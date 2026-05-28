מיהו הסטארט-אפ המבטיח בתעשייה? הצביעו והשפיעו

זו השנה ה-20 בה משקיעים בהייטק הישראלי - מקומיים וזרים - מכל תחומי הטכנולוגיה מדרגים עבור גלובס את רשימת עשרת הסטארט-אפים המבטיחים. המדורגת הראשונה לפני שני עשורים, מלאנוקס, נחשבת כבר היום לישראלית בעלת ההכנסות הגבוהות ביותר אי פעם עם קצב הכנסות שנתי של מעל ל-40 מיליארד דולר בשנה תחת חסותה של הרוכשת אנבידיה.

● לפרטים על כנס Tech IL של גלובס

כמדי שנה, נמנות על הרשימה חברות הייטק פרטיות, צעירות ופורצות דרך, שמייצרות אימפקט על תעשיות ומשתמשים מבכל העולם, צומחות באופן בריא ושמן נפוץ בקרב משקיעי הון סיכון ובנקאי השקעות כמועמדות אפשריות להנפקה או למכירה גדולה בשנים הקרובות.

לצד הדירוג הרשמי של גלובס, תוכרז גם החברה חביבת הקהל שזהותה תיקבע באמצעות סקר גולשים. עכשיו, גם לכם יש הזדמנות לחלוק עמנו את זהותה של החברה שלדעתכם ראויה לתואר הסטארט-אפ המבטיח בישראל.

הצביעו והשפיעו:

בין המתחרות השנה, 30 חברות צעירות שדורגו במקום הגבוה ביותר על ידי כ-100 קרנות השקעה הפעילות בישראל, בהן: יצרנית הרכבים החשמליים המעופפים (eVTOL) מפרדס חנה AirEV; הסטארט-אפ הביטחוני שצומח בגבולות הארץ Kela; חברת סוכני ה-AI למוקדי שירות Wonderful, חברת Factify הישראלית מירושלים שרוצה להחליף את מסמכי ה- PDF, וחברות הקוונטום הישראליות המבטיחות קוונטום ארט וקוונטום סורס;

מי תצטרף השנה לחברות כמו מלאנוקס, מאנדיי, ארמיס, למונייד, קוואק, ארמטיק, אסטריקס וגונג שדורגו בעבר במקומות גבוהים? הצביעו עכשיו לחביב הגולשים בדירוג הסטארט-אפים המבטיחים של גלובס ושתפו עם חבריכם. ההצבעה תסתיים ביום ראשון, ה-7 ליוני, וותתפרסם באתר גלובס ב- 10 ליוני. דירוג הסטארט-אפים המבטיחים של המשקיעים ומערכת גלובס ייחשף בכנס Tech IL ב-17 ליוני בתל אביב.