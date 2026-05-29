לאחר השיאים אתמול: עליות קלות בחוזים העתידיים על וול סטריט

14:30

החוזים העתידיים על וול סטריט רושמים כעת עליות של עד 0.3%, על רקע הדיווחים לגבי ההסכם המתגבש להארכת הפסקת האש בין ארה"ב ואיראן.

גם המסחר באירופה מתנהל במגמה חיובית. מדד הדאקס נסחר סמוך לרמת הבסיס, מדד הפוטסי מטפס בכ-0.2% והקאק עולה בכ-0.7%.

בורסות אסיה סיימו את יום המסחר שלהן בעיקר בעליות שערים. בורסת טוקיו קפצה בכ-2.5%, בורסת הונג קונג טיפסה בכ-0.7%, בורסת שנגחאי נחלשה בכ-0.7% והבורסה בסיאול זינקה בכ-3.5% לשיא חדש.

אמש, המדדים המובילים בוול סטריט שברו שיאים חדשים של כל הזמנים. הנאסד"ק טיפס בכ-0.9%, ה-S&P 500 התקדם בכ-0.6% והדאו ג'ונס סיים עם עלייה מזערית של פחות מ-0.1%.

מניות הטכנולוגיה בלטו לחיוב, בעיקר לאחר שתחזית רווח חזקה של סנופלייק החייתה את ההתלהבות סביב מסחר הבינה המלאכותית. מניות החברה זינקו בכ-37%, ביום הטוב ביותר שלהן אי פעם, לאחר שספקית פלטפורמת הנתונים מבוססת הענן פרסמה תחזיות ורודות לרבעון השני הפיסקאלי, כמו גם ירידה בשורות העליונות והתחתונות ברבעון האחרון שלה. החברה גם חתמה על תוכנית להוציא 6 מיליארד דולר על שירותי אינטרנט של אמזון במשך חמש שנים.

במקביל, גם מניות הזיכרון, המייצרות שבבי זיכרון למחשבים, לשרתים ולמכשירי קצה, עלו במהלך המסחר. כך למשל, מניית סנדיסק רשמה עליות של כ-3.5%. גם ענקיות שבבים זינקו - קוואלקום , למשל, קפצה בכ-4%.

מניית אפל עלתה היום בכ-0.5%, ובסך הכל היא רושמת השבוע עליות של כ-2.4%. אם היא תסגור את השבוע בעליות, היא תשלים עלייה שבועית עשירית ברציפות - לראשונה מאז 2009. רצף העליות הארוך ביותר של אפל היה ב-2004, אז רשמה 12 שבועות של עליות.

מניית דל המריאה במהלך הלילה במסחר המאוחר בקרוב ל-40%, לאחר שיצרנית המחשבים הניידים העלתה את תחזיתה לשנת 2026 המלאה ועקפה בפער את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה. החברה הציגה רווח מתואם למניה של 4.86 דולר לעומת צפי ל-2.94 דולר, והכנסות של 43.84 מיליארד דולר לעומת צפי ל-35.43 מיליארד דולר.

הנתונים משקפים צמיחה שנתית בשיעור מסחרר של 88% בהכנסות - הנתון הגבוה ביותר מאז ההנפקה הראשונית לציבור שערכה החברה ב-2018, מאז הצמיחה השנתית בהכנסות לא עלתה מעל 39%.

ב-CNBC דיווחו כי ההתרחבות מונעת על־ידי בינה מלאכותית, שכן דל מרכיבה שרתים המכילים יחידות עיבוד גרפיות של חברות כמו אנבידיה. בדל ציינו כי הכנסותיה משרתי בינה מלאכותית זינקו ב-757% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה והגיעו ל-16.1 מיליארד דולר. עבור השנה המלאה, דל צופה כעת הכנסות של 60 מיליארד דולר מתחום הבינה המלאכותית, עלייה לעומת התחזית הקודמת, שעמדה על 50 מיליארד דולר בפברואר. נתון זה ישקף צמיחה שנתית של 144%.