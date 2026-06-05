עדכונים שוטפים

07:38 - ניסיון פיגוע דקירה בתחנת משטרה בגליל המערבי: מחבל חמוש בסכין הסתער על לוחם מג"ב - ונוטרל

גורם המעורה בפרטים תיאר בשיחה עם N12 כיצד החשוד הגיע ברכבו אל מחוץ לתחנה, הבחין בלוחם מג"ב ופתח בריצה לעברו: "הוא פרק מהרכב, רץ באמוק אליו במהירות עם סכין ביד, שלופה באוויר, וניסה לדקור אותו". הגורם הוסיף כי הלוחם הפגין תושייה רבה, הצליח להשתלט במהירות על החשוד, "לקח לו את הסכין ועצר אותו"

06:49 - טראמפ על האפשרות לפעולה צבאית להוצאת האורניום מאיראן: "צריך להיות שם שבועיים, ועם הרבה ציוד"

06:45 - טראמפ לכתבים בבית הלבן: אם איראן תהרוג חיילים אמריקנים, זו תהיה סיבה טובה להתחיל מחדש את המלחמה

00:00 - הותר לפרסום: סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השבעה, נפל בקרב בדרום לבנון

התקרית בה נפל למברג ז"ל התרחשה היום בשעות אחר הצוהריים, כשמחבל ירה נ"ט לעבר טנק של כוחות צוות הקרב החטיבתי של גולני הפועלים בדרום לבנון. מיד לאחר האירוע, צה"ל תקף מהאוויר ובאמצעות אריטלריה תשתיות של חיזבאללה במרחב. למברג ז"ל הוא החלל הרביעי רק בשבוע האחרון. לקריאת הכתבה