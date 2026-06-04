בית המשפט העליון קבע השבוע, כי אי יידוע נוסע שטיסתו בוטלה על זכותו לבחור בין השבת התמורה ששילם לבין קבלת כרטיס טיסה חלופי, מהווה עילה לפיצויים נוספים גם ללא הוכחת נזק (פיצויים לדוגמה). עם זאת, נקבע כי מן הראוי לנקוט משנה זהירות בפסיקת הפיצויים, למקרים שהם התנהלותה של חברת התעופה הייתה חמורה במיוחד או שהיו הפרות נוספות.

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טיסה של חברת ארקיע מגרנובל שבצרפת לתל אביב בוטלה, בשל שילוב של נסיבות שכללו לטענת החברה תאונת דרכים ומחלה של הטייס. הפיצוי הסטטוטורי נקבע על 2,120 שקל, אולם בית המשפט המחוזי קבע כי החברה תשלם עוד 1,000 שקלים פיצויים, מאחר והחברה לא הציגה לנוסע את שתי החלופות בגין הביטול. עוד נקבע תשלום הוצאות לנוסעים בסך 33 אלף שקל ושכ"ט בסך 35 אלף שקל. העליון לא התערב בתוצאות פסק הדין אלא הוסיף קביעות במישור העקרוני.

סעיף 11 לחוק שירותי תעופה מסמיך את בית המשפט לפסוק פיצויים שאינם תלויים בנזק בסך שלא יעלה על 12,240 שקל, אם מצא כי מפעיל טיסה או מארגן לא נתן הטבה ביודעין לנוסע שטיסתו בוטלה. בבואו לקבוע את גובה הפיצויים, יתחשב בית המשפט בכמה שיקולים כמו אכיפת החוק, עידוד הנוסע למימוש זכויותיו, חומרת ההפרה ושוויה הכספי של העסקה. "לכאורה ניתן היה לקבוע כי הסעיף אינו חל על אי מתן זכות בחירה אלא רק על שלילת ההטבה, כלומר על אי מתן כרטיס חלופי והימנעות מהשבת תמורה, עם זאת, סבורני כי במסגרת ההטבות שיש לספק לנוסע שטיסתו בוטלה כוללת באופן אינהרנטי זכותו של הנוסע לבחור בין החלופות השונות", כך בית המשפט העליון. "זכות זו נועדה לאפשר לנוסע לבחור בחלופה המתאימה ביותר למצבו, ובדרך זו לבוא על תיקונו באופן מיטבי".

"מכאן המסקנה", נכתב בפסק הדין, "כי שלילתה של זכות הבחירה כאמור כמוה שלילת זכותו של הנוסע לבוא על תיקון מלא".

בית המשפט מסביר את הטעמים לחשיבות הזכות: "נוסעים מסוימים טסים לצורך אירוע מוגדר כמו השתתפות באירוע משפחתי או צפייה במשחק ספורט. במקרים אלו ביטול הטיסה עשוי לייתר את הצורך בנסיעה כולה ולכן אין להם עניין בקבלת כרטיס טיסה חלופי". נוסעים אחרים "מעוניינים לטוס ליעד שבחרו גם בנסיבות של ביטול הטיסה". כתוצאה מכך, ומבלי שמארגן או מפעיל הטיסה יודע את הנסיבות של כל נוסע, "מחובתם לאפשר לכל נוסע ונוסע לבחור בין ההטבות אשר החוק מעמיד לרשותם", נקבע. מפעיל "שנמנע ממתן בחירה כופה על חלק מהנוסעים 'הטבה' ואין מתן זכות זו 'גורעת מזכותם היסודית של הנוסעים לאוטונומיה'".

גישה זהירה

לצד זאת, בית המשפט קבע כי יש לנקוט גישה זהירה בפסיקת פיצויים אלו, שנועדו להעניש את המזיק, לקדם הרתעה ולהעביר מסר חינוכי לציבור. באופן מסורתי בית המשפט נוהג לפסוק פיצויים עונשיים במתינות ובית המשפט העליון סבור כי את "גישה זו ראוי להטיל גם ביחס לפיצויים לדוגמה מכוח חוק שירות תעופה". לדברי בית המשפט, "פסיקת פיצויים לדוגמה היא כלי רב עוצמה באכיפתו של חוק זה ובחיזוק ההרתעה נגד מארגני ומפעילי טיסות אשר בוחרים להפר ביודעין את הוראות החוק".

אולם בית המשפט גם סייג את קביעתו, והבהיר כי מדובר ב"שטר ושוברו בצדו". פסיקת פיצויים ביד קלה תגרום להעמסת העלות הנוספת בגין הפעלת טיסות על ציבור הנוסעים, באמצעות ייקור מחירי הכרטיסים. כתוצאה מכך, נקבע כי יש לייחד פסיקת פיצויים זו למקרים בהם "התנהלותה של חברת התעופה הייתה חמורה במיוחד או כאשר נלוו לה הפרות של חובות נוספות".

מארקיע נמסר: "אנחנו לומדים את פסק הדין ונפעל בהתאם להחלטת בית המשפט".