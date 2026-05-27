בתוך יומיים ירד מדד ת"א-ביטוח ב-5%: מה הבהיל את המשקיעים?

בשנתיים האחרונות הכוכבות התורניות של הבורסה היו מניות חברות הביטוח. כך בשנה החולפת מדד ת"א-ביטוח עלה בכמעט 170%. ואולם ביומיים האחרונים מניות חברות הביטוח הגדולות נופלות בבורסה לאחר ששתי חברות בולטות פרסמו על תוצאות הרבעון הראשון שנראה שאכזבו את המשקיעים.

מניית הראל השקעות נופלת במסחר ביותר מ-5% ומשלימה ירידה דו-יומית של כמעט 8% (מוחקת כ-3.4 מיליארד שקל משווייה). זאת, בין היתר, בשל עלייה סטטיסטית בתביעות בתחום סיכוני חיים. מניית מנורה מבטחים נסחרת בירידות גם היא - אך מתונות יותר : היא איבדה בשני ימי מסחר כ-5% (מחקה כ-2 מיליארד שקל משוויה). מגמה דומה נרשמת גם בין מניות חברות הביטוח הגדולות האחרות, ועדיין, מתחילת השנה כולן עלו בשיעורים דו-ספרתיים חדים של בין 35% ל-51%. ניכר ככלל כי שתי החברות רשמו שחיקה בנתוני התשואה על ההון ביחס לרבעון המקביל, מה שייתכן ומאכזב את המשקיעים כשהם בוחנים את התוצאות הכספיות של החברות.

הדיווחים של החברות

היום (ד') דיווחה הראל על התוצאות שלה לרבעון הראשון. היא סיכמה אותו ברווח כולל של 562 מיליון שקל, עליה של 3.5% ביחס לרבעון המקביל. התשואה להון שלה עומדת עם סיומו על 18.5%, למול 22% בתקופה המקבילה אשתקד. החברה רשמה הכנסה מפרמיות, דמי גמולים ותקבולים בגין חוזי הקעה בסכום כולל של 12.6 מיליארד שקל, עליה של 18% בתוך שנה. הנכסים המנוהלים שלה צמחו לכדי 595 מיליארד שקל (עליה של 2% ביחס לסוף 2025).

בהראל ציינו עם סיכום הרבעון כי העליה ברווח הכולל נבעה מגידול ברווחים מפעילויות ניהול הנכסים ואשראי ומגידול ברווחי השקעה ומימון. כל אלה קוזזו חלקית עם הירידה ברווח מפעילות ביטוח חיים. כמו כן, בתחום רווחי הליבה (לפני מס) מעסקי הביטוח, נרשמה שחיקה של 8% ואלה הסתכמו ב-625 מיליון שקל. הירידה כך הסבירו בהראל נבעה "מהירידה ברווחי הליבה מפעילות ביטוח חיים ובריאות בשל עליה סטטיסטית בסכומי התביעות במוצרי סיכוני חיים, שקוזזו חלקית עם השיפור ברווחי הליבה בביטוח כללי, בעיקר בענפי הרכב".

רווחי ליבה מתחום ניהול נכסים של הראל הסתכמו ב-97 מיליון שקל, עליה של 52% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בזכות המשך צמיחה בהיקף הנכסים ובדמי ניהול. תחום ניהול הנכסים כולל את תחומי הפנסיה, גמל, שירותים פיננסים וחוזי השקעה וסך הנכסים המנוהלים בתחום זה צמח והסתכם בכ-463 מיליארד שקל.

אתמול (ג') פרסמה מנורה מבטחים את התוצאות שהעידו שהרווח הכולל שלה עמד על 464 מיליון שקל ברבעון הראשון, עליה של 19% ביחס לרבעון המקביל. התשואה להון של מנורה נשחקה מ-21% ברבעון המקביל אשתקד, ל-20.2% ברבעון שחלף. אך עם זאת, את שנת 2025 סיכמה עם תשואה על ההון בשיעור גבוה הרבה יותר (31.5%).

בסעיף ההכנסות מפרמיות, דמי גמולים ותקבולים רשמה מנורה מבטחים עליה של 9.3% ל-9.4 מיליארד שקל ברבעון. ההון העצמי שלה שמציג מאז 2021 צמיחה שנתית בקצב של 12% הסתכם ב-8.9 מיליארד שקל. החברה חילקה דיבידנד של חצי מיליארד בגין תוצאות השנה שעברה בחודש שעבר.

מיכאל קלמן, מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח ציין עם פרסום התוצאות כי "פעילויות הליבה של הקבוצה ממשיכות להציג עלייה בהיקפי הפעילות העסקית ורווחיות גבוהה ומתפתחת. כל זאת לצד התפתחות משמעותית במגזר האשראי. הקבוצה ממשיכה בגיוון מקורות הרווח שלה, תוך ניהול קפדני ואחראי וקבלת החלטות בהסתכלות ארוכת טווח, לצד מתן דגש על ניצול הזדמנויות עסקיות ושימוש נכון בעודפי ההון".