מכלית איראנית עם כמיליון חביות נפט שהוטענה באי ח'ארג, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל.

