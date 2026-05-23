"עליית מחירים בעיר": בכמה נמכרה דירת 4 חדרים ביקנעם?

ברחוב המיצר בשכונת "גבעת יערה" ביקנעם עלית, נמכרה דירת 4 חדרים בשטח של 93 מ"ר עם מרפסת בשטח של 12 מ"ר, תמורת 1.72 מיליון שקל. הדירה בקומה שנייה מתוך שלוש ולה מוצמדת חניה. היא עברה שיפוץ לפני כחמש שנים. הבניין בן כ־20 שנה ואין בו מעלית.

מחיר השיווק של הדירה עמד על 1.76 מיליון שקל והדירה עמדה כשלושה חודשים על המדף. המוכרים הם משפרי דיור שעברו לצמוד קרקע בעיר והקונים הם זוג עם ילדים שעברו לעיר מהאזור.

הדירה ברחוב המיצר בשכונת ''גבעת יערה'' ביקנעם / צילום: אלון אגריי

"משפרי הדיור מתקשים"

ליאב שבח, מנהל סניף רי/מקס מקצוענים יקנעם שייצג את שני הצדדים בעסקה, מספר כי "מדובר בשכונה ותיקה בעיר ומאוד מבוקשת. הבתים לא חדשים אבל הקרבה למרכזי השירות מאוד אטרקטיבית לתושבים.

"ההתפתחות של פארק ההייטק מביאה צמיחה והתפתחות לעיר. הביקוש לדירות בעיר גדול בעיקר בגלל אוכלוסייה חדשה שמגיעה לכאן. לפני כשנה מכרתי דירה זהה - דלת מול דלת - תמורת 1.66 מיליון שקל, ככה שבהחלט ניתן לדבר על עליית מחירים בעיר, בניגוד למה שקורה ברוב הארץ.

"הצד השני של עליית המחירים בעיר הוא שמשפרי הדיור מתוך העיר מתקשים לגייס את ההון הנדרש על מנת לעבור לדוגמה מדירה לצמוד קרקע. הפער נהיה גדול מדי. יש מעט מדי בנייה חדשה של צמודי קרקע בעיר וצמודי הקרקע הקיימים כבר די ישנים, כך שבמקרים רבים הם גם דורשים שיפוץ. הבנייה החדשה בעיר היא בעיקר רוויה".

דירות יד שנייה שנמכרו

באר יעקב

בשדרות האלונים, דירת 5 חדרים, 167 מ"ר, בקומה 15 מתוך 17, עם חניה, ב־3.9 מיליון שקל.

ברחוב אפרים קישון, דירת 5 חדרים, 125 מ"ר, בקומה 6 מתוך 8, עם חניה, ב־2.8 מיליון שקל.

ברחוב יהלום, דירת 4 חדרים, 105 מ"ר, בקומה 2 מתוך 20, עם חניה,

ב־2.78 מיליון שקל.

ירושלים

ברחוב אבא אחימאיר בפסגת זאב צפון, דירת 3 חדרים, 60 מ"ר, בקומה 5 מתוך 5, ב־1.98 מיליון שקל.

ברחוב שמחת כהן בהר חומה, דירת 4 חדרים, 96 מ"ר, בקומה 2 מתוך 5, עם חניה, ב־2.65 מיליון שקל.

ברחוב המגיד בעמק רפאים, דירת 4 חדרים, 91 מ"ר, בקומה 1 מתוך 8, ב־6.2 מיליון שקל.

ברחוב בצלאל בנחלאות, דירת 3 חדרים, 75 מ"ר, בקומה 2 מתוך 5,

ב־3.1 מיליון שקל.

ראש העין

ברחוב אליהו הנביא, דירת 4 חדרים, 113 מ"ר, בקומה 2 מתוך 11, עם חניה, ב־2.16 מיליון שקל.

ברחוב שבזי במרכז העיר, דירת 4 חדרים, 138 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 10, עם חניה, ב־2 מיליון שקל.

ברחוב דוד המלך, דירת 3 חדרים, 66 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 3,

ב־1.25 מיליון שקל.

בשדרות דוד בן גוריון, דירת 6 חדרים, 162 מ"ר, בקומה 2 מתוך 7,

עם חניה כפולה, ב־3.48 מיליון שקל.

אופקים

ברחוב שרת, דירת 4 חדרים, 80 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, ב־920 אלף שקל.

ברחוב הרב עובדיה יוסף, דירת גן בת 4 חדרים, 108 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 4, עם חניה, ב־2.15 מיליון שקל.

חיפה

בדרך נחל הגיבורים בחליסה, דירת 3 חדרים, 59 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, ב־700 אלף שקל.

ברחוב שער הגיא ברוממה החדשה, דירת 4 חדרים, 96 מ"ר, בקומה 1 מתוך 7, ב־1.82 מיליון שקל.

ברחוב ביל"ו בהדר הכרמל, דירת 4 חדרים, 62 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4,

ב־1.3 מיליון שקל.

ברחוב צופית ברמת חן, דירת 5 חדרים, 121 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, עם חניה, ב־2.22 מיליון שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה