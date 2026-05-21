עדכונים שוטפים

06:40 - דיווח בוול סטריט ג'ורנל: ישראל מחזיקה ברשימה של אלפי מחבלים שהשתתפו ב-7 באוקטובר - ופועלת כדי לחסל אותם. לפי הדיווח, מאות כבר חוסלו, וכל מחבל שנמצאו שתי ראיות שמוכיחות שהיה חלק מהטבח, סומן לחיסול



01:37 - רויטרס: שבוע לאחר המפגש עם נשיא ארה"ב טראמפ - נשיא סין שי ג'ינגפינג עשוי לטוס לצפון קוריאה כבר בשבוע הבא



23:55 - מספר מטוסים של "טורקיש איירליינס" ינחתו בנמל התעופה רמון בשעות הקרובות כדי להוציא את משתתפי המשט שנמצאים בישראל



22:36 - הדריכות לחידוש המלחמה בישראל, וההבהרה של טראמפ: "נותן לאיראן כמה ימים"

במקביל לאפשרות להסכם בין ארצות הברית לאיראן , בצה"ל נערכים לאפשרות שהמלחמה תחודש. הערב פורסם ב"המדורה המרכזית" כי בצבא מגדירים את הימים הללו כ"צומת אסטרטגי" בהקשר של כל החלטה שניא ארה"ב דונלד טראמפ עשוי לקבל. בתוך כך, בצה"ל ובחיל האוויר בפרט ערוכים לאפשרות שטראמפ יחליט בימים הקרובים לתקוף באיראן. לקריאת הכתבה

22:12 - לוחמת צה"ל נפצעה קשה מרחפן נפץ בדרום לבנון, שישה נוספים נפצעו בינוני וקל



21:49 - טראמפ: אמתין כמה ימים לתשובת איראן. היא לא תקבל שום הקלה עד שיושג הסכם

21:36 - טורקיה: ארדואן שוחח עם טראמפ



לשכתו של נשיא טורקיה ארדואן הודיעה הערב כי הוא שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בירך על הארכת הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן, והוסיף כי הוא "מאמין שניתן לפתור את הסוגיות שבמחלוקת בין הצדדים", כך על פי ההודעה.



21:26 - מקור שמקורב לצוות המו"מ לתסנים: ארה"ב העבירה הצעה חדשה לאיראן דרך פקיסטן, איראן בוחנת אותה וטרם ניתנה תגובה



21:18 - נשיא איראן פזשכיאן: איראן כיבדה באופן עקבי את התחייבויותיה וחקרה כל נתיב להימנע ממלחמה; כל הדרכים נשארות פתוחות מן הצד שלנו



20:26 - בכיר אמריקני: "השערות של ביבי עלו באש אחרי השיחה עם טראמפ"

אתמול (שלישי) בלילה הנשיא טראמפ, וראש הממשלה נתניהו קיימו שיחה קשה, כך פורסם הערב לראשונה ב"מהדורה המרכזית". במוקד שלה עומדת טיוטה חדשה שכמה מדינות ערביות ומוסלמיות מנסות לקדם כדי להגיע לאיזושהי נוסחת פשרה בין ארה"ב לאיראן, שתמנע את חידוש המלחמה, כך על פי שלושה מקורות שמעורים בפרטים של השיחה.

טראמפ אמר לנתניהו במהלך השיחה כי המתווכות עובדות על מה שהוא כינה "מכתב כוונות" שעליו יחתמו גם ארה"ב וגם איראן. זה עשוי להוביל לסיום המלחמה ולפתיחת משא ומתן של 30 ימים נוספים על סוגיות כמו פתיחת מצר הורמוז ותוכנית הגרעין האיראנית, כך אמר לחדשות 12 מקור אמריקאי שמעורה בפרטי השיחה.

נתניהו מצידו היה ספקן מאוד לגבי הנושא הזה והוא מצידו רוצה שארה"ב תמשיך להפעיל לחץ צבאי על איראן כדי להחליש את המשטר. שני מקורות ישראלים שמעורים בתוכני השיחה הזאת, אמרו לחדשות 12 כי היא הייתה לא פשוטה וכי טראמפ ונתניהו היו חלוקים לגבי הדרך קדימה בנושא האיראני. לקריאת הכתבה

20:18 - דובר משרד החוץ האיראני: איראן מוכנה לפתח פרוטוקולים לתנועת שילוח בטוחה במצר הורמוז יחד עם שאר מדינות המפרץ

פורסם לראשונה ב-N12