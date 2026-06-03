עם טיפול חדשני לסרטן: החברה שחותמת על הסכם מסחור משמעותי

חברת אלפא תאו , המפתחת טיפול קרינתי חדש לסרטן, הודיעה היום (ד') על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם חברת Tolmar (טולמר) האמריקאית. ההסכם הוא למסחור הטיפול של אלפא תאו לתחום סרטנים אורולוגיים, ותחילה לטיפול בסרטן הערמונית. שווי השוק של החברה עומד על 807 מיליון דולר, אחרי עלייה של כ-85% במניה מתחילת השנה, וזינוק של 198% בשנה האחרונה.

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על פי העסקה, טולמר תשקיע 15 מיליון דולר בהקמת מפעל ייעודי למוצר של אלפא תאו בארה"ב, עוד 20 מיליון דולר ישמשו לרכישת מניות החברה, בפרמיה של 25% על המחיר בחודש האחרון. בנוסף היא תשלם לאלפא תאו עד 161 מיליון דולר בתשלומים עבור אבני דרך, מהן כ-96 מיליון דולר עד אישור המוצר לשיווק. אם וכאשר המוצר אכן יאושר, תקבל אלפא תאו תמלוגים בגובה 60% ממחיר המכירה נטו ללקוח הסופי, שיעור תמלוגים הנחשב גבוה מאוד בתחום.

אלפא תאו פיתחה שיטה חדשה של קרינה ממוקדת לטיפול בחולי סרטן. הטכנולוגיה שלה נמצאת בניסויים מתקדמים לטיפול בסרטנים כמו סרטן מוח מסוג GBM, סרטן לבלב, סרטן ראש וצוואר וסוגים מסויימים של סרטני עור. את כל אלה היא ממשיכה כעת לפתח באופן עצמאי. בתחום שעליו תקבל טולמר בלעדיות, התחום האורולוגי, עדיין לא ערכה החברה ניסויים מסודרים ולא פרסמה תוצאות, אך היא טיפלה בעבר באופן ניסיוני במטופלים מתחומים מגוונים, גם מהתחום הזה, כנראה לשביעות רצונה של טולמר.

המוצר הראשון שיפתחו החברות יחד מיועד לטיפול בסרטן ערמונית חוזר. כיום ישנן גישות רבות לטיפול בסרטן ערמונית בפעם הראשונה, אך אם הסרטן חוזר, מורכב יותר לבצע קרינות מהסוג הקלאסי בפעם השנייה. המוצר של אלפא תאו משתמש בקרינה אחרת, ממוקדת יותר, שנקראת קרינת אלפא. החברה מזריקה מקורות קרינה זעירים (Alpha DaRT) לאזור הגידול, שם הם פולטים קרינה שממוקדת במקום.

ההסכם כולל התוויות נוספות בתחום הערמונית, ואופציה להרחבת ההסכם לסרטן שלפוחית השתן בתשלום נוסף.

"מאוד יעילים בביצוע הניסויים שלנו"

לדברי מנכ"ל אלפא תאו עוזי סופר: "טולמר היא חברה מרושתת היטב בתחום האורולוגיה בארה"ב. החלטנו לתת את הבלעדיות על אחת האינדיקציות המבטיחות אך הפחות מתקדמות שלנו. בתחום סרטן הערמונית החוזר, אין היום פתרונות טובים לטיפול מקומי. מדובר ב-60-80 אלף מטופלים פוטנציאליים בשנה.

"יש לנו היום שלושה מפעלי יצור, אחד בירושליים ושניים בארה"ב. אנחנו בונים מפעל נוסף עבורם. חשוב מאוד לבנות מפעל שיהיה נגיש במשלוח של לילה אחד לכל רחבי ארה"ב, משום שמדובר בחומר רדיואקטיבי שעוצמת הקרינה שלו דועכת עם הזמן. אפשר עקרונית לשווק את המוצר גם מהארץ, אבל אז נצטרך להעמיס אותו בקרינה שרובה תדעך בדרך. אם אפשר לשלח את החומר בן לילה לכל נקודה בארה"ב, אז כמעט ואין דעיכה.

"באינדיקציות העצמאיות של החברה, התחום המתקדם ביותר הוא בתחום סרטן העור, שם אנחנו מקווים להגיש את תוצאות השלב הקליני של הניסוי ל-FDA בעוד 7-8 חודשים", כלומר פוטנציאל לאישור, אם התוצאות יספקו את ה-FDA, כבר בשנה הבאה. בתחום הלבלב, החברה נמצאת בניסוי בו ישולב המוצר שלה עם כימותרפיה עבור חולים גרורתיים ומתקדמים. במקביל, המוצר כבר קיבל אישור שיווק ביפן, עבור סרטן ראש וצוואר. "עכשיו אנחנו מדברים עם הרשויות המשלמות", אומר סופר.

אתם עורכים ניסויים רבים במקביל, פחות ממוקדים מחלק מהחברות האחרות, וכעת המוצרים נכנסים לניסויים מתקדמים שעלולים להיות יקרים. יש לכם את המשאבים הדרושים לשם כך?

"אנחנו מאוד יעילים בביצוע הניסויים שלנו, ולא רק שיש לנו את המשאבים אלא שאנחנו יושבים על קופת מזומנים די גדולה של 80 מיליון דולר. חלק מן התשלומים הצפויים על האינדיקציה האורולוגית עשויים לשמש אותנו לשם כך".

המלצות חיוביות מאנליסטים

אלפא תאו נמצאת כאמור במגמת צמיחה ולפני כשבוע החל בנק ההשקעות Barclays לסקר את החברה במחיר יעד של 15 דולר למניה, לעומת 8.9 דולר במסחר היום לפני פרסום ההודעה על העסקה. בהמלצה נאמר כי: "אף שביוטכנולוגיה היא תחום מסוכן להשקעה, פלטפורמות מבודלות עם רציונל מדעי ברור, נתונים קליניים ומנגנונים מופחתי-סיכון, משפיעות לטובה על רמת הסיכון".

גם HC Wainright המליץ קניה במחיר של 15 דולר למניה ואישרר את ההמלצה הזו השבוע, אך בית ההשקעות פייפר ג'פריי המליץ על החזק עם מחיר של 8 דולר למניה.

טולמר היא חברה אמריקאית שנוסדה ב-2007 כחברה ייעודית לתחום האורולוגיה (מערכת השתן), האונקולוגיה (סרטן), האנדוקרינולוגיה (המערכת ההורמונלית) ואנדוקרינולוגיית ילדים. לחברה כמה עשרות מוצרים בשוק. היא חברה פרטית, והכנסותיה הוערכו באתר Crain Chicago Business בבין 100 ל-500 מיליון דולר.