מודל משודרג: השעון החכם החדש של שיאומי

בדיקה טכנולוגית

ענקית הטכנולוגיה הסינית שיאומי כבר מזמן מנסה לשנות תדמית, ולהציג עצמה כמי שאינה שחקנית של מכשירי לואו-קוסט בלבד. החברה קוראת תיגר באופן עקבי על המובילות בשוק, וניתן לראות זאת, למשל, בהשקותיה השנתיות בקטגוריית המחשוב הלביש.

כעת, קבוצת המילטון, היבואנית הרשמית של המותג בישראל, משיקה בארץ את השעון החכם Xiaomi Watch 5. הדגם החדש מגיע לשוק כשהוא נושא על גבו מטען כבד: תיקון הליקויים והביקורות שנלוו לדור הקודם. בדקנו האם הפעם מדובר במוצר בשל ואפוי יותר, או בשדרוג קוסמטי בלבד.

החידוש העיקרי: הסוללה

נקודת האור המרכזית ב-Watch 5, ואולי הבשורה המשמעותית ביותר שלו, היא חיי הסוללה. שיאומי ציידה את המכשיר בסוללה בקיבולת של 930 מיליאמפר/שעה שמבטיחה על פי הצהרת החברה עד ששה ימי עבודה בשימוש רגיל, ועד 18 ימים במצב חיסכון באנרגיה.

אם תבצעו שימוש אינטנסיבי זה עשוי להסתכם בפחות, אבל אם תשתמשו בשעון בצורה רגילה, לגמרי תוכלו ליהנות ממנו ששה ימים. בפועל, זה הופך את המוצר לבעל חיי הסוללה הארוכים ביותר כיום בשוק עבור שעון חכם שמריץ את מערכת ההפעלה של אנדרואיד.

עם זאת, חוויית הטעינה מעוררת תהיות. השעון מגיע עם כבל ייעודי בלבד (ללא מתאם לחשמל), המבוסס על פינים מגנטיים - מה שמחייב הנחה מדויקת שלו על משטח הטעינה. ההפתעה הפחות נעימה מחכה בקצה השני של הכבל: שיאומי בחרה, מסיבה לא ברורה, לצייד אותו בחיבור USB-A מיושן. בעולם טכנולוגי שאימץ לחלוטין את תקן ה-USB-C, הבחירה הזו מרגישה מנותקת, ומאלצת את המשתמשים לחפש ראש מטען ישן במגירה.

היתרון הבולט: העיצוב היוקרתי

בכל הנוגע לעיצוב, ניכר כי שיאומי עוברת תהליך חיובי של התבגרות. החברה לא מנסה להמציא מחדש את הגלגל או להציג אסתטיקה רדיקלית, אבל האסטרטגיה השמרנית הזו פשוט עובדת. מסגרת פלדת אל חלד מבריקה מעניקה לשעון מראה יוקרתי, והכפתורים בדפנות משלימים את הקו הנקי.

להבדיל מלא מעט מתחרים בקטגוריה - בוודאי כאלו שמגיעים ממחוזות סיניים - ה-Watch 5 לא מרגיש כמו צעצוע, אלא כמו שעון פרימיום לכל דבר. עם משקל של 56 גרם, מדובר במכשיר מאסיבי ובעל נוכחות על פרק היד, מה שאומר שתידרש תקופת הסתגלות מסוימת, בעיקר אם תרצו לישון איתו כדי לנטר את איכות השינה.

הדגם שהתקבל במערכת גלובס לסקירה הגיע בצבע שחור, שמייצר מראה סולידי ואלגנטי, ומצויד ברצועת סיליקון סטנדרטית ברוחב 22 מ"מ. בדומה למקובל בשוק, ניתן להחליף אותה בקלות בכל רצועה אחרת כדי להתאים אותה ללוק היומי.

המסך: צבעוני וחד

חוויית הצפייה ב-Watch 5 נשענת על מסך מגע AMOLED בגודל 1.54 אינץ', המציע בהירות שיא של עד 1,500 ניטים. הפאנל מוגן באמצעות זכוכית ספיר עמידה במיוחד בפני שריטות, שמשולבת גם בחלקו האחורי של המכשיר.

התוצאה בשטח מרשימה: התצוגה חדה, הצבעים עשירים, השחורים עמוקים כצפוי מטכנולוגיית ה-AMOLED, והמסך מצליח להתמודד בגבורה גם עם קרני השמש הישראלית ולהישאר קריא לחלוטין. בגזרת הפרסונליזציה, שיאומי מציעה שפע של עיצובי ממשק להורדה, רבים מהם זמינים בחינם ומאפשרים להתאים את מראה המסך לטעם האישי.

ביצועים ונוחות: יש עדיין מה ללמוד

מתחת למכסה המנוע, ה-Watch 5 מציג מערכת שבבים מעניינת: הוא אמנם נשען על ה-Snapdragon W5 Gen 1 של קוואלקום, שבב ישן שהוכיח את עצמו, אך שיאומי שילבה לצדו מעבד עזר משני מתוצרתה.

המעבד המשני לוקח פיקוד במשימות רקע קלות כדי לחסוך באנרגיה, בעוד השבב הראשי נכנס לפעולה במשימות תובעניות. השילוב הזה מספק ביצועים יציבים, אף שחוויית הגלילה והמעבר בין המסכים סובלת לעיתים מגמגומים קלים.

קפיצת המדרגה המשמעותית ביותר נרשמת בגזרת התוכנה: השעון מריץ את מערכת ההפעלה Google Wear OS 6, המעניקה גישה מלאה לאקוסיסטם של גוגל, כולל שימוש בעוזר הבינה המלאכותית ג'מיני של גוגל. זה מהווה יתרון על פני מערכת ההפעלה העצמאית של שיאומי, שיכולה להפריע לרבים. נקודה נוספת - תוכלו לקבל שיחות בשעון מהטלפון שמשויך אליו, אבל אין אפשרות לשלב קישוריות סלולרית בשעון בנפרד בעזרת eSIM.

שינוי מבורך במיוחד עבור הצרכן הישראלי הוא השילוב של שבב ה-NFC, שמאפשר תמיכה מלאה בתשלומים ללא מגע באמצעות ארנק גוגל - נקודת תורפה משמעותית בדורות הקודמים.

בדומה לדגם הקודם, חובבי הכושר ימצאו תמיכה ביותר מ-150 מצבי ספורט, תוכניות אימון חכמות ומערך חיישנים מקיף. שיאומי אף "שאבה השראה" מפיצ'ר פופולרי של אפל, ושילבה בשעון חיישן EMG, המזהה מחוות אצבעות וכף יד כמו שקשוק לשליטה בממשק ללא מגע במסך. בעזרת הפיצ'ר הזה ניתן לענות לשיחות, לכבות התראות או לצלם תמונות בסמארטפון מבלי לגעת פיזית בשעון.

המחיר: עלייה מהדור הקודם

לשיפורים שמציגה שיאומי יש תג מחיר: קבוצת המילטון מתמחרת את ה-Xiaomi Watch 5 ב-1,390 שקל, זינוק משמעותי לעומת הדור הקודם שהושק ב-800 שקל. מדובר בנקודת מפנה: בעבר, השעון של שיאומי נהנה מפוזיציה קורצת של חצי ממחיר Apple Watch בסיסי - תמחור שהיווה כרטיס כניסה נוח לקטגוריה. מנגד, העלייה במחיר מתבטאת גם בחומרים: עם גימור משודרג, מראה יוקרתי ואפשרות להחלפה מהירה של רצועות (בדומה למתחרות), כבר ממש לא מדובר בשעון שמרגיש כמו צעצוע על פרק היד.

המתחרות העיקריות: אפל, סמסונג וגרמין ה-Xiaomi Watch 5 מוכיח ששיאומי עשתה שיעורי בית, והתוצאה היא שעון טוב מבעבר, גם אם עדיין יש מה לשפר. אלא שהאתגר האמיתי הוא ביחס לתחרות בשוק. בעוד ש-Apple Watch ושעון סמסונג ממשיכים לשלוט באקוסיסטם של כל אחת מהחברות, מותגי ענק כמו גרמין בולטים בגזרת הספורט המקצועי והניטור המתקדם. השעון של שיאומי עובד הכי טוב עם המכשירים שלה עצמה, ומסובך יותר עם מכשירים אחרים. הפעם, קשה לומר שהיא מציעה מחיר תחרותי - אם בשנה שעברה הפער עמד על יותר מ-500 שקל, כיום זה הצטמצם ל-200 שקל. אך עבור מי שמחפש פתרון חכם, ובוודאי אם יש לו שיאומי, מדובר באלטרנטיבה תחרותית.

***גילוי מלא: חברת המילטון סיפקה לגלובס את השעון לצורך הבדיקה