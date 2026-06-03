ועדת העבודה והרווחה בראשות ח"כ מיכל וולדיגר אישרה אתמול (ג') לקריאות שנייה ושלישית הצעת חוק ממשלתית הקובעת לראשונה הגבלה על שכר הטרחה שרשאים עורכי דין ומייצגים אחרים, בהם חברות למימוש זכויות, לגבות בתביעות נכי צה"ל וכוחות הביטחון או של נפגעי פעולות איבה לקבלת תגמולים בשל הנכות.

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נזכיר כי גלובס עיין בחוזי שכר טרחה שהובאו לידיו, מהם עולה שחלק מהפצועים נאלצים לוותר על קצבת הנכות למשך תקופה ארוכה כדי לשלם לעורכי דינם. בחוזה הדרקוני ביותר, התבקש הפצוע לשלם 2,500 שקל על כל אחוז נכות. לשכת עוה"ד טענה לאורך הדיונים שאין לפגוע בחופש העיסוק או להגביל אותו. החשש שלהם היה שאם יקבעו תעריפים נמוכים מידי שלא תואמים את ההשקעה של עורכי הדין, או יחליטו על סכומים שלא משקפים את מורכבות התיק, עורכי דין פשוט יקחו רק תיקים פשוטים שישתלמו להם- ומי שייפגע יהיו הנכים עצמם.

הבחנה בין סוג הבקשות, והגבלת דמי פתיחת תיק

הצעת החוק מבחינה בין טיפול שכולל בקשה להכרה וגם ועדות רפואיות, ובין טיפול שכולל רק אחד מהם, וכן בין טיפול הכולל ייצוג בידי עורך דין ובין טיפול שאינו.

למשל, בתביעות של נכי צה"ל הכוללות בקשה להכרה והליכים בפני ועדה רפואית, ניתן יהיה לגבות דמי פתיחת תיק של עד 4,000 שקל. בתביעות שאינן כוללות ייצוג של עו"ד, יעמוד הסכום על 2,667 שקל. דמי פתיחת תיק למי שמבקשים לקבל הכרה כנפגעי פעולות איבה יעמדו על 2,000 שקל לכל היותר בתביעות הכוללות ייצוג ועל 1,333 שקל בתביעות שאינן כוללות ייצוג.

קביעת תקרה לשכר טרחה לפי אחוזי הנכות

בעת קביעת דרגת נכות קבועה המזכה במענק (עד 19%), בתביעה שכללה ייצוג בידי עו"ד ייגבו עד 7,360 שקל בעד 10% הנכות הראשונים ותוספת של 600 שקל לכל אחוז נוסף. בתביעות ללא ייצוג ייגבו בהתאמה 4,907 שקל על 10% הראשונים ותוספת של 400 שקל לכל אחוז נוסף.

בעת קביעת דרגת נכות קבועה של 20% ומעלה, המזכה בתגמול חודשי, ייגבו בתביעה שכללה ייצוג עד 16 אלף שקל בעד 20% הראשונים, ותוספת של 800 שקל בעד כל אחוז נוסף, ובתביעות ללא ייצוג ייגבו בהתאמה עד 10,660 שקל בעד 20% הראשונים ותוספת של 533 שקל בעד כל אחוז נוסף.

עוד קובעת ההצעה סכומי גבייה מרביים להליכים בהם נקבעו אחוזי נכות זמניים, הליכים של ערעור, הכרה בהחמרה ועוד. לכלל סכומי התשלום המפורטים בהצעת החוק יתווסף מע"מ והם יעודכנו בינואר כל שנה על פי מדד המחירים לצרכן.

השבת הכספים במקרה של שכר טרחה מופרז

בנוסף קובעת ההצעה מנגנון השבת כספים למי שנגבו ממנו סכומים המוגדרים בחוק כ"מופרזים" וזאת בהתייחס להסכמים שנחתמו לאחר ה-7 באוקטובר 2023. הכספים יושבו למיוצג בתוך 6 חודשים מיום פנייתו למייצג. עוד מחייב התיקון את המייצגים לבצע פריסה נוחה של התשלומים עבור מי שנקבעה לו דרגת נכות של 20% לפחות, לתקופה של 60 חודשים לפחות ללא תוספת ריבית והצמדה וכן אוסר על גביית תשלום מזכאי לפני המועד בו החל לקבל את התשלומים ממשרד הביטחון או המוסד לביטוח לאומי.

טיוטת ההסכם תועבר לפני מועד החתימה ואפשרות חזרה

בכדי למנוע מצב בו מיוצגים חותמים על הסכם התקשרות מתוך לחץ או מצוקה נקבע כי המייצג יחויב להעביר למיוצג טיוטת הסכם התקשרות 7 ימים לפחות לפני חתימתו, בצירוף דף מידע הכולל בין היתר את סכומי הגבלת שכר טרחה המעודכנים. לאחר החתימה יהיה רשאי המיוצג לחזור בו מההתקשרות בהסכם בתוך 14 ימי עבודה מהמועד שבו נמסר לו הסכם ההתקשרות החתום בכתב, אלא אם כן הוגשה עד למועד זה תביעה לקבלת תגמולים, שאילולא הוגשה באותו מועד לא היה אפשר כבר להגישה.

את ההצעה קידמו ודחפו פורום "יהלומי קרב" ונדב וירש. לאחר אישור הצעת החוק אמרה יו"ר הוועדה ח"כ מיכל וולדיגר: "אחרי חודשים של דיונים מורכבים וארוכים אנחנו מביאים היום בשורה גדולה לנכי צה"ל וכוחות הביטחון ולנפגעי פעולות האיבה. טיפלנו בנושא בחרדת קודש, תוך שמיעת כלל הקולות והבנת המורכבויות והגענו לנוסח מאוזן ונכון וכולנו תקווה שהתיקון יממש את מטרותיו בצורה הטובה ביותר ולטובת כל הצדדים.אני רוצה להודות לכל מי שלקח חלק בדיונים, הביע את דעתו ותרם. ביחד עשינו היסטוריה".

בדיון קודם בהצעת החוק, אמר ח"כ מיכאל ביטון, יוזם הצעת החוק הפרטית שמוזגה להצעה הממשלתית: "לחוק הזה יש תמיכה רחבה בקואליציה ובאופוזיציה והוא חיכה זמן רב למנהיגות בוועדה שתקדם אותו בנחישות".