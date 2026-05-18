הגרלות "דירה בהנחה" מתחדשות: מי זכאי להשתתף ומתי הן יוצאות לדרך

מועצת מקרקעי ישראל פרסמה בתחילת השבוע את תנאי הזכאות המעודכנים לנרשמי הגרלות "דירה בהנחה". ההחלטה התקבלה בעקבות פסיקת בג"ץ, שהורתה על הקפאת ההגרלות עד לבחינה מחודשת של מנגנון הזכאות של הציבור החרדי, אל מול הסדרת המצב החוקי ביחס לשירות בצה"ל. מי יוכל להתמודד כבר בהגרלה שתיפתח בשבוע הבא, כיצד צפוי המתווה החדש להשפיע על מספר הנרשמים, ואילו שאלות עדיין נותרו פתוחות? גלובס עושה סדר.

מהם עיקרי ההחלטה?

שר השיכון והבינוי חיים כץ הורה כי רישום להגרלת "דירה בהנחה", ה-11 במספרה, שבה ישתתפו 19 יישובים, ויוצעו 7,922 דירות במחיר מסובסד, תחולק לשתי פעימות. הפעימה הראשונה תצא לדרך כבר ביום שני הבא ה-25 במאי, אז יוגרלו כ-4,000 יחידות דיור למילואימניקים בלבד, מתוכן תינתן עדיפות של 50% ללוחמים. לגבי 4,000 יחידות הדיור האחרות, אלו יוגרלו לציבור הרחב עם קבלת המידע הנדרש מהצבא, כלומר נרשמים שמילאו את חובותיהם מול צה"ל, אך מועד ההרשמה טרם נקבע.

⁠מי יוכל להתמודד בהגרלה?

ההרשמה להגרלה מיועדת, בשלב זה, למילואימניקים העומדים בתנאי הסף הקיימים להשתתפות בתוכנית: זוגות נשואים, ידועים בציבור, יחידים (רווקים, גרושים אלמנים) מעל גיל 35, הורים יחידניים שלהם ילדים לפני גיל 21, ונכים יחידים בני 21 ויותר. כמו כן, ההגרלות מיועדות לחסרי דירה, שלא הייתה בבעלותם דירה בשלוש השנים האחרונות ושלא מחזיקים בזכויות בדירה בשלבי בנייה או בקרקע המיועדת למגורים.

עם זאת, בהודעה שנמסרה מטעם משרד הבינוי והשיכון צוין כי ההגרלה תיפתח ל"חיילי מילואים", ללא פירוט נוסף. המשמעות היא שבשלב זה טרם הובהר האם מדובר במילואימניקים פעילים בלבד, כלומר מי שביצעו 20 ימי מילואים מצטברים בשלוש שנים רצופות, או 15 ימים ללוחמים. ההערכה היא כי הפרטים המדויקים יתחדדו עם פרסום הפרוטוקול המלא של ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ונוסח החלטת המועצה שצפוי להתפרסם בימים הקרובים. בכל הנוגע למועד ההגרלה, גורמים בשוק מעריכים כי ההגרלה תתקיים מהר מהרגיל, תוך שלושה שבועות, בניגוד להגרלות עבר שהתקיימו בין חמישה לשישה שבועות ממועד פתיחת הרישום.

מתי תיפתח ההגרלה לציבור הרחב שמילא את חובתו מול צה״ל?

הנקודה העמומה בהודעת משרד הבינוי והשיכון נוגעת לפעימה השנייה של ההגרלה, שבמסגרתה אמורות להיות מוצעות לציבור הרחב כ־4,000 יחידות דיור עבור מי שעומדים בתנאי הסף להרשמה ומילאו את חובותיהם מול צה"ל. נכון לכתיבת שורות אלו, לא נקבע מועד להגרלה הנוספת, והמשמעות היא שמי שזכאי להשתתף בהגרלה, אך אינו "חייל מילואים", ייאלץ להמשיך להמתין למועד פתיחת ההרשמה להגרלה, שכזכור כבר נדחה פעמיים.

במשרד הבינוי והשיכון הדגישו בהודעתם כי שאר מלאי יחידות הדיור המיועדות להגרלות יוצע לציבור הרחב עם קבלת המידע הנדרש מצה"ל. ככל הנראה, הזכאים יהיו צפויים להידרש לחתום על תצהיר המעיד כי מילאו את חובותיהם, כאשר מערכת הרישום להגרלה תידרש לבצע הצלבה ואימות של הנתונים מול צה"ל, על מנת לוודא כי כל זכאי אכן עמד בדרישות השירות הצבאי.

שימי אדזיאשוילי, יועץ משכנתאות ומנגיש מידע במחיר למשתכן, מציין בשיחה עם גלובס כי בניגוד למנגנון שקיים כיום, שיודע לייחס את זכאותם של חיילי מילואים לתיעדוף בהגרלות, הקמת מנגנון שיצליב כ-150 אלף נרשמים עם מידע שנוגע לקיום חובותיהם מול צה"ל, עלול לקחת הרבה יותר זמן ולעכב עוד יותר את קיום ההגרלה ליתר הזכאים. "המשמעות היא שיתר הזכאים ייאלצו להמשיך להמתין לפתיחת ההגרלה וביניהם גם אוכלוסיות נוספות כמו משרתי קבע או משרתים ביחידות ביטחון אחרות". שאלות נוספות שעולות נוגעות להגרלות הבאות של "דירה בהנחה", כמו האם תהיה הפרדה נוספת בין חיילי מילואים לשאר הזכאים והאם יוכלו לנצל בשנית את ההטבה שניתנה בהגרלה הנוכחית.

כיצד ההחלטה תשפיע על מספר הנרשמים להגרלה?

שאלה מרכזית נוספת נוגעת להשפעה של המתווה החדש על מספר הנרשמים להגרלה. בהגרלה הקודמת, שנסגרה באוקטובר 2025, נרשם שיא של כ־132 אלף משתתפים, נתון שממחיש את עוצמת הביקוש לתוכנית. במקביל, בהגרלות האחרונות עמד יחס הנרשמים לדירה על כ־20 מתמודדים לכל יחידת דיור.

לדברי גורמים בשוק, בשלב זה קשה להעריך במדויק עד כמה צפוי המתווה החדש לצמצם את מספר הנרשמים. עם זאת, מנתונים של המכון הישראלי לדמוקרטיה עולה כי בשנים האחרונות נהנו כ־6,500 משקי בית חרדיים מהטבות בדמות הנחות לרכישת דירות. על בסיס נתונים אלה, מעריכים אותם גורמים כי צמצום מעגל הזכאים צפוי להפחית את מספר הנרשמים בכמה אלפים בודדים בלבד. בהתאם, ההערכה היא שיחס הנרשמים לדירה ירד, אך במידה מתונה.

האם זכאותם של זוכים בהגרלות עבר תישלל?

בייעוץ המשפטי לממשלה בוחנים אפשרות להחיל את תנאי הזכאות החדשים גם על הגרלות עבר, ולא רק למנוע השתתפות עתידית. המשמעות היא שזכיות קיימות, בעיקר של חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם מול צה"ל עשויות להיפסל, אם טרם נחתם חוזה לרכישת דירה. עמדה זו עולה ממכתב ששלח גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, למועצת מקרקעי ישראל, בה ציין כי הנושא מעלה שאלות מהותיות, ובעיקר משפטיות, כאשר דיון בעניין יתקיים בהקדם ויובא להכרעה.

האם צפויות התנגדויות להחלטת מועצת מקרקעי ישראל?

במשרד הבינוי והשיכון הדגישו כי החלטת השר כץ נעשתה בתמיכת הייעוץ המשפטי לממשלה. לצד זאת, גורמים בשוק מעריכים כי הסבירות כי יוגשו התנגדויות נגד החלטת מועצת מקרקעי ישראל נמוכה. לדבריהם, גם אם תוגש עתירה לבג"ץ בנושא, קשה לראות כיצד תתקבל משום שעמדת בג"ץ באשר לבחינת זכאותם של בני הציבור החרדי שלא הסדירו את חובותיהם מול צה"ל כבר הובהרה.