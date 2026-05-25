הולכים לאיבוד בחיפה? למה עדיין יש שיבושי GPS

החוויה המוכרת מתחילת המלחמה עדיין כאן: בעת שימוש באפליקציית Waze, המפות מראות לפתע כי המיקום שלכם הוא בלבנון, בירדן או בכל מקום שהוא לא זה שבו אתם נמצאים באמת - מה שמקשה להגיע ליעד כאשר נמצאים בסביבה לא מוכרת.

הסיבה לכך נעוצה באיומים אוויריים נרחבים, אשר מצריכים הפעלת מגוון יכולות טכנולוגיות להגנת העורף. אחת היכולות המוכרות היא שיבוש מערכות ה־GPS, שנועד לפגוע ביכולת הניווט של איומים כגון כטב"מים. במקום שהאיום יגיע ליעדו המתוכנן, מופעלים אמצעים "המבלבלים" את מערכות הניווט שלו ומונעים ממנו להשלים את משימתו. גם בימים אלו, אזרחים מדווחים על כך שהם עדיין חווים שיבושים, לדוגמה ביישובי הצפון וחיפה.

מדוע השיבושים נמשכים גם בימים אלה? משום שבצה"ל מזהים כי לא בשלו התנאים המבצעיים כדי להפסיק את השיבושים במתכונתם הנוכחית. מומחים הסבירו בעבר לגלובס כי חלק מן האיומים האוויריים משתמשים ב"מערכות ניווט אינרציאליות", שהן למעשה מכשיר ניווט פנימי המסתמך על חיישני תנועה ומחשב כדי לחשב את המיקום ללא עזרה חיצונית. איומים אחרים, לעומת זאת, נשענים על מערכות GPS המבוססות על אותות לוויין. אותם מומחים הסבירו כי צה"ל נמצא בכוננות לתקיפות שונות, ולכן הגיוני שהשיבושים יימשכו, לפחות כל עוד קיים חשש למתקפת פתע מצד אויבי ישראל.

אז מה ניתן לעשות כדי להתגבר על השיבושים? ראשית, להוריד מפות לשימוש במצב אופליין עבור יישומי ניווט. שנית, אפשר להזין באופן ידני את הכתובות באפליקציות מבוססות מיקום, ולא להסתמך על זיהוי המיקום הנוכחי. ולבסוף, עבור המשתמשים בתחבורה ציבורית, ההמלצה היא לתכנן את המסלול באמצעות האתר הרשמי של משרד התחבורה או להיעזר במוקדי השירות הטלפוניים.