שופרסל

רבעון חזק לשופרסל: עלייה במכירות וזינוק דו-ספרתי ברווח הנקי ל-174 מיליון שקל

הכנסות שופרסל הסתכמו בכ-3.7 מיליארד שקל, עלייה של 4.5% ביחס לרבעון המקביל אשתקד • בחברה ציינו כי הצמיחה נבעה בעיקר "מהגידול בצריכה המקומית בשל עיתוי חג הפסח וכן מפתיחת סניפים חדשים והמשך יישום אסטרטגיית הקבוצה למיקוד הפעילות המסחרית והשיווקית"

חזי שטרנליכט 10:08
האחים שלומי (מימין) ויוסי אמיר, בעלי שופרסל / צילום: יונתן בלום
האחים שלומי (מימין) ויוסי אמיר, בעלי שופרסל / צילום: יונתן בלום

לאחר מספר רבעונים של ירידות וחולשה במכירות בסניפי רשת שופרסל , מציגה החברה בניהולם ובשליטתם של האחים יוסי ושלומי אמיר את התוצאות לרבעון הראשון של 2026. שופרסל הציגה עלייה של 4% במכירות בחנויות הזהות, לאחר שברבעונים קודמים רשמה נפילה בשיעור חד-ספרתי גבוה. בשורה התחתונה זינק הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ב-11% ל-175 מיליון שקל.

הכנסות שופרסל הסתכמו בכ-3.7 מיליארד שקל, עלייה של 4.5% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בחברה ציינו כי הצמיחה נבעה בעיקר "מהגידול בצריכה המקומית בשל עיתוי חג הפסח וכן מפתיחת סניפים חדשים והמשך יישום אסטרטגיית הקבוצה למיקוד הפעילות המסחרית והשיווקית". שיעור הרווח הגולמי שהציגה (מההכנסות) עלה גם הוא ל-30.6% למול 29.7% ברבעון המקביל אשתקד.

העלייה ברווחיות הגולמית נבעה מהתקדמות בצעדים "לשיפור היעילות התפעולית, ובכלל זה פעולות לצמצום פחת סחורות ושיפור רכש סחורות, ציוד ושירותים, שקיבלו ביטוי בהתייעלות בעלויות שונות הנכללות בעלות ההכנסות", ציינו בשופרסל. הרווח התפעולי הסתכם ב-262 מיליון שקל, עלייה של 10% ביחס לרבעון המקביל.