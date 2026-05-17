לקראת המונדיאל: מסכי הטלוויזיה הבולטים בשוק

בדיקה טכנולוגית איך ניתן לשפר שירותים דיגיטליים? אילו מוצרים חדשים יש היום בשוק, ומה איכותם לעומת המתחרים? כיצד פותרים בעיות טכנולוגיות? מדי שבוע המדור ינסה לענות על שאלות אלה ודומות להן. אם נתקלתם בתקלות ואתם זקוקים לעזרה, או שאתם מעוניינים שנסקור מוצרים מסוימים, אתם מוזמנים לפנות למייל: nevo-t@globes.co.il

המונדיאל, שישודר ברובו בערוץ כאן 11 בעוד פחות מחודש, הוא כבר מזמן לא רק אירוע ספורט, אלא תצוגת תכלית של טכנולוגיית שידור. הפלטפורמות השונות מתחרות זו בזו כדי לצמצם את השיהוי בצורה הטובה ביותר, ויצרניות הטלוויזיה פועלות כדי שאצלן תראו את הדשא הכי ירוק שאפשר. לכן, לקראת אליפות העולם בכדורגל פנינו ליבואניות בישראל, ושאלנו מה הדגם המומלץ מבחינתן לצפייה במשחקים.

● רשתות המזון שמוכרות טלוויזיה באלף שקל: "בזכות רפורמת מה שטוב לאירופה"

● בדיקה טכנולוגית | וואטסאפ משנה את פניה. אלה הפיצ'רים החדשים והמתוכננים

● המשימה הכי מסובכת בטלפון החדש: להעביר את הישן

LG: OLED evo C5

בחברת LG ממליצים על סדרת OLED evo C5, וספציפית על מסך 65 אינץ'. OLED היא מהטכנולוגיות המתקדמות והיקרות יותר בשוק. לטלוויזיה יש יותר מ־8.3 מיליון פיקסלים שמוארים באופן עצמאי, מה שמאפשר להציג שחור עמוק לצד צבעים מדויקים ותמונה חדה.

הטלוויזיה כוללת קצב ריענון של 120 הרץ, ותמיכה בטכנולוגיות שמפחיתות טשטוש בזמן תנועה מהירה. יש לה מעבד Alpha 9 AI דור 8 של LG, שאחראי על עיבוד התמונה בזמן אמת. לפי החברה, המעבד משתמש בבינה מלאכותית כדי לזהות את התוכן שמוצג על המסך ולהתאים את רמת הבהירות, הצבעים, החדות והסאונד. נציין שהמסך כולל גם טכנולוגיית Brightness Booster שמאפשרת להתמודד עם השמש, ומנגד להפחית השתקפויות על המסך.

מחיר: כ־5,800 שקל

יבואן: קבוצת ח.י

הרציונל איכות הצפייה משפיעה על חוויית הצפייה, ולשם כך יש לבחור מסך טלוויזיה עם יכולות טכנולוגיות מתקדמות. שימו לב אם אתם מעוניינים באיכות צפייה גבוהה, מומלץ לרכוש מסך עם טכנולוגיית OLED. לצד זאת, מסכי ה־LED מומלצים לסלון עם חלונות גדולים.

סמסונג: OLED S85

הדגם המוצע הוא חלק מסדרת S85 עם פאנל OLED, שמשפר את הצבעים העשירים והגוונים השחורים העמוקים בכל תנאי התאורה. גודל המסך המומלץ על ידי סמסונג הוא 77 אינץ'. קצב הריענון של המסך יגיע עד 165 הרץ, נתון מרשים.

כדי לקבל תקן Real Black של VDE, בחברה העבירו את המסך שלוש בדיקות שבחנו את השפעת האור הסביבתי בחדרים בהירים, רמות צבע השחור בסביבות חשוכות, ורמת הבוהק על פי השטח. המטרה היא גם להפחית השתקפויות, ובסמסונג פיתחו שכבה לפיזור האור החיצוני מבלי לפגוע באיכות התמונה, זאת לצד שכבת ליטוש נוספת עם כיוון גמא מבוסס AI.

ביחס למשחקי המונדיאל, הסדרה הזו של סמסונג היא הראשונה בתעשייה שקיבלה את אישור FreeSync Premium Pro של AMD מבחינת איכות הצפייה. גם כאן, סמסונג מתפארת במעבדי בינה מלאכותית שיכולים לזהות את התמונה ולשפר בהתאם למה שמוצג. ביחס לסאונד, סמסונג שילבה טכנולוגיית Symphony Q שמאפשרת לרמקולים ולסאונד בר לעבוד ביחד בצורה חכמה.

מחיר: 6,490 שקל

יבואן: ניופאן ומחסני חשמל

סוני: Barvia 3 S35

הדגם המומלץ הוא Barvia S35, שמגיע עם מסך בגודל 85 אינץ' ברזולוציית QFHD, עם תאורת Direct LED ותומך ב־4K HDR. המסך כולל טכנולוגיית Motionflow XR, שמגיע עד 220 הרץ.

הטלוויזיה מגיעה עם מעבדי תמונה וטכנולוגיות לשיפור התמונה, כמו גם טכנולוגיות לשיפור הצבעים. המעבד החדש מחזק את קלט האות בצורה דינמית בטווח של מיליארדי צבעים, כך לפי החברה. בנוסף, חיישן תאורה ממטב את הבהירות לפי התנאים בחדר. הטלוויזיה תומכת במערכת ההפעלה של גוגל. אחד היתרונות כאן הוא העובדה שמדובר באותו אקוסיסטם כמו הפלייסטיישן, והמכשירים מתכתבים ביניהם.

מחיר: 5,990 שקל

יבואן: ישפאר

TCL: Q6C

מסך TCL שעליו ממליצה היבואנית הוא Q6C, בעל טכנולוגיית QD־Mini LED. הטלוויזיה מגיעה עם מסך 4K בגודל 65 אינץ', וקצב הרענון עד 144 הרץ. בדומה לאחרות, זוהי טלוויזיה חכמה עם מערכות Google TV.

טכנולוגיית MiniLED מאפשרת תמונה בהירה ומציאותית יותר, בזכות מספר גבוה של נורות לד זעירות ומספר יחסית גבוה של אזורי תאורה. המסך כולל 252 אזורי עמעום ובהירות של עד 1,000 ניטים, שמספקים תמונה חדה גם במצבים מאתגרים.

המסך תומך בטכנולוגיות השונות בשוק, לצד IMAX Enhanced ומעבד AiPQ Pro מבוסס בינה מלאכותית לשיפור החדות, תנועה וניגודיות. לפי היבואנית, הטלוויזיה מומלצת הודות לטכנולוגיות השונות ומאיצי התמונה, לצד מחיר נמוך יותר מהמתחרות (וגם בשל העובדה שלא מדובר במסך OLED). המסך תומך ב־FreeSync Premium Pro של AMD.

מחיר: 2,790 שקל

יבואן: C־Data

הייסנס: 65U82Q Mini LED PRO

​יבואנית מוצרי הייסנס בישראל ממליצה על דגם 65U82Q Mini LED PRO. מדובר במסך מיני־לד בגודל 65 אינץ', הכולל טכנולוגיית תאורה אחורית עם 384 אזורי עמעום מקומיים, ובהירות תמונה של עד 5,000 ניטים. קצב הרענון מהיר במיוחד, עד 165 הרץ, לצד תמיכה במצב מואץ של עד 288 הרץ.

לפי החברה, הטכנולוגיה מבליטה את הצבעים הכהים במסך לעומק מקסימלי, יחד עם ניגודיות טובה. למסך יש התקנים לצפייה כמו דולבי ויז'ון ואחרים, לצד תקני הסאונד של דולבי אטמוס. הטלוויזיה תומכת ב־IMAX Enhanced כמו המתחרות, ולמסך יש גם מצב ספורט, שהופך את התמונה להרבה יותר מציאותית.

לטלוויזיה יש מערכת הפעלה עצמאית בשם וידה, עם כ־60 מיליון יוזרים פעילים וכאלפיים אפליקציות, וייתכן כי תקבלו פרסומות וקמפיינים מסחריים מהארץ ומהעולם. חברות יכולות לפתוח חנויות באזור המסחר האינטרנטי שנקרא vshop.

מחיר: 4,990 שקל

יבואן: newdisplay

שיאומי: TV S Pro Mini LED

ההמלצה כאן היא על Xiaomi TV S Pro Mini LED עם מסך 65 אינץ'. מדובר במסך בעל טכנולוגיית QD־MiniLED, תמיכה בעומק צבע של 1.07 מיליארד גוונים, בהירות של עד 1,700 ניטים, קצב רענון דינאמי של עד 144 הרץ (288 הרץ במצב האצת משחקים), ותמיכה ב־Google TV.

למסך יש עד 704 אזורי תאורה אחורית עצמאיים, ולטלוויזיה יש מערך שמע מתקדם של Harman. המסך תומך בתקנים הקיימים בשוק לצפייה וסאונד, לצד יכולות IMAX Enhanced ותמיכה בתקן FreeSync Premium של AMD. יש לו מעבד 4 ליבות Cortex־A73 לצד מעבד גרפי, שמאפשרים עיבוד תמונה מתקדם.

מחיר: 3,190 שקל

יבואן: המילטון

השורה התחתונה: הדברים שיש לשים אליהם לב

בטור מוצעות מספר אפשרויות לרכישת טלוויזיה לקראת המונדיאל, אך צריך לזכור כי מדובר בהשקעה לטווח ארוך בחוויית הצפייה הביתית שלכם. לכן, חשוב לשים לב למספר רכיבים. ראשית, הפאנל. אם אתם מעוניינים באיכות צפייה גבוהה, מומלץ לרכוש מסך עם טכנולוגיית OLED. לצד זאת, מסכי ה־LED מומלצים לסלון עם חלונות גדולים.

שנית, קצב ריענון: חשוב שלמסך יהיו יכולות טכנולוגיות טובות עם קצב ריענון מתקדם, כדי לקבל תחושה שהוא "תקוע". שלישית, כדאי לחזק את הטלוויזיה עם רמקולים או סאונד־ברים חזקים יותר. ולבסוף, כדאי לרכוש מיבואן רשמי, כיוון שהאחריות המקיפה היא תעודת ביטוח שמונעת תשלומים נוספים בעת תקלות, וגם מקבלים התקנה.