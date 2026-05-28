עידן הזהב של המסחר החרדי: באלעד מוקם מתחם ראשון מסוגו של מסחר ותעסוקה בהשקעה של חצי מיליארד שקל

הכתבה מטעם אשל הירדן

בהשקעה של כחצי מיליארד שקל מוקם בימים אלה פרויקט מסחר ותעסוקה רחב היקף במע״ר של אלעד, כחלק מהיערכות לגידול מואץ באוכלוסייה. העיר מונה היום כ-65 אלף תושבים ובתוך ארבע שנים צפויה להגיע לכ-110 אלף תושבים.

פרויקט המסחר והתעסוקה כולל כ-20 אלף מ"ר מסחר וכ-20 אלף מ"ר תעסוקה. וזאת לעומת כ-6,000 מ"ר מסחר בלבד הקיימים כיום בעיר. היום נאלצים תושבי אלעד לצאת לערים סמוכות כמו פתח תקווה בני ברק, רמת גן ואפילו תל אביב כדי לקנות שירותים בסיסיים.

עד כה למעלה מ-60% משטחי המסחר כבר שווקו לעוגנים ולרשתות מובילות. רבות מהן פועלות במגזר החרדי, או יודעות לבצע התאמות לקהל זה. את פעילות המסחר מוביל נתי גל, בעלים של חברת פיירמקס, מהחברות המובילות בתחום המסחר במגזר החרדי.

נתי גל: "מדובר בביקוש ברור למסחר איכותי בתוך העיר. המטרה היא לייצר מרכז אחד שייתן מענה רחב לתושבי אלעד וליישובים מסביב, כך שהתושבים לא יידרשו לצאת לערים רחוקות".

לצד המסחר, הפרויקט כולל גם מגדל משרדים בן 17 קומות בשטח כולל של כ-20 אלף מ"ר. זהו הבניין הראשון מסוגו בעיר והוא מהווה הזדמנות עבור חברות הייטק, סטארטאפים, רואי חשבון, עורכי דין, מוקדי שירות וחברות ביטוח וסלולאר ועוד. באשל הירדן מציינים כי המיזם מאפשר יתרון ברור למעסיקים בזכות כוח האדם המקומי: נשים חרדיות מתאפיינות בפריון עבודה גבוה, וגברים חרדים מביאים יציבות, מחויבות ורצון להשתלב בשוק העבודה.

קרן גנט, מנהלת השיווק של הפרויקט מסכמת: "אנחנו רואים בפרויקט הזה הישגים גדולים: מנוע צמיחה עירוני, שמחבר בין צורך אמיתי של התושבים לבין הזדמנות עסקית עבור רשתות ומעסיקים; הגדלת נתוני תעסוקה במגזר החרדי;ותרומה לצמיחה הכלכלית במשק".

המתחם צפוי לשרת גם אוכלוסייה דתית וחרדית מראש העין, שוהם, מרכז השומרון וממזרח פתח תקווה, לרבות שכונות גני הדר והדר גנים. באזורים אלה מתגוררים כ-50 אלף איש מהציבור הדתי והחרדי. הפרויקט נהנה מנגישות גבוהה ומיקום מרכזי בסמוך לכביש 6, המאפשר הגעה קלה ונוחה. לצד זאת, מתחם התעסוקה צפוי למשוך עובדים לא רק מאזורים סמוכים, אלא גם מצפון ומדרום לגוש דן, בזכות החיבור הישיר לציר תחבורה מרכזי.

הפרויקט מוקם על ידי שלוש חברות מובילות בתחום הנדל״ן - אשל הירדן, קבוצת ידות ורבץ השקעות. שלושתן נהנות נהנות מיציבות פיננסית ומניסיון של עשרות שנים. החיבור ביניהן מבטיח גב כלכלי חזק, עמידה בלוחות זמנים וסטנדרט ביצוע מוקפד.

