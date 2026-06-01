בארץ ישראל בבקשה מהאמריקאים לפעול גם בביירות
הפסקת אש | סיקור שוטף

ישראל בבקשה מהאמריקאים לפעול גם בביירות

דובר צה"ל: חמישה שיגורים זוהו משטח לבנון לעבר ישראל בשני מטחים הלילה לצפון הארץ • ישראל העבירה בקשות לאמריקנים לאפשר הרחבת פעולה גם לביירות •  צבא ארה"ב: ביצענו אתמול "תקיפות הגנתיות" באיראן • איראן: "עד שלא נוודא שקיבלנו את זכויות העם באיראן, לא נאשר שום הסכם" • תושבי הצפון באצבע הגליל התעוררו גם הבוקר עם אזעקות בעקבות ירי חיזבאללה • ארבעה חיילים נפצעו אתמול בנפילת כטב"ם בבית הלל • עדכונים שוטפים

פורסם: 06:00 עודכן: 07:17
תקיפת צה''ל בביירות בעבר / צילום: ap, Hussein Malla
עדכונים שוטפים

7:13 - משמרות המהפכה קיבלו אחריות על המתקפה על הבסיס האמריקני בכווית בעקבות "תקיפת מגדל תקשורת באי סיריק"

6:44 - צבא ארה"ב הודיע שביצע ביומיים האחרונים "תקיפות הגנתיות" נגד אתרי מכ"ם ופיקוד ושליטה של כטב"מים איראניים באזור גורוק שבאיראן ובאי קשם. במסגרת התקיפות הושמדו בין השאר עמדות שיגור כטב"מים, אחרי שאיראן הפילה מל"ט אמריקני מסוג MQ-1

6:43 - עוד בוקר של התרעות בלתי פוסקות בצפון: אזעקות הופעלו באצבע הגליל מחשש לחדירת כלי טיס עוין

6:32 - דיווח על אזעקות שהופעלו בכוויית: מקורות אופוזיציה באיראן מדווחים על שיגור טילים ממחוז ח'וזסטן

5:15 - שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו שוחח ב-48 השעות האחרונות עם נשיא לבנון ז'וזף עאון ועם ראש ממשלת ישראל נתניהו כדי לנסות ולקדם יוזמה חדשה להפסקת אש, כך אמר לי בכיר אמריקני

הבכיר האמריקאי אמר כי היוזמה החדשה הוצעה במסגרת המשא ומתן שמתקיים בין ישראל ללבנון. סבב נוסף של שיחות בין דיפלומטים משני הצדדים מתוכנן להתקיים השבוע בוושינגטון

00:33 - דובר צה"ל: חמישה שיגורים זוהו משטח לבנון לעבר ישראל בשני מטחים הלילה לצפון הארץ. חיל האוויר יירט שניים מהם, שיגור אחד נפל סמוך לכוחות צה"ל בדרום לבנון ושניים נוספים נפלו בשטחים פתוחים. תוצאות ניסיון יירוט נוסף עדיין בבדיקה

00:16 - ישראל העבירה בקשות לאמריקנים לאפשר הרחבת פעולה גם לביירות - עם תקיפות מהאוויר

ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש (א') דיון ביטחוני מצומצם, השני בתוך יממה, כדי לדון באפשרות שישראל תעבור ממודל תפיסת שטחים בלבנון לפעולה אווירית בביירות. ההחלטה בנושא תלויה בשיח עם הממשל בוושינגטון, שצובר תאוצה בימים האחרונים.

פורסם לראשונה ב-N12.