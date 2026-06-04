המשבר הפנימי בתוכנית התחקירים "60 דקות"

ב'חדשות CBS' המתיחות שוב גואה.

במהלך ישיבת מערכת ביום שני מתח סקוט פֵּלי, כתב ותיק של תוכנית התחקירים "60 דקות", ביקורת חריפה על העורכת הראשית של 'חדשות CBS', בארי וייס. הוא האשים אותה כי היא "רוצחת" את תוכנית החדשות הוותיקה והמוערכת. הוא גם מתח ביקורת על החלטתה למנות את ניק בילטון למפיק הראשי החדש של התוכנית.

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לדברי גורמים המעורים בפרטים, וייס ובכירים נוספים ברשת דנו בשעות שלאחר אמירותיו של פלי כיצד עליהם להגיב. המנהלים סברו שהתנהגותו של פלי מהווה הפרת משמעת חמורה שעשויה להצדיק את פיטוריו, אך לבסוף החליטו לשוחח עמו על עתידו ברשת. דיוויד אליסון, מנכ"ל פרמאונט, חברת האם של CBS, דיבר עם וייס על האופן שבו היא מתכוונת לנהל את אותה שיחה, לדברי גורמים המעורים בנושא.

הנסיבות המתוחות סביב עזיבתו של פלי משקפות משבר רחב יותר ב'חדשות CBS' ובתוכנית הדגל שלה. כתבים של "60 דקות" שעזבו לאחרונה האשימו את הרשת בקבלת החלטות מערכתיות מתוך מניעים פוליטיים, בשעה שפרמאונט פועלת להשלמת עסקת המיזוג שלה עם חברת המדיה המתחרה וורנר ברוס דיסקברי. דובר CBS מסר כי "אין כל התערבות פוליטית בחדשות CBS, לא מצד בעלי החברה ולא מצד בארי וייס", והוסיף כי חילופי דעות בין עורכים לכתבים הם דבר מקובל.

פלי נראה נסער כשנכנס ביום שלישי בערב למשרדו של נשיא חדשות CBS טום סיברובסקי, לדברי אדם שראה אותו. סיברובסקי המתין לו שם יחד עם וייס, בילטון ונציגי מחלקת משאבי האנוש. כעבור כמה שעות, בתום פגישה שהפכה לעימות מתוח, הכתב פוטר בשל התנהלות שהחברה ראתה בה הפרת משמעת. המשבר החריף עד כדי כך, שפלי והרשת חלוקים אפילו על מה שאירע בפועל במהלך הפגישה.

"לא נמצאה דרך להתקדם יחד"

בשיחת המערכת היומית של הרשת, שנערכה ביום רביעי בשעה 9:00 בבוקר, התייחסה וייס לפיטוריו של פלי. "אני מעוניינת לעבוד רק בחדר חדשות המבוסס על אמון וכבוד הדדי", אמרה, לפי הקלטה של דבריה שנבדקה על ידי הוול סטריט ג'ורנל. לדבריה, ההנהלה ניסתה לנהל עם פלי שיח "כדי למצוא דרך להתקדם יחד", אך לא הצליחה לעשות זאת, ולכן נאלצה להיפרד ממנו.

פלי, שעבד ב-CBS במשך 37 שנים, אמר ביום רביעי כי מנהלי הרשת לא הציעו פתרונות שהיו עשויים להוביל ליישוב המחלוקת, וכי כבר מתחילת הפגישה שנערכה בערב הקודם הפגינו כלפיו "עוינות גלויה". הוא הוסיף כי דבריה של וייס בישיבת המערכת באותו בוקר היו מטעים.

בתחילת הפגישה ביום שלישי אמר סיברובסקי לפלי כי מאחוריו מורשת ארוכה ב"60 דקות", וכי הנהלת הרשת מעוניינת לשוחח עמו על "הדרך לבסס תקשורת מכבדת ולהמשיך הלאה", לפי אדם המעורה בפרטים.

כך הסתיים עוד שבוע סוער ב'חדשות CBS'. בששת הימים האחרונים נפרדה תוכנית הדגל של הרשת, "60 דקות", משלושה כתבים בכירים ובולטים, החליפה את צמרת המערכת וההפקה שלה, ואף הציתה מרד פנימי בקרב העובדים. מבין כתבי התוכנית, המציגים את עצמם לצופים בתחילת כל פרק, נותרו כעת רק שלושה: לסלי סטאל, ג'ון ורטהיים וביל ויטאקר.

בארי וייס, עורכת חדשות CBS / צילום: ap, Mary Kouw

וייס ביצעה שינויים משמעותיים בנבחרת המגישים והכתבים, בתכנים ובפעילות של חדשות CBS מאז מינויה לתפקיד, לאחר שפרמאונט רכשה את פלטפורמת החדשות והדעות שלה The Free Press תמורת 150 מיליון דולר. אולם ההחלטות המערכתיות שקיבלה, לצד קשיי ההסתגלות שלה לתפקיד כמנהלת טלוויזיה, עוררו את זעמם של רבים מן העובדים הוותיקים, במיוחד ב"60 דקות". העימותים בין סגניה של וייס לבין כוכבי התוכנית הפכו בהדרגה למאבק על עתידה ועל זהותה של התוכנית.

העונה האחרונה של "60 דקות" רשמה עלייה של 9% במספר הצופים לעומת שנה שעברה, לפי נתוני נילסן.

תומכיה של וייס רואים באסטרטגיה שלה ב־ CBS מקצה שיפורים כואב אך הכרחי להתאמתו של גוף חדשות מיושן לתחרות של עידן התקשורת המודרני, שבו השחיקה באמון הציבור ופיצול קהלי הצפייה מקשים על גופי השידור המסורתיים. מנגד, מבקריה טוענים כי החלטותיה מונעות משיקולים פוליטיים ופוגעות עוד יותר באמינותה של רשת החדשות, שבעבר נהנתה מהצלחה רבה. "אין ספק שהמותג 'חדשות CBS' נפגע קשות בתקופה האחרונה", אמר מייקל סוקולו, עיתונאי טלוויזיה לשעבר וכיום פרופסור לתקשורת ולעיתונאות באוניברסיטת מיין. "השאלה האמיתית היא אם ניתן לשקם אותו."

הטלטלה בחדשות CBS מגיעה בעיתוי קריטי עבור פרמאונט, חברת האם של הרשת, הפועלת להשלמת רכישתה של וורנר ברדרס דיסקברי, שבין נכסיה נמנית גם רשת CNN. העסקה עשויה להיסגר כבר במהלך הקיץ.

בעל-בית חדש

'חדשות 'CBS נחשבה בעבר ליהלום שבכתר של הרשת שכונתה "רשת טיפאני". בשעה שמהדורות החדשות המרכזיות ותוכניות הבוקר בטלוויזיה המסחרית סובלות מירידה במספר הצופים - בעקבות פיצול הקהלים והמעבר לצריכת חדשות ממגוון מקורות - הירידה בנתוני הצפייה של CBS היא חדה במיוחד.

נתוני הצפייה במהדורות החדשות המרכזיות ובתוכניות הבוקר של CBS נמוכים בדרך כלל מאלה של המתחרות ABC ו-NBC. גם ענקית הכבלים פוקס ניוז מושכת אליה צופים מכל רשתות הברודקאסט. חברת האם של פוקס ניוז , Fox Corp, וחברת האם של הוול סטריט ג'ורנל, News Corp, נמצאות בבעלות משותפת.

כשמונתה לעורכת הראשית של חדשות CBS, אמרה וייס כי היא ואליסון שותפים לרצון לספק "חדשות שמשקפות את המציאות" ועיתונות ש"אינה מבקשת לעשות דמוניזציה, אלא להבין".

וייס הגיעה לחדשות CBS בתקופה רגישה. הרשת התמודדה עם גלי פיטורים וקיצוצים. חודשים ספורים קודם לכן החליטה פרמאונט, תחת בעלת השליטה הקודמת שרי רדסטון, להגיע להסדר בתביעה שהגיש הנשיא טראמפ בעקבות עריכת ריאיון בתוכנית "60 דקות" עם המועמדת הדמוקרטית לנשיאות, קמלה האריס. כמה שבועות לאחר מכן אישרה ועדת התקשורת הפדרלית (FCC) את המיזוג בין פרמאונט לסקיידאנס. סקיידאנס מנוהלת בידי דיוויד אליסון, בנו של המיליארדר לארי אליסון, הנחשב לבעל ברית של טראמפ.

שני בכירים ברשת, מנכ"לית חדשות CBS וונדי מקמהון והמפיק הראשי של "60 דקות" ביל אוונס, עזבו את תפקידיהם בשנה שעברה. אוונס טען להתערבות מצד ההנהלה בשיקולים מערכתיים, ואילו מקמהון סירבה לפרסם התנצלות בפני טראמפ במסגרת כל הסדר אפשרי בתביעה.

דיוויד אליסון הנחה את הבכירים להוביל לשינוי, ולכן וייס הקדישה בתחילת דרכה זמן רב למפגשים עם הכוכבים הבולטים של הרשת. היא החלה למלא תפקיד פעיל יותר בבחירת המרואיינים והאורחים, והשתמשה בביטויים כמו "אני רוצה לפרק את זה ולהרכיב מחדש" ו"בואו נעשה את החדשות המז---ות".

אחת ההחלטות הראשונות של וייס הייתה למנות את טוני דוקופיל, ממגישי תוכנית חדשות הבוקר של CBS, למגיש הראשי של חדשות הערב של CBS, שמהדורת החדשות שלה נשרכת זה שנים אחרי המתחרות בנתוני הצפייה.

"60 דקות" נעשתה מוקד עניין מיוחד - ומוקד למחלוקת - עבור וייס. התוכנית, שסיימה לאחרונה את עונתה ה־58, נהנתה לאורך השנים ממידה רבה של עצמאות ביחס לשאר חטיבת החדשות של CBS.

הכתבה שהוסרה מן השידור

בדצמבר הסירה 'חדשות CBS' משידור כתבה מתוכננת של "60 דקות" על כלא שמור באל סלבדור, שאליו שלח ממשל טראמפ מאות מהגרים מוונצואלה. השידור בוטל לאחר שכבר שודר קדימון לקידומה. החלטתה של וייס לעכב את שידור הכתבה עוררה ביקורת חריפה מצד הכתבת שרין אלפונסי, שטענה כי מדובר בהחלטה ממניעים פוליטיים. וייס אמרה כי החליטה לעכב את הכתבה משום שסברה כי נדרש תחקיר נוסף, וכן בשל חששות שהתעוררו אצלה בנוגע לתהליך קבלת התגובות.

הכתבה, שנשאה את הכותרת "Inside CECOT" [בתוך כותלי הכלא CECOT], שודרה לבסוף בינואר, לאחר שנוספו לה כמה קטעים משלימים בפתיח ובסיום.

בחודש שלאחר מכן הודיע אחד הכוכבים המזוהים ביותר עם התוכנית, אנדרסון קופר, על כוונתו לעזוב. הוא מסר כי יעזוב את התוכנית בתום העונה, לאחר שני עשורים ככתב ב"60 דקות".

וייס המשיכה במהלך לעיצוב מחדש של "60 דקות", ובינתיים היא נהנית מתמיכתו של אליסון. בשבוע שעבר נפרדה הרשת מאלפונסי ומססיליה וגה, כתבת נוספת של התוכנית. וייס החליפה גם את טניה סימון, המפיקה הראשית של "60 דקות", בניק בילטון, סופר, מפיק סרטים תיעודיים ובעל טור לשעבר, אך עם ניסיון מועט בתחום חדשות הטלוויזיה. לפני מינויו הציג בילטון בפני אליסון ובכירים נוספים בפרמאונט וב-CBS את חזונו למודרניזציה של התוכנית.

ישיבת המערכת של "60 דקות" שנערכה ביום שני הייתה אמורה לשמש מפגש היכרות בין העובדים לבין הבוס החדש. במקום זאת, פלי קטע את בילטון כבר בתחילת דבריו, הטיל ספק בכישוריו לתפקיד ותקף בחריפות את החלטותיה הניהוליות של וייס.

במכתב שצירף להודעת הפיטורים שנשלחה לפלי ביום שלישי בערב, בילטון תיאר את דבריו של פלי בישיבת המערכת ביום שני כ"הפגנה ראוותנית של עוינות". בתגובה שמסר פלי ביום שלישי בערב, הוט טען כי ההנהלה החדשה של "60 דקות" "זרעה הרס", התערבה בתכנים משיקולים פוליטיים וחתרה תחת הסטנדרטים העיתונאיים של התוכנית. לדבריו, אנשי המערכת נאבקו כדי "להציל את התוכנית שהפכה לאייקון אמריקאי".

"קריסת הערכים בצמרת הפכה לבלתי נסבלת", אמר.