שר המשפטים יריב לוין פרסם שמות מועמדים לבתי המשפט המחוזיים בבאר שבע וחיפה, וקיים בכך חלק מהחלטת בג"ץ, שהורה לו למנות שופטים לכל בתי המשפט המחוזיים.

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שופטי בג"ץ קבעו כי עליו לפרסם את השמות לכל בתי המשפט המחוזיים עד ליום 8 ביוני, תוך שהדגישו את העדיפות לבאר שבע וחיפה, שם המחסור החמור ביותר.

מזה שנה וחצי לא מונו שופטים בישראל עקב סירובו של לוין להביא לאישור הוועדה מועמדים שלא מוסכמים על כל חברי הוועדה. זאת, למרות שהחוק מאפשר בחירה ברוב רגיל.

הפרסום ברשומות נועד לצורך השגות של הציבור, ולאחר 45 ימים השר צריך לכנס את הוועדה לבחירת השופטים. הוועדה לא פועלת שלושה חודשים לפני הבחירות, ולכן אם הבחירות יוקדמו מסוף אוקטובר, יתכן ולא ימונו שופטים.

השופטים המועמדים למחוזי בחיפה הם: רפי ארניה, תמי לוי, מלכה ספינזי-שניאור, הדס שכטר-ישראל, מיכל ברלינר לוי, סיגלית מצא, נסרין עדוי, רמזי חדיד, אמיר סלאמה וטל פפרני.

המועמדים לבית המשפט המחוזי בבאר שבע הם יניב בוקר, עדו כפכפי, שושנה שיטרית, דב גוטליב, צבי פורר, נגה שמואלי-מאייר, מירה דהן ורותם קודלר עיאש.