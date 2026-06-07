בתקציב של 2 מיליארד שקל: המלצות הוועדה לשיקום פצועי צה"ל

ועדה בראשות שלמה מור יוסף הציגה היום את המלצותיה לטיפול ושיקום פצועי צה"ל. ההמלצות הוצגו בדיון מיוחד בראשות שרי הביטחון והאוצר. התקציב המומלץ לפרויקט עומד על 2 מיליארד שקל בכל שנה ועוד 500 מיליון שקל באופן חד פעמי. כיום עומד תקציב אגף השיקום על 10 מיליארד שקל, עלייה מ-5.2 מיליארד מלפני ה-7 באוקטובר.

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בין ההמלצות המוצעות: בחירה בין טיפול בקופה וטיפול בצה"ל, איש קשר אישי וייעודי לכל פצוע, הרחבת הטיפולים כולל טיפולים אלטרנטיביים, מתן זכויות ב"דחיפה" בלי צורך לבקשן, הקמת מחלקה פסיכיאטרית ייעודית ו"בית לחיים" לפצועי הראש, מעטפת ייעודית למשפחות הפצועים ועוד.

את הוועדה הציבורית מינו שר הביטחון ושר האוצר בהמשך להמלצת גורמי המקצוע במשרד הביטחון, לאור העלייה בהיקף וחומרת מצבם של הפצועים. מאז ה-7 באוקטובר נקלטו במערכת הביטחון מעל כ-25 אלף פצועים ופצועות במלחמה הנוכחית.

נתוני הפצועים באגף השיקום ● כ-87 אלף פצועי ופצועות מערכת הביטחון, מכלל המלחמות, מטופלים היום באגף השיקום. מבין כלל פצועי מערכת הביטחון כ-31 אלף מתמודדי נפש ופוסט-טראומה. ● כ-25 אלף מבין כלל המטופלים באגף הינם פצועי מלחמת חברות ברזל. כ-12.5 אלף מהם מתחת לגיל 30 (50%), כ-16 אלף משרתי מילואים (64%), כ-2,000 נשים (8%). כ-15,500 (62%) מבין פצועי המלחמה מתמודדים עם מצוקה נפשית (דיכאון, חרדה, קשיי הסתגלות או פוסט-טראומה).

אגף השיקום מטפל כיום במספר כולל של כ-87 אלף פצועים מכלל מערכות ישראל. ביניהם כ-31 אלף מתמודדי נפש ופוסט טראומה.

מבין 25 אלף פצועי המלחמה הנוכחית (מאז ה-7 באוקטובר), כ-12,500 מהם מתחת לגיל 30 (50%), כ-16 אלף משרתי מילואים (64%), כ-2,000 נשים (8%). כ-15,500 (62%) מבין פצועי המלחמה הנוכחית מתמודדים עם מצוקה נפשית (דיכאון, חרדה, קשיי הסתגלות או פוסט טראומה).

100 אלף פצועים עד עד שנת 2028

הצפי הוא כי אם לא יחול שינוי משמעותי, עד שנת 2028 יגיע מספר כלל הפצועים המטופלים באגף השיקום לכ-100 אלף, מהם כ-50 אלף מתמודדים עם פגיעות נפשיות.

תקציב אגף השיקום צמח מ-5.2 מיליארד שקל מלפני המלחמה ל-10 מיליארד שקל ב-2026. ההמלצה היא להוסיף 500 מיליון שקל באופן חד פעמי לצורך יישום המלצות הועדה, ועוד 2 מיליארד שקל בשנה באופן קבוע.

הוועדה ממליצה לבצע שינוי מקיף במבנה ובסמכויות אגף השיקום, באמצעות שדרוגו לרשות עצמאית בתוך משרד הביטחון, בעלת עצמאות ניהולית וגמישות תקציבית הנדרשת לצורך טיפול מיטבי בפצועים.

נציין כי כבר מתחילת המלחמה מתרחש תהליך של שינוי באגף השיקום אשר לוקח על עצמו סמכויות הוליסטיות יותר ומלווה את הפצועים מיום הפציעה ועד ההשמה לתפקיד חדש או השחרור. בראיון עם סא"ל אביה אלוף מפקדת מרכז ההחלמה והשיקום של חיל הרפואה, שנבחרה לרשימת 40 עד 40 של גלובס, הסבירה סא"ל אלוף כי החל מזמן קצר לאחר המלחמה, האגף החל לקחת על עצמו את מכלול הצרכים של המשוקמים כולל קב"ן, פסיכולוג, מיצוי זכויות, רופא, תזונאי או פיזיותרפיה, כאשר כל המטפלים בקשר זה עם זה.

מענים מותאמים אישית

על פי התוכנית החדשה, חלק מן התקציב יוקצה לאנשי הקשר הייעודיים לכל פצוע אשר גם יעזרו להם לקבל את המענה "בדחיפה" ותוך הפחתת העומס הבירוקרטי. עבור אוכלוסיות מסוימות, כמו פצועי הנפש והפצועים הקשים, הוועדה המליצה על ליווי קבוע וצמוד יותר.

המטרה היא לתת מענים מותאמים אישית, כאשר במסגרת זו המליצה הוועדה להקים מחלקה פסיכיאטרית ארצית ייעודית לפצועי צה"ל וחלופת אשפוז פסיכיאטרית בקהילה (בית מאזן) לתחלואה כפולה - נפש והתמכרויות. עוד הומלץ הקמת "בית לחיים" לפגועי הראש הקשים ביותר, תמיכה מותאמת לפצועים שהינם חיילים בודדים בארץ ובחו"ל, לקטועי גפיים ומענים מותאמים לנשים פצועות. על פי ההמלצות תיפתח תוכנית מיוחדת לטיפול בתסמונת פוסט טראומטית שמקורה בלחימה, ובית או אגף ייעוד לנשים.

סעיף נוסף בהמלצות קשור לנושא תעסוקה מקדמת שיקום, על ידי בניית מערך תמריצים הן לפצועים הנמצאים במעגל העבודה, הן למעסיקים פצועי צה''ל, וכן ליווי של האגף בתהליך מציאת התעסוקה.

מהשתתפות גורמי הממשלה באירוע היום, נראה כי יש סיכוי סביר להשיג את התקציבים המבוקשים. שר הביטחון, ישראל כ״ץ, אמר כי: "מדינת ישראל ניצבת בפני אתגר שיקומי חסר תקדים שיחייב אותנו לטפל בשנים הקרובות בכ-100 אלף פצועי ופצועות מערכת הביטחון, מתוכם עשרות האלפים המתמודדים עם פגיעות נפשיות ופוסט טראומה. המציאות הזו מחייבת אותנו לבצע שינוי עמוק, להרחיב את המענים, לקצר הליכים ולהעמיד את הפצוע במרכז".

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ, אמר כי: "יש לנו חוב מוסרי ולאומי עמוק למי שנתנו הכל למען ביטחון ישראל ונפצעו בגוף או בנפש".

למרות השבחים של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על עבודת הוועדה, היא פרסמה את ממצאיה באופן חד צדדי ללא תיאום מול משרד האוצר, כשגורמי המקצוע דווקא התכוונו להעביר הערות. כך למשל, האגף ימשיך לטפל גם במי שנפגע בתאונות דרכים ובפצועים באחוזים נמוכים יחסית, ובהמלצות ניתן מענק למי שלא עובד באופן שעשוי לעמדת האוצר לעודד אי יציאה לעבודה גם כשהדבר מתאפשר.

פרסום הדוח נעשה על רקע מאבק בין משרד הביטחון למשרד האוצר על תקציב הביטחון לשנה הנוכחית שעומד על 143 מיליארד שקל, כשבמערכת הביטחון סבורים שנדרשים עוד 40 מיליארד שקל לנוכח התרחבות הגזרות ורצועות הביטחון בלבנון ובעזה, וכן לנוכח האיומים מאיראן.

תגובת הוועדה: "נציגי אגף התקציבים והחשכ"ל באוצר היו חברים בוועדה ושותפים לכל הדיונים. המלצות הוועדה הוצגו בפניהם במספר רב של הזדמנויות והערותיהם הוטמעו בדוח הוועדה. מועד פרסום הדוח ותכניו אושרו בידי שרי הביטחון והאוצר.

ארגון נכי צה"ל הודיע היום כי הוא מברך על הגשת דוח הוועדה, שלדבריו, מתרגם את קולם של הפצועות והפצועות וצרכיהם הקריטיים תורגמו לצעדים משמעותיים. "אולם כעת, נדרש הדבר החשוב ביותר: החלטת ממשלה ויישום מיידי. ועדות, דוחות והסכמות הם צעד חשוב, אבל כל עוד ההמלצות אינן מאושרות בהחלטת ממשלה ואינן מתורגמות לתקציב ולביצוע - הן לא משנות את המציאות של הפצועים. אסור שהדוח הזה יהפוך לעוד מסמך שמעלה אבק במגירה".