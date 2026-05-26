אאורה ישראל

החברה שרוכשת 52 דירות בחדרה במכה. כמה היא שילמה?

קרן הריט למגורים רנט איט רוכשת מאאורה 52 דירות בפרויקט אאורה סיטי בחדרה תמורת 108.5 מיליון שקל, בעסקה הכוללת מזומן והקצאת מניות שתהפוך את אאורה לבעלת מניות מהותית בחברה • הדירות ייועדו להשכרה ארוכת טווח, והעסקה מצטרפת למגמה מתרחבת של רכישת מקבצי דירות בידי קרנות ריט

מאיה לוין 15:08
הדמיית אאורה סיטי חדרה / הדמיה: באדיבות אאורה
הדמיית אאורה סיטי חדרה / הדמיה: באדיבות אאורה

קרן הריט למגורים רנט איט, רוכשת מחברת אאורה 52 יחידות דיור בפרויקט אאורה סיטי בחדרה תמורת 108.5 מיליון שקל, כאשר הדירות מיועדות לשימוש כדיור להשכרה ארוכת טווח. מדובר בפרויקט במרכז העיר חדרה, ברחובות הרברט סמואל פינת ששת הימים בעיר, סמוך לתחנה המרכזית של חדרה שנמצא כיום בשלב האכלוס, בו קיימים 4 מגדלים בני 22 קומות ובהם 460 יחידות דיור.

בפרויקט נשארו כ-70 דירות, כאשר 52 דירות מהן נמכרו על פי הערכות לרנט איט בהנחה של 20% מהמחירון של אאורה, המהווים 10% הנחה ממחירי יחידות הדיור שאאורה מכרה בפועל.

על פי תנאי העסקה, תעביר רנט איט לאאורה כ-88.5 מיליון שקל במזומן, והיתרה תשולם באמצעות הקצאת 2.22 מיליון מניות של רנט איט לאאורה, לפי שער של 9 שקל למניה, המהוות כ-5.87% מהון החברה. בעקבות הקצאת המניות, אאורה תהפוך לבעלת מניות מהותית בחברה.

מתוך התמורה בגין הדירות הנרכשות, כ-13 מיליון שקלים ישולמו בתוך 3 ימים ממועד חתימת ההסכם, סך של כ-20 מיליון שקל ישולם עם השלמת הסכם ההשקעה, ויתרת התמורה בסך של 75.5 מיליון שקל תשולם בסמוך לפני מסירת החזקה בדירות הנרכשות, הצפויה להתבצע ביוני 2026.

הדמיית פרויקט אאורה סיטי בחדרה / הדמיה: באדיבות אאורה
רנט איט מתמקדת בהשקעות בתחום המגורים להשכרה, ונוסדה על־ידי שרון תוסייה־כהן, לשעבר מנכ"ל קבוצת הנדל"ן המניב איירפורט סיטי/נצבא, המשמש גם כמנכ"ל החברה ודירקטור. לרנט איט נכסים בהיקף של למעלה מ-400 יחידות דיור בפרויקטים שונים ובין בעלי מניותיה אפשר למצוא את חברת ההשקעות של בנק הפועלים, כלל ביטוח, קבוצת מגדל ביטוח, וקרנות הפנסיה מבטחים.

העסקה בין רנט איט לאאורה מצטרפת לשורה של עסקאות דומות שנעשו בחודשים האחרונים, בהן קרנות ריט רוכשות דירות ומייעדות אותן להשכרה לטווח ארוך. כך למשל, קרן אבו פמילי ריט, שבשליטת היזם צחי אבו, רכשה בסוף שנת 2025 35 דירות במתחם מגורים באשדוד, בתמורה כוללת של 46 מיליון שקל למטרת שכירות לטווח ארוך. גם בתחילת חודש ינואר דיווחה הקרן על רכישת מקבץ דירות ברחובות.