ארה"ב תקפה ספינה ותשתית צבאית, איראן הגיבה בירי לשכנות

עדכונים שוטפים

05:50 - האמריקאים הודיעו: גל נוסף של כטב"מים יורט על ידי מערכות ההגנה האווירית בכווית

03:52 - השיחה השלישית שלא דווחה: מה עומד מאחורי השיחות בין טראמפ לנתניהו?

בשיחה שלא דווחה לציבור, נתניהו וטראמפ סיכמו שישראל תוציא הודעת פינוי לדאחיה, אבל כאיום בלבד. בממשל טראמפ הבינו שנתניהו משתמש בהבנה הזאת כדי להפוך את האיום למציאות. הממשל עצר את התקיפות שתוכננו, ונתניהו וטראמפ ניהלו את שיחתם הקשה. לכתבה המלאה

02:49 - מלחמת גרסאות בין האמריקאים לאיראנים: ארה"ב טוענת שהתקיפה על בחריין וכוויית כשלה, באיראן טוענים: פגענו בתקשורת של הצבא

לילה סוער במפרץ: אחרי ההודעה על תקיפת מכלית נפט שניסתה לחצות את מצר הורמוז והשבתתה על ידי האמריקאים, רצף אזעקות החל בכווית ובחריין, שהתמודדו עם מתקפת טילים וכטב"מים איראניים.

לפי הודעת הצבא האמריקאי, שני טילים איראניים ששוגרו לעבר כווית נפלו בדרך ליעדם או התפרקו במהלך הטיסה, ולא הגיעו למטרותיהם. עוד נמסר כי שלושה טילים ששוגרו לעבר בחריין יורטו על ידי כוחות אמריקאיים וכוחות בחרייניים.

מנגד, משמרות המהפכה טענה שהתקיפה התבצעה כתגובה לתקיפה כביכול של מגדל תקשורת השייך למשמרות המהפכה - באי קאשם שנמצא במפרץ הפרסי.

02:05 - חילופי מהלומות במפרץ: אחרי כווית - אזעקות נשמעו גם בבחריין

משרד הפנים של בחריין הודיע על הפעלת האזעקות במדינה עם אזעקת "אזהרה", מחשש מפני תקיפה במדינה, לאור ההתקפה שהתרחשה על כווית. הציבור נקרא להתקרב למרחבים מוגנים בהודעת החירום.

01:23 - צבא כווית הודיע על הפעלת מערכת ההגנה האווירית בשמי המדינה

צבא כווית הודיע כי מערכות ההגנה האווירית של המדינה פועלות כעת ליירוט מתקפה של טילים וכטב"מים. לפי ההודעה, מדובר במתקפות המוגדרות על ידי הצבא כ"עוינות".

00:59 - סוכנות הידיעות רויטרס: דיווחים באיראן על פיצוצים שנשמעים באזור האי קשם

סוכנות הידיעות האיראנית "מאהר" דיווחה, בהסתמך על מקורות מקומיים ותושבים, כי פיצוצים נשמעו באזור האי קשם. לא נמסרו פרטים נוספים על נסיבות האירוע.

00:59 - צבא ארה"ב: השבתנו מכלית נפט שניסתה לפרוץ את המצור

צבא ארה"ב הודיע שהשבית מכלית נפט שניסתה לפרוץ את המצור במצר הורמוז ולהגיע לאי ח'ארג. מטוס אמריקאי שיגר טיל לחדר המנועים של הספינה, שלא נעתרה לקריאות לעצור במשך כיממה.

פורסם לראשונה ב-N12