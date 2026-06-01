היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה אמרה הבוקר כי לקראת תום הקדנציה של הכנסת הנוכחית "נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים". בהרב-מיארה הוסיפה כי עם העברת חוק הפיצול של תפריד היועץ המשפטי לממשלה, וחוק מח"ש - מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל תשנה לגמרי את אופייה.

● בג"ץ מורה ללוין: מנה שופטים לבתי המשפט המחוזיים

● המחסור, העומס והדיון בבג"ץ: על מה נאבק יריב לוין?

בהרב-מיארה הזהירה מהמצב בו הממשלה קוראת שלא לציית לפסקי דין. "לא ירחק היום שבו פסק דין של בית המשפט ייתפס בעיני הציבור כבלתי מחייב. יש מי שישאל, אם הממשלה אינה מצייתת להחלטות בית המשפט, מדוע יתר המוסדות והציבור מחויבים בכך?".

באשר לגיוס החרדים אמרה: "החוק בישראל ברור- חובת הגיוס לצה״ל חלה על הכל. הנטל על המשרתים עצום. הרמטכ״ל זועק לחיילים ואי אפשר יותר להתעלם מכך. המדינה אינה יכולה להתעלם מהחוק המחייב גיוס של כולם ומהפגיעה בשוויון".

עוד הוסיפה כי הממשלה מתנערת מהחלטות בג"ץ בעניין הגיוס. "האכיפה יכולה הייתה להיות הרבה יותר אפקטיבית. את המחיר משלם מי שמשרת ולא משתמט".

נשיא העליון על השיח נגד השופטים: "נקודת שפל חסרת תקדים"

מוקדם יותר נאם נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, והתייחס לטענות שקריות המופצות על בית המשפט העליון ועליו באופן אישי והתייחס לבחירתו לנשיא בית המשפט העליון.

"השיח הציבורי בנוגע למערכת המשפט נמצא בנקודת שפל חסרת-תקדים. אתמקד היום בסכנת הנירמול -בתהליך השקט שבו החברה מסתגלת לאובדן גבולות בשיח; לשחיקת האמת במרחב הציבורי; ולמתקפות על הגופים שאמונים על שמירת שלטון החוק.

נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית / צילום: לשכת עורכי הדין

ככל שחולף הזמן במלחמה הקשה הזו, נדמה שהשיח הציבורי השלים מעגל וחזר לנקודה שבה היה ערב פריצתה. שוב רטוריקה של פילוג וליבוי להבות; שוב האשמות לגופו של אדם ולא לגופו של עניין; ושוב מאמץ מרוכז להחליש את מערכת המשפט בשיח בוטה ובהחלטות ויוזמות חקיקה שונות.

אנשי ציבור משתלחים בשופטים מכהנים עם כינויי גנאי: "אויבי האומה", "הם לא של ישראל", "שודדים ובריונים", ועוד. אנו עדים להתייחסויות לשופטים בשפה מזלזלת שאין להלום בשום מקום, בוודאי לא מפי גורמים שלטוניים.

הקו האדום הבא - שאליו אנו הולכים ומתקרבים - הוא שחיקת מושג האמת עצמה, ומעבר של השיח הציבורי מממד המציאות אל ממד הפייק. הפצת הפייק היא סכנה ישירה לדמוקרטיה וללכידות החברתית. כאשר המרחב הציבורי מוצף במידע כוזב, קשה מאוד להבחין בין אמת לבדיה.

לא מזמן נפוצו כותרות שלפיהן בג"ץ נתן לכאורה החלטה על חלוקת הכותל המערבי וקביעת הסדרי תפילה במקום. אך האמת היא, שאותה החלטה שעליה דווח עוסקת באכיפת עמדתה של הממשלה עצמה.

"פייק הפרימטר"

השופט עמית המשיך: "דוגמה נוספת, שעליה כבר ודאי שמעתם. בימים אלה חוזרת ומופצת הטענה כאילו בית המשפט התערב לכאורה במדיניות ההגנה של צה״ל במרחב הצמוד למכשול הביטחוני מצדו העזתי - האזור הידוע כ"פרימטר".

עמית הבהיר שמדובר בטענות שקריות. "בית המשפט לא הורה לצה"ל לשנות אפילו פסיק בהוראות הפתיחה באש. בית המשפט קיבל את עמדת צה"ל במלואה, וקבע כי היישום של הוראות הפתיחה באש, נתון לשיקול דעתם של המפקדים בשטח. העתירות נדחו פה אחד ובאופן מוחלט".

עמית התייחס גם לטענה שהוא לא נבחר כחוק לנשיא העליון: "פייק נוסף, שנפוץ בימינו כלחמניות אחרי הפסח, הוא הטענה כי 'בחרתי את עצמי', לכאורה, לתפקיד נשיא בית-המשפט העליון. האמת היא פשוטה: בחירתי לתפקיד הנשיא נעשתה בהחלטה של הוועדה לבחירת שופטים אשר התקבלה על פי סמכותה. כמובן שבהצבעה זו לא השתתפתי בעצמי. והאמת היא, שחרף הפייק שמופץ בנדון, כינוס הוועדה נעשה בידיעתו ועל דעתו של יו"ר הוועדה, שר המשפטים. השר בחר להחזיק את המקל משני קצותיו: לא להגיע לישיבה עצמו, ואחר כך להכחיש כל נגיעה בבחירת נשיא בית המשפט העליון.

"כפי שהדגשתי פעם אחר פעם, אדגיש גם מעל במה זו - הפייק והמתקפות לא ירתיעו את הרשות השופטת. לא נירא ולא ניחת ולא נגור מפני איש. אנו נוסיף לעמוד על משמר שלטון החוק וערכי מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית. אנו נוסיף למלא את שליחותנו בשירות הציבור, ללא מורא וללא משוא פנים. חשיבותה של מערכת המשפט במרקם הדמוקרטי, מקבלת כאמור משנה תוקף בעידן של שחיקת האמת. במערכת המשפט אין לשקר זכות עמידה.

"לפני למעלה מחמש שנים התייחס לכך השופט פוגלמן, בתפקידו כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית, בציינו כי תכני דיפ פייק, ואני מצטט, 'עלולים לערער בקרב הציבור את האמונה בכך שיש אמת בבחירות בכלל: אם כל דבר אפשר לזייף, מדוע להאמין בדבר כלשהו? מכאן שגלומה בהם סכנה לעצם קיום הליכי הבחירות ולקיום המערכת הדמוקרטית'".

השופט עמית המשיך: "עלינו להמשיך להציב חומה ברורה בין עובדה לבדיה, הן באולם הדיונים, הן במרחב הציבורי. עלינו לשקם את יסודות השיח הממלכתי והענייני. עלינו לשמר את מעמדם של המוסדות הדמוקרטיים שפועלים לבירור עובדות, ולהדוף את ניסיונות הדה-לגיטימציה. עלינו לוודא שלשקר יהיה מחיר - מחיר משפטי, מחיר חברתי, ומחיר ציבורי. עלינו להוקיע מתוכנו את השיח המבזה והמשתלח; לחנך את הדורות הבאים לחשיבה ביקורתית; ולשמור על עצמנו פן ניפול לממד הפייק.

"רק מחויבות עמוקה ומשותפת של כולנו תוכל לבלום את המדרון החלקלק של הנירמול, ולהבטיח כי שלטון החוק יעמוד איתן מול הצפת הכזבים. וכפי ששנינו במקורותינו - 'אמת - מארץ תצמח'".

שר המשפטים יריב לוין השיב לעמית: "מי שנבחר כחוק לא צריך להסביר כל כך הרבה שכך היה. רק מי שיודע ש'בחירתו' נעשתה באופן בלתי חוקי, נדרש להסברים ולתירוצים בלתי פוסקים. השופט עמית רוחש בוז עמוק לציבורים עצומים. בהתנשאות הוא רומס את הכרעת העם ואת מעמד הממשלה והכנסת. אבל, גם הוא יודע שיש דבר אחד שאי אפשר לכפות על הציבור בשום צו - אמון. והציבור אינו מאמין לו ואינו מכיר בו".

"גל עכור של הסתה כלפי בית המשפט"

עו"ד עמית בכר, ראש לשכת עורכי הדין אמר בטקס הפתיחה: "בשלוש השנים האחרונות, אנחנו עדים לתנועת מלקחיים שמאיימת על עצמאות מערכת המשפט ושלטון החוק בישראל. מצד אחד אנו רואים גל עכור של הסתה, אלימות מילולית חמורה, התפרעויות באולמות בית המשפט ובסמוך להם... הניסיון לפגוע בעצמאות השופטים לא רק שאינו תואם את ערכיה הדמוקרטים של ישראל, אלא שהוא גם לא עולה בקנה אחד עם ערכיה היהודים. בין יהדות ודמוקרטיה אין סתירה, ההפך הוא הנכון. היהדות היא ערש הדמוקרטיה, הביאה לעולם את הערכים של שוויון, צדק וחמלה והיא המקור למערכת משפט מפותחת ומתוקנת".