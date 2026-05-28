הכותבת היא עורכת דין, שותפה במשרד פירון ושות', מנהלת תחום דיני משפחה

אין זאת הפעם הראשונה שבית המשפט לענייני משפחה נדרש להכריע במחלוקת בין הורים גרושים לגבי פרסום תמונות וסרטונים של ילדיהם הקטינים ברשתות החברתיות, אולם בשנים האחרונות דומה שנוסף לכך מימד נוסף, שכן עבור לא מעט הורים המכונים "משפיעני רשת", פרסום תמונות של ילדיהם ברשתות החברתיות משמש מקור פרנסה של ממש.

● תקדים: הורי חייל שנהרג יוכלו להביא ילד מזרעו על אף שהשאיר אחריו בת זוג

● הזוג נפרד לפני החתונה, והקרב על דירת "מחיר למשתכן" הגיע לבית המשפט

משפיען רשת הוא אדם המקדם מוצרים ושירותים מסחריים בקרב קהל עוקבים קבועים רחב היקף תמורת תגמול כלכלי באמצעות פרסום תכוף של תכנים, הכוללים בדרך כלל תמונות וסרטונים. הרוב המוחלט של משפיעני הרשת והעוקבים הן נשים, ולכן התכנים מערבים לא פעם גם את ילדיהן.

כך נהגה גם משפיענית הרשת ש.ט לפרסם תכנים הקשורים לחיי היום-יום עם בנותיה ברשתות החברתיות מאז שהיו פעוטות, אולם כעת היא מצויה בהליך גירושים מבעלה. בני הזוג מנהלים סכסוך ברמת עצימות גבוהה מאד, שאף כולל בקשות לצווי הגנה.

במסגרת זאת הגיש לאחרונה הבעל בקשה בבית המשפט לענייני משפחה באשדוד, במסגרתה עתר למתן צו המניעה, שיאסור על גרושתו, משפיענית הרשת, לפרסם תכנים שבהם מופיעות בנותיו הקטינות, בנות חמש ושש, להסיר תכנים שכבר פורסמו, ולקבוע כי כל פרסום עתידי ייעשה רק בהסכמת שני ההורים. לטענתו, פרסום תמונות של הקטינות ברשתות החברתיות עלול לחשוף אותן לפגיעה בפרטיות, לסיכוני ביטחון, ואף להשפעות עתידיות על הדימוי העצמי שלהן, במיוחד נוכח גילן הצעיר, והעובדה שאינן יכולות להביע עמדה עצמאית בנושא.

כאשר מדובר בפרסום שמבצע אדם פרטי אודות פעילויות שגרתיות, חגים ואירועים, כבר קבעה הפסיקה בעבר כי הוא נכלל בגדר ההחלטות הרגילות והיומיומיות הנובעות מהאחריות ההורית השוטפת. הפרסום אפילו יכול להטיב עם הקטינים, מאחר שהוא מאפשר להורים לשתף בני משפחה וחברים בחוויות משפחתיות, תורם לתחושת קהילה ותמיכה בין הורים, יוצר תיעוד דיגיטלי עבור הקטין, ומשקף גם את רצונו של ההורה לבטא ולשתף את עולמו. זכותו של ההורה לפרסם את תמונות הקטין מותנת בכך שהוא הביא בחשבון שמרגע שתוכן עולה לאינטרנט הוא עלול להישאר זמין לאורך זמן ואף להגיע לגורמים עוינים, ולכן בדק שאינו פוגע בפרטיות הקטין ובבטחונו.

שונה הדבר כאשר מדובר בפרסום שמבצע משפיען רשת, ומיועד לקהל הרחב, כאשר מול הסיכון הגלום בחשיפה כה נרחבת של הקטינים, עומדת פרנסתו של ההורה. במקרה שהגיע לדיון בפניו, בית המשפט ציין, כי לפני הפרידה האם נהגה לפרסם את הקטינות באופן שגרתי, האב היה מודע לכך, ולא הביע התנגדות, ולכן עצם הפרידה אינו מצדיק שינוי מוחלט של המצב. כמו כן לאור עוצמת הסכסוך בין ההורים, לא שלל בית המשפט כי המניע של האב אינו בהכרח טובת הקטינות, אלא הרצון לפגוע באם.

מאידך קבע בית המשפט כי יש להתחשב בעובדה שמדובר בבנות קטנות, שלמעשה אינן יכולות להביע את עמדתן ורצונן לגבי החשיפה, וכן בכך שהמשפחה מנהלת אורח חיים דתי. לפיכך התיר בית המשפט לאם להמשיך לעשות שימוש בתמונות הבנות, תוך קביעת מגבלות על פיהן נאסר לפרסם תכנים שבהם הקטינות מופיעות בסיטואציות אינטימיות, כשהן עירומות, או אינן לבושות בהתאם לעונה, לרבות בבגדי ים, כחלק מהחובה להגן על פרטיותן, ובהתחשב באורח החיים הדתי של הצדדים. בנוסף הורה בית המשפט על איסור פרסום של כל תוכן שיש בו שילוב של הקטינות בפרטי הקונפליקט בין ההורים או בהליכים המשפטיים ביניהם.