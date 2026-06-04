ראש הממשלה בנימין נתניהו, באמצעות יועצו הכלכלי פרופ' אבי שמחון, ביקש משר האוצר בצלאל סמוטריץ' לבחון הורדה של המע"מ באחוז אחד - ל-17%.

גורמים במשרד האוצר מעריכים כי ההיתכנות ליישום מהלך זה לפני הבחירות היא נמוכה, וסבורים כי מדובר ב"עוד ניסיון לקרוץ לציבור לפני הבחירות, מבלי שיש כוונה אמיתית מאחורי זה מעבר לקבלת כותרות בעיתונים - ובסוף עוד יאשימו את הפקידים שכביכול הפילו הטבה לציבור".

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בדרג המקצועי באוצר מתנגדים ליוזמה, שנאמדת באובדן של 6-7 מיליארד שקל בשנה להכנסות המדינה.

אין זו הפעם הראשונה שבה שמחון, המוכר כאיש של נתניהו למאבקים תקציביים, קורא להוריד מסים בטענה כי מצבה הכלכלי של המדינה מאפשר זאת. מאז שהוחלט על העלאת המע"מ באחוז ל-18%, במסגרת תוכנית ההתכנסות הפיסקלית שהעביר האוצר לאחר פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", הציע שמחון מספר פעמים להחזיר את המע"מ ל-17%.

ההצעה הקודמת נפלה

יש המסבירים כי מאמציו של שמחון לרשום על שם נתניהו בשורה כלשהי לציבור הנאנק תחת יוקר המחיה גברו לקראת פיזור הכנסת לבחירות, ושינו כיוון מאז שנפלה הצעתו הקודמת של שמחון.

אותה הצעה מתוקשרת, לסבסוד ציבור בעלי המשכנתאות שהחזריהם התייקרו כתוצאה מעליית הריבית בשנים האחרונות, סבלה מהתנגדות נחרצת של האוצר ובנק ישראל. אפילו קרן המטבע העולמי ציינה כי ההצעה מעוררת "חששות לסיכון מוסרי". בחודש שעבר הצעתו נמשכה מסדר היום, בטענה כי הקדמת הבחירות לכנסת לא תאפשר את השלמת החקיקה.

שמחון התייחס לסוגיית המע"מ בחודש שעבר בוועידת אוניברסיטת תל אביב. שם הוא ציין כי נדרשים צעדים שיזרימו כסף לציבור כדי לתגבר את הצריכה הפרטית בישראל - לרבות הורדת ריבית על-ידי נגיד בנק ישראל וכן הפחתת המע"מ על-ידי משרד האוצר.