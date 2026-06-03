מפגינים חרדים גרמו נזק לביתו של שופט העליון נעם סולברג

מפגינים חרדים הגיעו הערב לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נעם סולברג, באלון שבות, וזרעו הרס רב. בין היתר נופצו חלונות רכבו וכדים שהוצבו במבואת ביתו. כוחות משטרה הגיעו למקום, ועשרות חשודים נעצרו.

סולברג עומד בראש הרכב השופטים שקבע כי אי־אכיפת חובת הגיוס על חרדים פוגעת בעקרון השוויון, וכי על המדינה לפעול לקידום גיוסם.

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ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את השחתת ביתו של השופט. "אני מגנה בתוקף את ההתפרעות האלימה נגד השופט נעם סולברג. גורמי האכיפה חייבים למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים".

בהודעת המשטרה נכתב כי "בשעה האחרונה הוזעקו שוטרי מחוז ש"י ליישוב אלון שבות, בעקבות הפרת סדר וגרימת נזק לביתו ולרכושו של שופט בימ"ש עליון, על ידי עשרות מתפרעים. כוחות משטרה ממרחב יהודה שהגיעו למקום, עיכבו בשלב זה עשרות חשודים".

מהרשות השופטת נמסר כי היא "רואה בחומרה רבה את ההפגנה האלימה בסמוך לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון. מדובר באירוע חמור ובלתי מתקבל על הדעת, החורג מגבולות המחאה הלגיטימית בנסיון לפגוע בתחושת הביטחון של נושאי המשרה השיפוטית ובני משפחותיהם".

עוד נמסר כי "הרשות השופטת לא תהסס לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה, בשיתוף גורמי האכיפה והביטחון, כדי להבטיח את שלומם וביטחונם של השופטים. ניסיונות להפעיל לחץ, להפחיד או להרתיע שופטים לא ישפיעו על מילוי תפקידם. שופטי ישראל ימשיכו לבצע את מלאכתם במקצועיות, בעצמאות וללא מורא, בהתאם לדין ולחובתם לציבור".

גם השרים איתמר בן גביר ויריב לוין גינו את המעשים. בן גביר מסר: "זו אינה דרכה של תורה וזו אינה דרכה של מדינה דמוקרטית. מחאה כן - אלימות בשום פנים ואופן לא. אני מצפה ממשטרת ישראל לפעול בנחישות ולמצות את הדין עם הפורעים במלוא חומרת החוק".