שוק ההון והשקעות המלחמה לא פגעה: מליסרון ועזריאלי עם דוחות טובים ברבעון הראשון
גלובס מביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם • הכנסות מליסרון ועזריאלי אמנם נפגעו מעט בשל סגירת הקניונים בימי המלחמה הראשונים, אך שתי החברות הציגו עלייה ברווח

כתבי גלובס 09:15
09:26
אחרי "שאגת הארי" הפדיונות בקניוני מליסרון זינקו ב-19%
הפדיון בקניוני עופר אמנם ירד בשל המלחמה, אך דמי השכירות נטו עלו ● מליסרון השלימה את השכרת בניין B בפרויקט לאנדמרק בלב תל אביב
09:19
הרווח של קבוצת עזריאלי קפץ ברבעון הראשון
הרווח זינק ב-18% והסתכם ב-540 מיליון שקל ● זאת למרות שהמלחמה עם איראן פגעה בהכנסות משכירות במרץ והשקל החזק הוביל לירידה בהכנסות מחוות השרתים בחו"ל