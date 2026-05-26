קרן ג'נריישן מדווחת על תשואה של 36% על ההון, חוזרת לתל אביב 125

ג'נריישן קפיטל חוזרת למדד תל אביב 125 הרחב, לאחר שנעדרה ממנו משנת 2022. בדוח האחרון, מציגה הקרן תשואה של 36% על ההון (שנתי, לפני מס) וזינוק חד ברווחים, עם רווח של 186 מיליון שקל ברבעון הראשון, לעומת 30.6 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2025. עם זאת, עיקר הרווח נובע מעלייה משמעותית בשווי חברת ההסעות בון תור, שהוסיפה 165 מיליון שקל לשווי הקרן בעקבות הערכה מחודשת של מעריך חיצוני, על רקע שיפור בביצועים. שווי הקרן הכולל עומד כעת על כ-3.2 מיליארד שקל.

במקביל, הקרן מקדמת עסקה משמעותית לרכישת שיכון ובינוי אנרגיה ומיזוגה לתוך פעילות האנרגיה שלה (פאוורג’ן), בעסקה בהיקף של כ-4.2 מיליארד שקל. עם זאת, העסקה עדיין אינה סופית, והיא כפופה לאישור רשות התחרות ורשות החשמל, על רקע חששות לריכוזיות בשוק. ייתכן כי חלק מתחנות הכוח של ג’נריישן יידרשו להימכר כתנאי לאישור.

הקרן רואה בעסקה פוטנציאל משמעותי, בעיקר בשל נכסי האנרגיה הסולארית, שלדבריה עשויים להגיע עד 2030 לקיבולת של 1.5-2 ג’יגה־וואט, שתשרת בין היתר את בזקג’ן - ספק החשמל הפרטי הגדול בישראל. העסקה צפויה להיות ממומנת, בין היתר, באמצעות מכירת פעילות רכבת "פורטר" בבריטניה תמורת כ-115 מיליון ליש״ט (כ-445 מיליון שקל).

האצה בפרויקטי האנרגיה - מול צווארי בקבוק רגולטוריים ולחצי שוק

בתחום האנרגיה מדווחת ג’נריישן גם על התקדמות בפרויקטים נוספים - תחנת הכוח ריינדיר חתמה על הסכם עם סימנס לאספקת טורבינה, כאשר כעת נותר לה להשלים סגירה פיננסית עד סוף השנה. במקביל, קיימת תחרות מול פרויקטים אחרים על קיבולת מוגבלת שהוקצתה על ידי רשות החשמל עד 2030, כאשר סגירה פיננסית מוקדמת עשויה להעניק יתרון משמעותי ברשת ובתשלומי זמינות.

בנוסף, הקרן קיבלה יחד עם שמיר אנרגיה אישור עקרוני להקמת תחנת כוח בבית שמש, ורכשה את חברת יבולי שמש הפועלת בישראל ובפולין, במהלך שהוגדר על ידה כהזדמנותי.

ג’נריישן השלימה גם איחוד של פעילות הפסולת שלה לזרוע אחת, שזכתה יחד עם שותפים במכרז להקמת מתקן פסולת לאנרגיה בנאות חובב - מהגדולים בישראל, בהספק של כ־50 מגה-וואט, וצפוי להניב הכנסות משמעותיות לאורך תקופת הזיכיון.

מנגד, הקרן מציינת השפעות שליליות הקשורות למלחמה, ובהן ירידה בפעילות החברות מטרופולין ובון תור, וכן עיכובים בפרויקט אגירה שאובה בעקבות עזיבת קבלנים זרים.

למרות זאת, ג’נריישן צופה גידול עקבי בתזרימי המזומנים מהנכסים, מרמה של כ-328 מיליון שקל בסוף 2026 ועד כ-455 מיליון שקל ב-2030. בהתאם לכך, הועלה הדיבידנד השנתי מ-80 ל-100 מיליון שקל, כאשר ברבעון הנוכחי חולקו כ-25 מיליון שקל לבעלי המניות.