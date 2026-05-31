בארץ טראמפ ביקש להכניס תיקונים לטיוטת ההסכם עם איראן
איראן | סיקור שוטף

טראמפ ביקש להכניס תיקונים לטיוטת ההסכם עם איראן

דרישתו נוגעת במיוחד לאורניום המועשר, בכיר אמריקני: "יהיה הסכם" • הנחיות פיקוד העורף בצפון הוחמרו: אלה ההגבלות המעודכנות • טראמפ על המו"מ עם איראן: "לאט אבל בטוח אנחנו משיגים, אני חושב, את מה שאנחנו רוצים" • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 05:40
דונלד טראמפ, נשיא ארה''ב / צילום: ap, Alex Brandon
עדכונים שוטפים

05:51 - טראמפ ל"פוקס ניוז" על צבא איראן: "עזבנו אותו בשקט, כי אנחנו חושבים שהצבא שלהם הוא מתון במידה מסוימת. יש להם אנשים אחרים שהם לא מתונים, ובכל אופן טיפלנו בהם. חיסלנו סוגים שונים של הנהגה, אבל למעשה עזבנו את הצבא שלהם בשקט"

04:49 - טראמפ ביקש להכניס תיקונים לטיוטת ההסכם עם איראן, במיוחד בנוגע לאורניום המועשר

הנשיא טראמפ ביקש להכניס כמה תיקונים לטיוטת ההסכם ששליחיו השיגו מול עמיתיהם האיראנים, במהלך ישיבה בחדר המצב של הבית הלבן ביום שישי, כך אמרו בכיר בממשל האמריקני ומקור נוסף שמעורה בפרטים.

הנשיא מעוניין לחזק סעיפים בנוגע למאגר האורניום המועשר שבידי איראן. כמו כן, טראמפ ביקש מהצוות לשנות ניסוחים הנוגעים לפתיחה מחדש של מצר הורמוז.
בכיר אמריקני: ייקח לאיראנים כשלושה ימים להגיב לבקשות של הנשיא. לכתבה המלא

04:34 - נשיא ארה"ב טראמפ בריאיון ל"פוקס ניוז" על המו"מ עם איראן: "לאט אבל בטוח אנחנו משיגים, אני חושב, את מה שאנחנו רוצים. אם לא נקבל את מה שאנחנו רוצים, אנחנו נסיים את זה בדרך אחרת"

00:18 - הנחיות פיקוד העורף בצפון הוחמרו: אלה ההגבלות המעודכנות

ההסלמה בצפון: הגבלות ההתקהלות ביישובי קו העימות ובצפון הגולן. באזור קו העימות: לא יתקיימו לימודים - כולל חינוך מיוחד, החופים סגורים לציבור. בצפון הגולן - ניתן לקיים פעילות חינוכית במבנה שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן. לכתבה המלאה

00:15 - צה"ל מנסה לתפוס שטחים שולטים מעבר לליטני, הערכה: הירי של חיזבאללה לצפון ילך ויתעצם

חיזבאללה ירה אתמול (שבת) עשרות רקטות וכטב"מים לעבר יישובי הצפון - גם לאזורים שבהם לא הופעלו התרעות יותר מחודש וחצי. כשצה"ל מעמיק את הפעילות בדרום לבנון, גורמי ביטחון מעריכים כי הירי לשטח ישראל רק ילך ויתעצם.

הפעולה של צה"ל בדרום לבנון רחבה, והכוחות מנסים להשתלט על שטחים שולטים שבהם נמצאת יחידת "בדר" של חיזבאללה, שצופה ויורה לעבר הגליל ויישובי הצפון. העיניים של ישראל ולבנון נשואות לפעילות הזו של הצבא, והכוחות מתקדמים תוך שימת דגש על "זהירות על חשבון מהירות". במרחב שבו צה"ל פועל יש תשתיות משמעותיות, הכוללות מחסני אמל"ח של רקטות וטילי נ"ט.

במקביל, בצבא מחכים לאור ירוק להרחבה נוספת של הפעולות בלבנון - כשגם תקיפות בביירות עומדות על הפרק. לכתבה המלאה

22:31 - פרטים נוספים על השבתת הספינה שהייתה בדרכה לאיראן: צבא ארה"ב השבית ספינת סוחר שהפליגה לאיראן וניסתה להפר את המצור הימי המוטל עליה. מטוס קרב של הצי האמריקני שיגר טיל לחדר המנועים של הספינה, הנושאת דגל גמביה, לאחר יותר מ-20 יריות אזהרה לכיוונה

פורסם לראשונה ב-N12