מועצת מקרקעי ישראל התכנסה היום (א') לדיון העוסק בשלילת זכאותם של צעירים חרדים שאינם משרתים בצה״ל להשתתפות בהגרלות "דירה בהנחה", זאת בהמשך להנחיית הייעוץ המשפטי לממשלה לבחון מחדש את תנאי הזכאות לתוכניות הדיור המוזלות.

הדיון שנערך נקבע בהמשך לפסיקת בג"ץ מסוף חודש אפריל האחרון, אז קבע כי יש לשלול מהציבור החרדי הטבות שונות שניתנו לו, כל עוד לא מיושם פסק הדין שחייב את המדינה לממש את חוק הגיוס. בעקבות זאת, דרש בג"ץ כי בתוך כשבועיים וחצי מרגע הפסיקה, תצטרך מועצת מקרקעי ישראל להחליט באיזה אופן יותנו ההנחות בדיור לציבור החרדי אל מול הסדרת המצב החוקי מול צה"ל.

האם תישלל זכאותם של חרדים שאינם משרתים בצה"ל?

למרות פסיקת בג"ץ, עדיין לא ברור האם זכאותם של צעירים חרדים שאינם משרתים בצה"ל בהשתתפות ההגרלה תישלל. מטעם דוברות משרד הבינוי והשיכון נמסר לגלובס בנושא כי "נוסח החלטת המועצה המלא מגובש כעת, במקביל יהיה תיקון שיתייחס גם לנושא הסדרת השירות בהמשך".

בסיום ישיבת המועצה אמר כץ כי "הדבר היחידי שברור כרגע הוא שיש חיילי מילואים שמונעים מהם זכויות והמטרה היא לאפשר להם לממש את זכויותיהם באופן מיידי. נעבוד מול הצבא ונקבל נתונים ונעשה את הכל מסודר וטוב ולא פוליטי. עד שזה יקרה, לא אאפשר עיכובים נוספים. המילואימניקים עזבו בית, משפחה ועבודה כדי לשרת את המדינה, והמחויבות שלנו היא לוודא שהמדינה עומדת מאחוריהם גם ביום שאחרי השירות".

נזכיר כי פסיקת בג"ץ הובילה לדחייה נוספת של ההגרלות של "מחיר מטרה", שנדחו בפעם הראשונה באמצע חודש אפריל לאור הנחיית שר הבינוי והשיכון, חיים כץ, לצורך אישור החלת הקצאה של 50% למשרתי מילואים בכלל הערים המשתתפות בהגרלה.

באותו עניין מטעם השר כץ נמסר כי: "כזכור, השר חיים כץ הוביל להחלטת מועצה תקדימית להגדלת העדיפות למשרתי מילואים בהגרלות, במסגרתה נוספו כ-4000 יחידות דיור ייעודיות לחיילים. בשלושת היישובים שהפרויקטים בהם שווקו בצביון חרדי, השר חיים כץ ניסה לקדם פיילוט במסגרתו ההגדלה ל-50% תוקצה לחיילי סדיר חרדים נשואים, ההצעה נדחתה על ידי הייעוץ המשפטי לממשלה ועל כן, החלטת המועצה תתוקן כך שבכלל היישובים ההעדפה לחיילי מילואים תגדל מ-35% ל-50%".

"אי קבלת החלטה תהווה חריגה מהוראות בית המשפט"

כאמור, למרות הנחיית הייעוץ המשפטי לממשלה כי על המועצה לגבש החלטה באיזה אופן יותנו ההנחות בדיור לציבור החרדי, בסדר היום שפרסמה ישיבת מועצת מקרקעי ישראל טרם התכנסות המועצה, צוין כי יתקיים " דיון בנושא הטבות בדיור למשרתים בצה"ל". בתוך כך, בדיון שהתקיים בראשות השר חיים כץ, השתתף לבקשתו באופן חריג המשנה ליועמשי"ת גיל לימון, ששלח מכתב דחוף ביום שישי האחרון לעו"ד אריאל צבי, היועץ המשפטי לרשות מקרקעי ישראל, בו הדגיש כי "אי קבלתה של החלטה תהווה חריגה מהוראות בית המשפט".

במכתבו ציין לימון כי "לקראת מועד הישיבה, קיימנו המשנה ליועצת המשפטית לממשלה (משפט אזרחי), עו״ד כרמית … והח״מ, בראשית השבוע, שיחה עם שר הבינוי והשיכון, וביקשנו לקבל מראש את הצעת ההחלטה שתוגש למועצה, לצורך בחינת עמידתה בהוראות בית המשפט. אולם נמסר לנו כי הדיון יתקיים ללא הצעה כאמור שתובא מראש בפני המועצה. למיטב ההבנה, מדובר בדיון בנושא שהוגדר בסדר היום של ישיבת המועצה הקרובה תחת הכותרת "דיון בנושא הטבות בדיור למשרתים בצה״ל", ואשר לפי סדר היום אין בצידו הצעת החלטה.

"מצב זה מעורר קושי רב, שכן גיבוש הצעת החלטה על בסיס תשתית מקצועית ומשפטית הוא תנאי בסיסי לעבודה תקינה של גופים כדוגמת מועצת מקרקעי ישראל וליכולתה של המועצה לקבל החלטה מושכלת, אשר תקיים את החלטת בית המשפט. במצב הדברים האמור, אבקש להציג במכתב זה את התשתית העובדתית והמשפטית לסוגיה שעומדת על הפרק, ואבקש כי מכתב זה יובא בפני חברי המועצה טרם הדיון, על מנת שיוכלו להסתמך עליו בדיון בנושא".