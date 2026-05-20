חברת שטראוס גרופ, שבשליטת משפחת שטראוס ובניהולו של שי באב"ד, השכילה לנצל את ירידת מחירי פולי הקקאו והקפה ברבעון הראשון של 2026 ולתרגם אותם לגידול ברווחיות הגולמית - הודות למחירים על מדפי הסופר שנותרו גבוהים. וכך בעוד שהכנסותיה ברבעון נותרו יציבות על 3 מיליארד שקל (לפי הדוחות הניהוליים של החברה), שיעור הרווח הגולמי קפץ מ-26.1% ל-31.9% ברבעון שהסתיים בסוף מרץ. בשורה התחתונה זינק הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ב-181 מיליון שקל - זינוק חד של 126%.

שטראוס מעדכנת בדוחות כי מחירי הקפה (פולי ערבסקה ורובוסטה) נפלו בתוך שנה ב-16% ו-29%, ומחירי פולי הקקאו התרסקו ב-63%. מחיר החלב הגולמי התייקר בשיעור מתון של 3%. הנפילה במחירי חומרי הגלם של הקפה והקקאו, שהגיעו לאחר תקופה ממושכת של עליות שגררו העלאות מחירים, סייעה לחברה כאמור בשיפור הרווחיות הגולמית.

"הגידול ברווח הגולמי וברווחיות הגולמית נבע בעיקר מירידה במחירי הקפה הירוק ומרישום הפסדים בגין נגזרי סחורות קקאו במהלך הרבעון הראשון בשנת 2025 (אשתקד, ח"ש)", הסבירה החברה בדוחות. היא הוסיפה כי "הגידול כאמור קוזז חלקית מעלייה בעלויות הייצור, בעיקר בפעילות שטראוס ישראל".

המחירים הגבוהים וירידת מחירי חומרי הגלם סייעו גם לפעילות שטראוס בארץ (שטראוס ישראל) לרשום שיפור חד ברווח התפעולי (56%+) ל-175 מיליון שקל - זאת הודות לגידול של 4.5% בהכנסות של 1.46 מיליארד שקל וזינוק ברווחיות הגולמית (מ-32% ל-36%).

שטראוס מדווחת על התוצאות הכספיות שלה בשתי שיטות. הראשונה שהוזכרה היא לפי הדוחות הניהוליים, שכוללים גם את החלק החשבונאי של השותפים שלה בפעילויות הבינלאומיות. לפי הדוחות הכספיים של שטראוס גרופ עצמה, ההכנסות הסתכמו ב-2 מיליארד שקל ברבעון הראשון - עלייה של 5.5% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, והרווח הנקי עלה ב-70% והסתכם ב-146 מיליון שקל.

מניית שטראוס , שעלתה בשנה האחרונה במעל ל-40%, נסחרת בשווי שוק של 14.6 מיליארד שקל.