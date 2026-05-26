אושרה התוכנית שתחדש את בית החולים סורוקה. זה מה שצפוי

תוכנית פיתוח חדשה לבית החולים סורוקה בבאר שבע - כמעט שנה לאחר הפגיעה ההרסנית של טיל איראני בבניין האשפוז הכירורגי בבית החולים: הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה דרום אישרה לאחרונה תוכנית חדשה לבית החולים, שתכלול שלושה מגדלים עם עד 30 קומות כל אחד, ובניין אשפוז חדש וממוגן שייקרא "בניין התקומה".

כזכור, באמצע חודש יוני 2025 נפגע בית החולים ישירות מטיל איראני. למרבה המזל לא היו הרוגים באירוע, וכמה בני אדם נפגעו קל - זאת משום שהבניין פונה מבעוד מועד, למתחם תת־קרקעי, בשל החשש מפגיעה כזו בדיוק. בעוד הפגיעות בנפש היו קלות בלבד, הנזק לרכוש היה עצום: הבניין עצמו נפגע משמעותית כמובן, וכך גם מחלקות אשפוז, חדרי ניתוח, מעבדות, יחידות מקצועיות ומשרדים שהיו בו. קומה שלמה של מחקר ומעבדות נשרפה לחלוטין, ושמונה מתוך 19 חדרי ניתוח הושבתו.

בינוי בהיקף כ-230 אלף מ"ר

כעת, אושרה התוכנית החדשה, אשר על פי הודעת מנהל התכנון "תיתן מענה לחוסרים ולצרכים שהתחדדו בעקבות פגיעת הטיל בבית החולים במהלך מלחמת 'עם כלביא', ותסייע בחיזוק יכולות האשפוז, המיגון והתפקוד של המרכז הרפואי בשעת חירום ובשגרה". התוכנית כוללת בינוי בהיקף של כ־230 אלף מ"ר, ובין היתר מציעה 80 חדרי מלון ועוד 300 יחידות דיור מיוחד - עבור אנשי הצוות הרפואי של בית החולים. עוד היא כוללת 140 אלף מ"ר של שטחי תעסוקה ו־6,500 מ"ר של שטחי מסחר. התוכנית משתרעת על פני 45 דונמים, לאורך שדרות רגר - מרחוב בן גוריון בצפון ועד לרחוב וינגייט בדרום.

"בניין התקומה" המוצע במסגרת התוכנית יהיה בניין אשפוז חדש וממוגן בן 11 קומות. זהו למעשה יישום של סעיף בהחלטת הממשלה מספר 3449 מתחילת נובמבר 2025, הקובע כי קופת חולים כללית, בעלת בית החולים, תקים "מגדל ממוגן חדש במרכז הרפואי סורוקה, אשר ייתן מענה מיגוני לבית החולים בלפחות 70% ממיטות האשפוז שלו, ולפונקציות קריטיות נוספות". בסך הכול כוללת התוכנית חמישה מבנים: נוסף על בניין התקומה ושלושת המגדלים, היא תציע גם בניין בן 8 קומות. התוכנית נערכה על ידי משרד אוקא אדריכלים.

החלטת הממשלה המדוברת, שכותרתה "חיזוק מערך האשפוז הציבורי בנגב ומיגון בית החולים סורוקה", מקציבה 360 מיליון שקלים על פני השנים 2026-2030. היא התקבלה "לאור החשיבות הלאומית והאסטרטגית שרואה הממשלה במיגונם של בתי חולים, ובהמשך לחיזוק וקידום הרפואה הציבורית בנגב והמרכז הרפואי סורוקה; בשל היות המרכז הרפואי סורוקה מרכז על אזורי שלישוני יחיד באזור, המהווה עוגן בריאותי ומשרת זה עשורים רבים את כלל תושבי הנגב; לאור תפקידו המרכזי והמשמעותי בנתינת מענה לאתגרי מערכת הבריאות הציבורית במהלך המלחמה; ולאחר שהמרכז הרפואי ספג במהלך מבצע 'עם כלביא' פגיעה ישירה של טיל ששוגר מאיראן".

נציין עוד כי תהליך הריסת הבניין שנפגע החלה במרץ 2026.

דנילוביץ': "השקעה אסטרטגית"

יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה דרום, עודד פלוס: "מדובר בתוכנית משמעותית בשטח של 45 דונם בלב המטרופולין, אשר אינו מנוצל כיום באופן מיטבי. התוכנית תקדם את פיתוחו של בית החולים לצד פיתוח שדרות רגר, כחלק מהמשך הרצף העירוני הסובב וכדופן משלימה למגמות הפיתוח בצידו המערבי של הרחוב".

ראש העיר באר שבע, רוביק דנילוביץ': ​"אישור תוכנית הפיתוח של 'סורוקה' הוא רגע היסטורי לבאר שבע, לנגב ולמדינת ישראל כולה. מלחמת 'עם כלביא' המחישה לכולנו עד כמה מערכת בריאות חזקה, ממוגנת ומתקדמת היא חלק בלתי נפרד מהחוסן הלאומי שלנו. הקמת בניין 'התקומה', לצד פיתוח רובע החדשנות ושדרוג שדרות רגר, אינם רק מענה לצורכי השעה - אלא השקעה אסטרטגית בעתיד. אנו מחזקים את סורוקה כמרכז רפואי ומחקרי מוביל, וממשיכים לבסס את באר שבע כמטרופולין החדשנות המשפיע בישראל".

מתכננת מחוז דרום במנהל התכנון, מיכל מריל: "התוכנית תהווה זרז משמעותי להנעת הפיתוח המוצע לשדרות רגר בהתאם לחזון תוכנית המתאר של באר שבע. התוכנית כוללת העצמה משמעותית של זכויות הבנייה ומציעה חיזוק משמעותי לבית החולים, ומבטיחה את המשך צמיחתו כבית החולים הגדול בנגב ומהמובילים בארץ".