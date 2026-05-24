ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה היום (א') לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להקמת מאגר נתוני אשראי לעסקים. הצעת החוק, שפוצלה מחוק ההסדרים לתקציב 2026 וחזרה בחקיקה נפרדת, צפויה להגיע בקרוב לאישור סופי במליאת הכנסת.

● ראיון | בכיר לשעבר באוצר מציג: 5 צעדים להורדת יוקר המחייה בישראל

● עשירים על הנייר, נחנקים בבנק: הדיסוננס של כלכלת ישראל

המאגר, שיוקם בתוך שנתיים וחצי - עם אפשרות הארכה של חצי שנה נוספת בצו של נגיד בנק ישראל באישור ועדת הכלכלה - ירכז מידע פיננסי על עסקים, ובהם היסטוריית אשראי ומוסר תשלומים, ויאפשר לגופים פיננסיים חוץ־בנקאיים להעריך את הסיכון של לווים פוטנציאליים. לפי הערכות משרד האוצר, המהלך צפוי להוביל לחיסכון של כ־1.5 מיליארד שקל בשנה לעסקים קטנים ובינוניים.

ההיגיון מאחורי הרפורמה דומה לזה שהוביל להקמת מאגר נתוני האשראי למשקי הבית ב-2019: שבירת מונופול המידע של הבנק, צמצום "פרמיית הלקוח השבוי" והגברת התחרות מצד הגופים החוץ־בנקאיים. בשוק האשראי העסקי, שבו 83% מהעסקים הקטנים והבינוניים מרכזים את האשראי שהם לווים.