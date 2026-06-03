מלחמת "עם כלביא" פגעה בייצוא הגז לשנת 2025

ירידה קלה נרשמה בסך צריכת הגז מהמאגרים בישראל לשנת 2025, מ-27.1 ל-26.8 BCM בשנה, כך על פי דוח משק הגז לשנת 2025 שפורסם היום (ד'). הירידה מיוחסת לבלימת היצוא למצרים בתקופת מערכת "עם כלביא" (מלחמת 12 הימים) מול איראן בחודש יוני, שהביאה לשינוי מ-13.2 BCM בשנה הקודמת ל-12.4 בלבד השנה. לעומת זאת, הצריכה במשק המקומי דווקא עלתה.

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בשנת 2026 הירידה ביצוא צפויה להיות משמעותית עוד יותר, מאחר שעד לפני חודשיים בלבד היו מאגרי לוויתן וכריש סגורים למשך למעלה מחודש בשל מערכת "שאגת הארי" מול איראן. עם זאת, בשל עסקת הגז העצומה של לוויתן עם מצרים, נראה שבשנים הקרובות יתחולל מהפך בתחום זה.

בסך הכל, על פי הדוח, בשנת 2025 יצוא הגז הגיע ל-46% מסך הפקת הגז הטבעי בישראל, לעומת 49% בשנה הקודמת. הייצוא למצרים ירד מ-10 BCM בשנה ל-9 בלבד, בזמן שירדן דווקא קנתה מעט יותר גז ישראלי.

בעקבות חיבור של תחנות כוח נוספות לגז, לרבות הקמה והמרה של יחידות ייצור של חברת החשמל, הגיע השימוש בגז להפקת חשמל לשיא בשנה האחרונה: 11.4 BCM בשנה, לעומת 10.9 בשנה הקודמת. באחוזים, הגז הגיע לשיא של מעל 74% ממקורות החשמל בישראל, ויחד עם העלייה של האנרגיות המתחדשות לכמעט 16%, צנח השימוש בפחם להפקת חשמל לראשונה אל מתחת ל-10%. פחם הוא מקור האנרגיה המזהם ביותר של ישראל, ועד שנת 2014 הוא היה המקור לרוב החשמל במדינה. השנה, חברת החשמל צפויה להוציא את הפחם מכלל שימוש ביחידות הייצור האחרונות שלה, למעט בעתות חירום.

שיא בחיבורי מפעלים לגז טבעי

צריכת הגז התעשייתית בסקטור החלוקה, כלומר כמויות גז קטנות יחסית שדורשות צינורות מיוחדים עד פתח המפעל, הולכת וגוברת. היא הגיעה ב-2025 ל-0.56 BCM בשנה, שהם כמעט 4% מצריכת הגז בישראל. גז זה נחשב יעיל אנרגטית במיוחד ביחס למקורות אחרים, אך הוא דורש תשתית ייחודית.

מאות מפעלים כבר חוברו בשיטה זו, בעזרת מפעילים פרטיים שזכו במכרז. במחוז ירושלים עם זאת, חוברו 3 מפעלים בלבד. לכן, נתיבי גז לישראל (נתג"ז) "הלאימו" שם החזרה את הצנרת. הצלחה גדולה יותר נרשמה במחוזות נגב ודרום (חברות "נגב גז טבעי" ו"גז טבעי דרום והשפלה" בהתאמה). במחוז דרום נרשם זינוק של למעלה מפי 2 באספקת הגז למפעלים. בסך הכל, נרשם זינוק ברשת חלוקת הגז הטבעי ב-2025 מ-729 ק"מ של צינורות ל-871 ק"מ.

מחיר הגז הישראלי ממשיך להיות מהזולים במערב. מחירי הגז באירופה, נכון לדצמבר 2025, עמדו על כ-10 דולר ליחידת חום, לעומת 4.5 דולר בלבד בישראל. בבורסת הסחר בגז של ארה"ב, Henry's Hub, המחיר הממוצע נמוך יותר רק במעט. בניגוד לתנודתיות רחבה (ומבוססת-שוק) יותר במדינות אחרות, מחיר הגז בישראל נחשב יציב באופן יוצא דופן בשל המגבלות על השוק. מגבלות אלה היו אמורות לפוג בזמן הקרוב, אך נאכפו מחדש כתנאי לעסקת הגז העצומה של לוויתן מול מצרים.