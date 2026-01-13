משרד ראש הממשלה פרסם היום (ג') תזכיר חוק המציע מנגנון פיצוי לנוטלי משכנתאות שנפגעו מעליית הריבית בשנים האחרונות. מדובר בגלגול חדש של התוכנית שקידם יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה פרופ' אבי שמחון בחודשים האחרונים, אשר נתקלה בהתנגדות חריפה מצד בנק ישראל ומשרד האוצר.

התזכיר מציע לשלם מענק חודשי לבעלי דירה יחידה שנטלו משכנתא עד סוף 2022, לפני שהחלה סביבת הריבית הגבוהה. הזכאות מוגבלת למי שרכש דירה במחיר שאינו עולה על כפליים ממחיר דירה ממוצע, שעמד ב-2022 על כ-2.2 מיליון שקל. סכום המענק ייגזר משני פרמטרים: העלייה בהחזר החודשי בפועל, ושווי הדירה בעת הרכישה ביחס למחיר הממוצע.

לפי הנוסחה המוצעת בתזכיר, מי שרכש דירה במחיר הממוצע או מתחתיו יהיה זכאי ל-75% מהעלייה הריאלית בהחזר החודשי. מי שרכש דירה במחיר גבוה יותר יקבל פיצוי מופחת באופן יחסי, עד לאיפוס ההטבה עבור דירות שמחירן עלה על כפליים מהממוצע. למשל, מי שההחזר החודשי שלו עלה ב-1,600 שקל ורכש דירה במחיר ממוצע יקבל כ-1,200 שקל לחודש.

החוק מוצע כהוראת שעה לחמש שנים, כך שמדובר במענק חודשי מתמשך ולא בפיצוי חד פעמי. עלות התוכנית מוערכת בכשני מיליארד שקל בשנה. התשלום יתבצע באמצעות הבנקים והגופים המלווים, אשר ידווחו מדי חודש לחשב הכללי על הסכומים המגיעים ללקוחותיהם ויעבירו את הכספים ישירות לחשבון המשכנתא.

באוצר טוענים: כלכלת בחירות

גורמים באוצר מתנגדים לתוכנית וטוענים כי מדובר ב"כלכלת בחירות" ובחלוקת כספים ללא הבחנה. לעמדתם, המדינה לא אמורה לפצות את הציבור על מהלכים כלכליים בהם נקטו מרצונם החופשי תוך מודעות לאפשרות שהריבית תעלה. מעבר לכך, היעדר מבחני הכנסה בתוכנית משמעו שגם בעלי מעמד סוציו-אקונומי גבוה יזכו לפיצוי, רק בשל כך שנטלו משכנתא בתקופת הריבית הנמוכה.

התזכיר מתפרסם על רקע התקדמות נפרדת של תוכנית האוצר להטיל מיסוי מיוחד על רווחי הבנקים. בניגוד לתוכנית המקורית של שמחון מנובמבר, שביקשה לממן את הסיוע לנוטלי המשכנתאות באמצעות היטל על הבנקים, הכספים מההיטל צפויים כעת להיכנס לקופת המדינה ולא להיות מיועדים לפיצוי הלווים.

לפי נתונים המובאים בתזכיר, כ-120 אלף משקי בית חוו עלייה של מעל 1,600 שקל בהחזר החודשי מאז תחילת העלאות הריבית במרץ 2022. עוד כ-200 אלף משקי בית חוו עלייה של 800 עד 1,600 שקל, ו-100 אלף נוספים חוו עלייה של 500 עד 800 שקל.