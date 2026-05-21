ירידות בפתיחת המסחר בוול סטריט; אנבידיה עולה אחרי הדוחות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

16:30

בורסות וול סטריט נפתחו בירידות: דאו יורד עם פתיחת המסחר ב-0.3%, S&P 500 מאבד 0.4%, נאסד"ק משיל מערכו 0.5%.

15:10

הנושא שמכתיב את מצב הרוח בשווקים בחודשים האחרונים הוא המלחמה שפרצה בין ארה"ב, ישראל ואיראן, והחששות מכך שתתחדש אם לא יושג הסכם. מחירי הנפט נמצאים כ-50% מעל הרמות שנרשמו לפני פרוץ הסכסוך.

נכון לאתמול, מחיר נפט מסוג WTI נסגר ב-98.26 דולר לחבית לאחר ירידה של 5.66%, ונפט מסוג ברנט נסגר ב-105.02 דולר, ירידה של 5.63%, על רקע אופטימיות זמנית מהצהרות נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שמשא ומתן עם איראן נמצא ב"שלביו הסופיים".

עם זאת, הלילה מחירי הנפט קפצו בחדות לאחר דיווח ברויטרס שטען כי המנהיג העליון של איראן הוציא הנחיה לשמור את האורניום המועשר בתוך גבולות המדינה - מה ששוב מעורר סימני שאלה באשר לסיכויים להגיע להסכם.

אמש, לאחר שלושה ימים של ירידות, השווקים זינקו. מדד S&P 500 עלה ב-1%, נאסד"ק ב-1.5%, דאו ג'ונס ב-1%.

החוזים העתידיים לעומת זאת אדומים: החוזים על ה-S&P 500 נחלשים 0.4%, החוזים על נאסד"ק יורדים 0.5%, והחוזים העתידיים על דאו ג'ונס מאבדים 0.3%, זאת בעקבות עלייה חדה בנפט ובתשואות האוצר בעקבות הדיווחים מאיראן.

זירת האג"ח סוערת. המשקיעים ממשיכים לעקוב אחר הזינוק בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב, שמעורר חששות מהמשך לחצים אינפלציוניים ומהידוק ממושך של המדיניות המוניטרית. בארה"ב, התשואה על אג"ח ממשלתיות ל-30 שנה טיפסה מעל 5.19% - הרמה הגבוהה ביותר מאז 2007 - בעוד שהתשואה על אג"ח ל-10 שנים מתקרבת ל-4.7%.

הרקע לעליות הן ציפיות האינפלציה הגבוהות, והסגירה הממושכת של מיצר הורמוז מחמירה לחצים אינפלציוניים בכל העולם, עד שהתחזיות בשוק התהפכו מציפייה להורדות ריבית לציפייה להעלאה נוספת לפני סוף השנה. נשיאת בנק הפד של פילדלפיה, אנה פולסון, אמרה כי היא תומכת בהשארת הריבית ללא שינוי, ושכל הפחתה תלויה בהתקדמות מתמשכת בהורדת האינפלציה.

אנבידיה היא הכוכב של הלילה: החברה דיווחה על הכנסות של 81.6 מיליארד דולר לרבעון הראשון של 2026 ועל רווח למניה של 1.87 דולר, זאת בהשוואה לציפיות האנליסטים שחזו הכנסות של 78.8 מיליארד דולר לרבעון ורווח למניה של 1.75 דולר. מדובר בעלייה מרשימה ביחס לרבעון המקביל אשתקד, אז עמדו ההכנסות על 44 מיליארד דולר, זינוק של 85% בהכנסות ושל 130% ברווח למניה.

בנוסף סיפקה תחזית הכנסות הגבוהה בהרבה מהציפיות. החברה צופה לדווח על הכנסות של 91.0 מיליארד דולר ברבעון שיסתיים ביולי, בעוד שקונצנזוס התחזיות של FactSet עמד על 87.3 מיליארד דולר.

בנוסף, אנבידיה מציבה יעד לשיעור רווחיות גולמית מתואמת של 75%. שיעור הרווחיות הגולמית המתואמת שלה עמד על 75% גם ברבעון האחרון.

דירקטוריון החברה אישר תוכנית חדשה לרכישה עצמית של מניות (Buyback) בהיקף עצום של 80 מיליארד דולר. בנוסף, הדיבידנד הרבעוני הועלה ל-25 סנט למניה, לעומת סנט אחד בלבד קודם לכן.

המהלך מגיע לאחר רבעון חזק במיוחד מבחינת תזרים: תזרים המזומנים החופשי הסתכם ב-48.6 מיליארד דולר, זאת לעומת 34.9 מיליארד דולר ברבעון הקודם, ולעומת 26.1 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

ההכרזה מאותתת כי אנבידיה ממשיכה לייצר כמויות אדירות של מזומנים מהביקוש לשבבי AI, וכי הנהלת החברה בוחרת להחזיר חלק משמעותי מהם למשקיעים. המניה יורדת קלות בטרום.

מניות של חברות מחשוב קוונטי מזנקות בטרום בעקבות דיווח של הוול סטריט ג'ורנל לפיו הממשלה מתכננת להעניק מענקים בסך 2 מיליארד דולר לתשע חברות, כש-IBM תקבל כמיליארד דולר, מחצית מהסכום.

IBM קופצת בטרום המסחר ביותר מ-6%. ריגטי קומפיוטינג מזנקת בכ-14%. די-ווייב קוואנטום קופצת בכ-15%, קוואנטום קמפיוטינג מוסיפה 10%, איי.און.קיו. צומחת בכ-5% ו-GlobalFoundries מזנקת בכ-13%.

הביטקוין ירד מתחת ל-79 אלף דולר על רקע עליית תשואות האג"ח והחששות מאינפלציה. הזהב נסחר סביב 4,514 דולר לאונקיה רמה גבוהה המשקפת חיפוש אחר נכסי מקלט בצל עלייה בחששות מחזרה למלחמה ואינפלציה.

בורסות אירופה אדומות: דאקס וקאק יורדים בכ-0.5%. פוטסי הבריטי נחלש בכ-0.3%.

בורסות אסיה ננעלו במגמה מעורבת: מדד הניקיי זינק יותר מ-3.5% היום בטוקיו, עלייה של 3.58% ל-61,945 נקודות - העלייה החדה ביותר שלו מזה שבועיים. הניקיי שיקף את רווחי וול סטריט לאחר תוצאות אנבידיה ועלייה בתיאבון הסיכון על רקע ירידת מחירי הנפט ואופטימיות זמנית בנוגע לסיום הסכסוך עם איראן.

סופטבנק זינקה בכמעט 20%, לצד מניות טכנולוגיה יפניות רבות, בעקבות תוצאות אנבידיה שסימנו מומנטום AI חזק. בנוסף, יצוא יפן באפריל צמח בקצב המהיר ביותר מאז ינואר, בזכות גל משלוחי שבבים.

מדד שנגחאי ירד 2.04%, ובורסת שנזן איבדה 2.07%. סין ממשיכה להפגין חולשה יחסית על רקע חששות כלכליים פנימיים כמו גם מהעליות בנפט. בקוריאה, קוספי קפץ ב-8.42%, כנראה בהובלת מניות טכנולוגיה ושבבים כמו סמסונג, לאחר שנמנעה שביתה בחברה.