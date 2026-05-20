המלחמה לא פגעה: מליסרון ועזריאלי עם דוחות טובים ברבעון הראשון

אחרי "שאגת הארי" הפדיונות בקניוני מליסרון זינקו ב-19%

הפדיון בקניוני עופר אמנם ירד בשל המלחמה, אך דמי השכירות נטו עלו ● מליסרון השלימה את השכרת בניין B בפרויקט לאנדמרק בלב תל אביב

ענקית הקניונים והמשרדים מליסרון, שבשליטת ובראשות ליאורה עופרה, עברה את הרבעון שבו פרץ מבצע "שאגת הארי" בהצלחה מבחינת התוצאות הכספיות שלה. הפדיון בקניוני "עופר" שברשותה אמנם ירד אמנם ב-5%, בשל סגירת הקניונים לחמישה ימים ופעילות מצומצמת ושעות פתיחה מוגבלות. אך דמי השכירות נטו (NOI) טיפסו ברבעון הראשון ביחס למקביל ב-2% ל-402 מיליון שקל. הרווח הנקי עלה ב-12% ל-265 מיליון שקל, בין היתר, תודות למדד השלילי שהקטין את הוצאות המימון.



בנטרול השפעות המבצע מול איראן, עלה ה-NOI ב-4% ל-412 מיליון שקל. המנכ"ל אופיר שריד מסר כי מסיום חג הפסח ועד מועד פרסום הדוח, נרשמה התאוששות חדה בפדיונות שזינקו ב-19% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד (כך על פי נתוני חברת RIS).



מבחינת הפרויקטים שלה מליסרון השלימה את השכרת בניין B בפרויקט לאנדמרק בלב תל אביב ששטחו 47.5 אלף מ"ר, וכן השכירה בניין נוסף לחברת אנבידיה ביוקנעם.

ברשות מליסרון 18 קניונים ברחבי המדינה, המשתרעים על 542 אלף מ"ר. בקניונים יש 2,400 שוכרים ושוויים בספרי החברה - 19.5 מיליארד שקל כאשר הם בתפוסה כמעט מלאה (99%). לחברה גם שישה פארקי הייטק ומשרדים, שממוקמים לרוב בקניונים. הם משתרעים על 484 אלף מ"ר, יש בהם 370 חברות שונות ושוויים בספרים 9.8 מיליארד שקל (96% תפוסה).

חזי שטרנליכט

לחברה גם פעילות ייזום בתחום הדיור עם צבר של 13 אלף דירות להקמה, מתוכן מוגדרות 5,500 כבעלות רמת ודאות גבוהה. הרווח הגולמי שצפוי מהקמת הפרויקטים בוודאות הגבוהה נאמד ב-2.7 מיליארד שקל. מניית החברה עלתה ב-26% השנה לשווי שוק של 20 מיליארד שקל.