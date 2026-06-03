חברת השיווק הדיגיטלי הישראלית סקאי (Skai), שנודעה בעבר בשם קנשו (Kenshoo), נערכת לגל פיטורים, כך נודע לגלובס. לפי מקורות, סקאי צפויה לצמצם כ-20% מכוח האדם הגלובלי שלה. אם אכן ייצא המהלך לפועל, מדובר בסבב פיטורים משמעותי נוסף עבור החברה בתוך פחות משנתיים. בדצמבר 2024 פיטרה סקאי כ-80 עובדים, שהיוו כ-15% ממצבת כוח האדם שלה באותה תקופה. הפיטורים חולקו בין ישראל לבין מוקדי הפעילות של החברה בחו"ל, והביאו לצמצום מספר העובדים מכ-560 לכ-480.

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על בסיס היקף כוח האדם הנוכחי, קיצוץ של כחמישית מהעובדים צפוי להביא לפיטוריהם של כ-95 עד 100 עובדים נוספים. סקאי הוקמה בשנת 2006 על ידי יואב יזהר-פרטו, המשמש כמנכ"ל החברה, יחד עם ניר כהן ואלון שיפר. החברה נמנית עם החברות הוותיקות בענף טכנולוגיות השיווק הישראלי, וגייסה לאורך השנים כ-50 מיליון דולר ממשקיעים בהם קרנות סקויה וקומרה. בשנים האחרונות הדגישה החברה את עצמאותה הפיננסית ואת העובדה שאינה נשענת על גיוסים חיצוניים לצורך פעילותה השוטפת. החברה מפתחת פלטפורמה מבוססת בינה מלאכותית לניהול, אופטימיזציה ומדידת קמפיינים פרסומיים עבור מותגים, קמעונאים וסוכנויות פרסום. בשנים האחרונות הרחיבה סקאי את פעילותה בתחום ה־Retail Media, אחד התחומים הצומחים בעולם הפרסום הדיגיטלי, המאפשר למותגים לפרסם ישירות בפלטפורמות מסחר מקוון.

מהחברה נמסר: "במהלך השנה האחרונה החברה השיקה מספר מוצרים מבוססי בינה מלאכותית וביצעה מספר שינויים באופן ואופי העבודה בהינתן טכנולוגיות חדשות בדגש על בינה מלאכותית. אחרי מחשבה ותכנון מבוסס תוצאות - החליטה החברה לבצע מהלך התאמה רוחבי המאפשר מעבר לתצורה מותאמת לעידן הנוכחי. צעד זה הינו צעד משמעותי הטומן בחובו הזדמנות משמעותית והתוצאות הראשוניות מבטיחות מאוד, מוצרית וארגונית.

"לצד זאת, צעד זה אינו פשוט מאחר והוא כולל שינוי מבנה ארגוני ושחרור כוח אדם במספר מחלקות. מהלך זה נעשה ברגישות, עם מירב המאמצים למזער את הפגיעה בעובדים, תוך תמיכה וסיוע לעוזבים במציאת עבודה חדשה. החלטה זו נלקחה בכובד ראש ואיזון, תוך שימת דגש על טובת הלקוח. אנחנו בטוחים כי בעקבות השינויים החברה תהיה ממוצבת בצורה טובה עוד יותר להפיק את המירב מהקדמה הטכנולוגית, תוך מימוש תצורות עבודה מסונכרנות, מהירות ויעילות יותר".