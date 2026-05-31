גידול של 45% ברווח: יוחננוף מסכמת את הרבעון הראשון של השנה

יוחננוף מסכמת את הרבעון הראשון של 2026 עם תוצאות חיוביות: עלייה של יותר מ-45% ברווח הנקי לעומת אשתקד (60 מיליון שקל לעומת 41 מיליון שקל ב-2025). על פי הדוח ההכנסות ממגזר הקמעונאות עלו ביותר מ-19% לכ-1.4 מיליארד שקל לעומת 1.2 ברבעון המקביל בשנה שעברה.

● המהלך החדש של אושר עד: כמה יעלה לכם רכב בסניפי הרשת?

● שופרסל הציגה עלייה בהכנסות וברווח. אז למה המניה ירדה?

עם זאת, הנתון הבולט ביותר בדוחות הוא העלייה המשמעותית במכירות מחנויות זהות - ללא חנויות חדשות - בשיעור של כ-15% בהשוואה לשנה שעברה. במקביל, ליוחננוף תוכנית התרחבות משמעותית בשנים הקרובות, כשלמצבת הסניפים שמונה כיום 46 (98 אלף מ"ר מכירות) יצטרפו עוד 27 בעתיד הקרוב.

"כמו כל הרשתות, יוחננוף חוותה ברבעון האחרון את השפעות חג הפסח ואת השפעות הצריכה שהביא מבצע שאגת הארי", מסביר גורם בשוק לגלובס. "זה תרם משמעותית לעלייה במכירות, וביוחננוף בפרט". עוד מסביר הגורם כי לרוב יוחננוף מובילה את השוק בנתון החנויות הזהות, והוא זוקף את העלייה ברווח הנקי לעובדה זו. "בעקבות הניטרול של זול סטוק מהדוחות, יוחננוף עומדת על אותו שיעור רווחיות גולמית, וכל זה ללא העלאת מחירים - אלא העמקת מבצעים, גם בעקבות חג הפסח".

עוד נציין כי אחד מהגורמים המשמעותיים להגדלת ההכנסות ברשת נובע מהתעצמות מערך הנון-פוד ברשת, ועל פי גורמים בשוק מדובר דווקא במגזרי מוצרי האלקטרוניקה והאלכוהול. "אמנם מדובר ברווחיות נמוכה יחסית עבור כל מוצר, אבל הוא מגדיל את סכומי העגלה ואת הפדיון למ"ר", מסביר אותו גורם. הסקטור אמנם מושך את הרווחיות כלפי מטה, ומצריך מכירה גבוהה יותר של מזון כדי לכסות את הפערים שיתגלגלו לשורת הרווח הנקי, אבל הוא תורם לרכיב ההכנסות הכולל.

"אנחנו מסכמים רבעון חזק נוסף עם צמיחה משמעותית בהכנסות, במכירות החנויות הזהות וברווחיות, לצד המשך גידול בנתחי השוק ושיפור עקבי בתוצאות המשקפות את האמון שמעניקים לנו הצרכנים ואת המחויבות שלנו להמשיך ולהציע לצרכניםValue for Money אמיתי", מסר איתן יוחננוף, מנכ"ל ומבעלי רשת יוחננוף. "במהלך הרבעון הרחיבה יוחננוף את פעילותה בתחום הנדל"ן המסחרי, עם שורת עסקאות אסטרטגיות בדימונה, בבנימינה ובבאר שבע להקמת מרכזים מסחריים הכוללים חנויות יוחננוף".