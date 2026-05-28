רשות המסים חוקרת תושב קריית אונו ואת עורך דינו, בחשד כי מסרו הצהרות כוזבות לרשות המסים, לאחר שדירות שהיו בפועל בבעלות הלקוח נרשמו על שם קרובי משפחה לצורך התחמקות ממס.

החשודים, אבישי מורג ועורך דינו זוהר באואר, נעצרו ונחקרו על-ידי חקירות מס הכנסה בפקיד שומה חולון, בחשד לביצוע שורת עבירות מס בתחום מיסוי מקרקעין. על-פי החשד, מורג הצהיר הצהרות כוזבות לרשות המסים באמצעות באואר, על-מנת לרשום דירות שהיו בפועל בבעלותו על שם קרובי משפחה, וזאת במטרה להתחמק ממס שבח וממס רכישה.

מבקשת המעצר שהוגשה בעניינם של החשודים לבית משפט השלום בראשון לציון עולה כי החקירה נגד מורג נפתחה בעקבות מידע שהתקבל בפקיד שומה חקירות מרכז, שלפיו בשנת 2013 רכש מורג, שבבעלותו דירה, דירה נוספת במודיעין ורשם אותה על שם קרוב משפחה שלא רשומה על שמו דירה. על-פי החשד, הדירה שייכת בפועל למורג ובת זוגו, ורק מבחינה טכנית נרשמה על שם קרוב המשפחה על-מנת להתחמק ממס רכישה ומס שבח במועד מכירת הנכס.

הדירה נרשמה על שם הקרוב, דמי השכירות עברו לחשוד

עוד עולה כי דירה זו הושכרה, ודמי השכירות שולמו ישירות לחשבון הבנק של מורג. בהמשך נמכרה הדירה במודיעין, ועל-פי החשד כספי התמורה הועברו תחילה לחשבון הבנק של קרוב המשפחה שעל שמו נרשמה הדירה, ומשם לחשבונו של מורג.

על-פי בקשת המעצר, אותו קרוב המשפחה נשאל שאלות על-ידי נציג הבנק והונחה על-ידי מורג שיצהיר כי מדובר בהחזר הלווה כי "זה פחות חשוד". על סמך אותה הצהרה איפשר הבנק את העברת הכספים בין החשבונות.

בנוסף, עלה חשד כי בשנת 2020, במסגרת הגרלה שערכה עיריית קריית אונו לדירות בהנחה לתושבים שנולדו בעיר, רכש מורג דירה נוספת ורשם אותה על שם קרוב משפחה אחר, שעמד בתנאי ההגרלה כיליד העיר. זאת, אף שמורג לא עמד בתנאי הזכאות, ועל-פי החשד עשה זאת במטרה ליהנות מההנחה שניתנה במסגרת ההגרלה.

זוהר באואר, עורך דין שליווה את מורג בעסקאות הרכישה ובדיווחים לרשות המסים, חשוד כי היה מעורב בהכנת "הסכמים פנימיים" בין מורג ובת זוגו לבין קרובי המשפחה שעל שמם נרשמו הדירות. בהסכמים אלה נכתב, בין היתר, כי הדירות מומנו על-ידי מורג ובת זוגו, וכי קרובי המשפחה רשומים כבעלים פורמליים בלבד, בעוד בני הזוג הם הבעלים בפועל.

במסגרת החקירה נערך חיפוש בביתו של מורג, ובמהלכו נתפסו מסמכים וחומרי מחשב הקושרים, על-פי החשד, את החשודים לביצוע העבירות.

בנוסף, התעורר חשד כי מורג לא דיווח על מלוא הכנסותיו משכר דירה בדוחות השנתיים שהגיש, ואף הצהיר בחלק מהשנים בפני רואה החשבון שלו כי אין לו הכנסות משכר דירה.

השניים הובאו בפני בית משפט השלום בראשון לציון, אשר שחרר אותם לביתם בתום החקירה בתנאים מגבילים.

*** חזקת החפות: אבישי מורג ועו"ד זוהר באואר לא הואשמו ולא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.