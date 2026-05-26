משפט בחשד להפרת אמונים ושיבוש: צחי ברוורמן זומן לשימוע לפני אישום
צחי ברוורמן

בחשד להפרת אמונים ושיבוש הליכי משפט: צחי ברוורמן זומן לשימוע לפני כתב אישום

ראש הסגל של ראש הממשלה, החשוד בשיבוש הליכי חקירה בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים לעיתון ה"בילד" הגרמני, זומן לשימוע לפני כתב אישום בפרשת הפגישה הלילית • אלי פלדשטיין, לשעבר יועץ התקשורת של נתניהו, חשף בעבר כי ברוורמן נפגש איתו בחניון בקריה וטען כי יוכל "לכבות" חקירה שנפתחה נגדו

ניצן שפיר 12:02
צחי בוורמן / צילום: תמר מצפי
צחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו, זומן לשימוע לפני כתב אישום בפרשת הפגישה הלילית. היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה הודיעו היום (ג') כי הם שוקלים להעמיד את ברוורמן לדין פלילי בעבירות של מרמה והפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט, וזאת בכפוף לשימוע שייערך לו.

על-פי החשד, באוקטובר 2024 נודע לברוורמן במסגרת מילוי תפקידו כי מתנהלת חקירה סמויה בעניין מסירת ידיעה מודיעינית, שסווגה כידיעה סודית ביותר לשותפי סוד בלבד והושגה באמצעי מודיעיני מסווג. הידיעה הועברה לעיתון ה"בילד" הגרמני, שם פורסמו חלקים משמעותיים מתוכה וציטוטים חלקיים מתוכנה.

לפי החשד, סמוך לאחר שנודע לברוורמן על החקירה, הוא ביקש מאלי פלדשטיין, ששימש כיועץ תקשורת לראש הממשלה, להיפגש עימו בדחיפות בבסיס הקריה בתל אביב. השניים נפגשו באישון לילה ברכבו של פלדשטיין בחניון הקריה. ברוורמן הקריא לפלדשטיין מספר שמות שהיו כתובים על דף, ובהם שמו של הנגד ארי רוזנפלד, ושאל אותו אם הוא מכיר מי מהשמות. עוד אמר לו כי מתקיימת חקירה, ושאל אותו: "זה קשור אליך? זה קשור אלינו? כי אם כן, אני יכול 'לכבות' את זה". פלדשטיין השיב בשלילה, והשניים נפרדו.

בהמשך נעצרו פלדשטיין ורוזנפלד, והוגש נגדם כתב אישום חמור, המייחס לרוזנפלד את מסירת הידיעה הסודית לפלדשטיין, ולפלדשטיין את העברתה לפרסום בעיתון ה"בילד" יחד עם אחרים.

*** חזקת חפות: צחי ברוורמן, אלי פלדשטיין וארי רוזנפלד לא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.