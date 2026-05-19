לא יקודם לפני הבחירות: חוק סבסוד המשכנתאות של שמחון יורד מהפרק

הממשלה עצרה את החקיקה לסבסוד ציבור בעלי המשכנתאות, שהחזריהם התייקרו כתוצאה מעליית הריבית בשנים האחרונות - כך נודע לגלובס. התוכנית, שאותה יזם פרופ' אבי שמחון, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה, אושרה בממשלה בסוף מרץ. דיון נוסף בה בוועדת השרים לחקיקה נדחה ברגע האחרון לפני כשבוע והיה אמור להתקיים היום (ג'). אולם, בלוח הזמנים החדש שכפתה הקדמת הבחירות לכנסת - ההצעה לא תחזור לבסוף לסדר היום ולא תקודם עוד בכנסת הנוכחית.

הסיבה המיידית היא קיצור לוח הזמנים של הכנסת לקראת הבחירות הקרובות. בשבוע שעבר הניח יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ הצעת חוק לפיזור הכנסת, שצפוי להקדים את הבחירות לעומת המועד המקורי שנקבע לסוף אוקטובר 2026. עם קבלת החלטה רשמית להקדים את הבחירות, נסגר בפועל החלון לקידום חקיקה ממשלתית מורכבת בכנסת.

ואולם לסיבה הפרוצדורלית מצטרפות גם התנגדויות כבדות שהקשו על קידום החוק עוד קודם לכן. בכירים במשרד האוצר התריעו כי להצעה אין מקור תקציבי, וכי עלותה צפויה להגיע לעד 10 מיליארד שקל בחמש שנים. בנק ישראל פרסם נייר עמדה חריג שבו הגדיר את ההצעה כ"נטולת היגיון כלכלי" וכמהלך שעלול לפגוע באמינותה של ישראל כמשק מפותח, והמשנה ליועצת המשפטית לממשלה הוסיפה אזהרה לגבי פגיעה אפשרית בעקרון השוויון.

נוסף על כך, קידום מהלך תקציבי לחלוקת מענקים כספיים לציבור סמוך למועד הבחירות עלול היה לעורר שאלות גם ביחס להנחיות היועץ המשפטי לממשלה בנושא "כלכלת בחירות", המגבילות העברות תקציביות סמוך לבחירות.

הצעת החוק שגיבש שמחון התבססה על מתן מענק חודשי לבעלי דירה יחידה שנטלו משכנתא לפני סוף 2022 והחזריהם זינקו בעקבות עליית הריבית. הסיוע היה אמור להגיע לעד 75% מהעלייה הריאלית בהחזר החודשי - פיצוי של עד כ-1,200 שקל בחודש למשפחה.