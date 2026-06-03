חברת קורלוג'יקס (Coralogix) הישראלית, המפתחת פלטפורמת דאטה ובינה מלאכותית לניטור, ניתוח ותחקור מערכות תוכנה, מודיעה היום (ד') על גיוס של 200 מיליון דולר בסבב F. את הסבב הובילו קרן ההשקעות Advent וקרן הפנסיה הקנדית CPPIB, לצד המשקיעים הקיימים גרינפילד פרטנרס ו-Brighton Park Capital.

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בעקבות הגיוס עומד סך ההון שגייסה החברה מאז הקמתה על 550 מיליון דולר. הגיוס מגיע פחות משנה לאחר שקורלוג'יקס גייסה 115 מיליון דולר לפי שווי של יותר ממיליארד דולר, והצטרפה למועדון חדי הקרן. מאז המשיכה החברה לצמוח במהירות, הגדילה את מספר עובדיה מכ-500 לכ-600 והרחיבה את פעילותה ברחבי העולם. כיום היא מעסיקה כ-300 עובדים בישראל, לצד מרכזים בלונדון, בוסטון ודלהי. "הסיבוב הזה לא היה משהו שתכננו מראש", אומר מנכ"ל החברה אריאל אסרף בשיחה עם גלובס. "אבל בשנה האחרונה השוק השתנה בצורה דרמטית. כמעט כל חברה בעולם מנסה להבין איך לשלב סוכני AI בתהליכי העבודה שלה, ופתאום הדאטה שעליו הם פועלים הפך לנכס אסטרטגי. הבנו שיש כאן הזדמנות גדולה ואנחנו רוצים לנוע מהר כדי לתפוס אותה".

לא רק זיהוי תקלות

קורלוג'יקס פועלת בתחום שמאפשר לארגונים לקבל תמונה מלאה על פעילות מערכות המחשוב שלהם בזמן אמת. הפלטפורמה שלה אוספת ומרכזת כמויות עצומות של מידע תפעולי, מזהה תקלות וחריגות ומאפשרת לצוותי פיתוח ותפעול להבין במהירות מה מתרחש במערכות שעליהן נשען העסק.

אלא שלדברי אסרף, השינוי הגדול שמביאה הבינה המלאכותית משנה גם את תפקידו של הדאטה עצמו. אם בעבר המטרה הייתה לספק למהנדס את המידע הדרוש לו כדי לחקור תקלה, כיום יותר ויותר משימות מבוצעות על ידי סוכני AI שצריכים להבין את המידע, להסיק מסקנות ואף לפעול על בסיסו.

"המודל שבנינו תמיד התבסס על כך שהמידע נשאר בבעלות הלקוח", מסביר אסרף. "במקום להעביר את כל הדאטה למערכת אחסון של ספק חיצוני, אנחנו בונים ללקוח סביבת דאטה משלו. זה נתן שליטה טובה יותר במידע והוזיל עלויות, אבל בעידן סוכני ה-AI זה הפך לחשוב אפילו יותר. ארגונים רוצים שהסוכנים שלהם יעבדו על כל המידע הזמין, והם רוצים לעשות זאת בצורה מאובטחת ויעילה". לדבריו, המטרה כיום היא לא רק לאסוף את המידע אלא גם להכין אותו כך שסוכני AI יוכלו לעבוד עליו בקלות. "אנחנו למעשה בונים שכבה שהופכת את הדאטה למוכן עבור AI. זה הכיוון שאליו השוק הולך".

חיבור בין איסוף דאטה ליכולת ניתוח

אחד הכיוונים המרכזיים שבהם מתכוונת החברה להשקיע את כספי הגיוס הוא הרחבת הפלטפורמה מעבר לעולמות התפעול והניטור המסורתיים. אסרף סבור שהמידע התפעולי שנאסף במערכות החברה יכול לסייע לא רק למהנדסים, אלא גם למנהלים עסקיים. "היום אנשים חושבים על ניטור מערכות כעל מסכים, גרפים והתראות", הוא אומר. "אבל בסוף, המידע שאנחנו מחזיקים מספר את הסיפור של העסק כולו. אם לקוחות מנסים לבצע רכישה באתר ונכשלים, אם יש תקלה שפוגעת בהכנסות, או אם תהליך מסוים גורם לאובדן לקוחות, אנחנו יכולים לראות את זה".

לדבריו, בעתיד ארגונים יוכלו לשאול את המערכת שאלות עסקיות ישירות ולקבל תשובות המבוססות על נתונים בזמן אמת. "אנחנו רוצים להגיע למצב שבו חברה תוכל לשאול למה ההכנסות ירדו או מה גורם לפגיעה בהמרות, ולקבל תשובה מבוססת נתונים. החיבור בין הדאטה שאנחנו אוספים לבין היכולת לנתח אותו פותח עולם חדש לגמרי". בחברה רואים בכך את השלב הבא של השוק, כזה שיחרוג מהתחרות המסורתית מול שחקניות כמו Datadog ו-Splunk. "העתיד כבר לא יהיה רק ניטור מערכות", אומר אסרף. "הוא יהיה סביב היכולת להפוך מידע תפעולי למנוע שמסייע לארגון לקבל החלטות". כך, לצד פעילות הניטור, קורלוג'יקס מפעילה גם חטיבת סייבר שכבר נמכרת למאות ארגונים ברחבי העולם.

מהנדסים תמיד היו הרבה יותר מאנשים שכותבים קוד

לצד הצמיחה העסקית, קורלוג'יקס ממשיכה לגייס עובדים, אם כי גם כאן מהפכת הבינה המלאכותית משנה את הדרישות. "אנחנו מחפשים אנשים שיודעים לעבוד עם AI ולהשתמש בו כחלק מהעבודה היומיומית שלהם", אומר אסרף. "יש תפיסה שלפיה AI יחליף מהנדסים, אבל אנחנו רואים את זה אחרת. מהנדסים תמיד היו הרבה יותר מאנשים שכותבים קוד. אם AI מסוגל לכתוב חלק מהקוד, זה פשוט מאפשר למהנדסים להשפיע על יותר תחומים בארגון ולפתור בעיות מורכבות יותר".

בסיום השיחה מביט אסרף גם לאחור על הדרך שעברה החברה. "כשגלובס הכניס אותנו לרשימת הסטארטאפים המבטיחים ב-2020 היינו פחות מ-30 עובדים", הוא אומר. "היום אנחנו אחת החברות הגדולות והמובילות בעולם בתחום שלנו. עברנו דרך ארוכה מאוד בשש השנים האחרונות, אבל התחושה היא שאנחנו עדיין בתחילת המסע".