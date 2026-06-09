זה ידוע כ"רווח חסר סיכון", אבל לא כל־כך פשוט לעשות ממנו כסף

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המושג

ארביטראז': פערי מחירים בין שני שווקים או יותר עבור אותו נכס בדיוק.

מהו ארביטראז'?

ארביטראז' (במקור מצרפתית) הוא ניצול של פערי מחירים בין שני שווקים או יותר עבור אותו נכס בדיוק, במטרה לייצר רווח מיידי ונטול סיכון. בעולם הפיננסי המודרני, נכסים רבים נסחרים במקביל במספר בורסות שונות ברחבי העולם. מניות, מטבעות חוץ, סחורות ואפילו מטבעות דיגיטליים מחליפים ידיים במיקומים גאוגרפיים שונים ובאזורי זמן שונים. סוג כזה של נכסים הוא מה שמכונה "המניות הדואליות" - מניות של חברות שנסחרות גם בישראל וגם בחו"ל.

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איך זה עובד? נניח שמניית חברה ישראלית מסוימת נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב במחיר השווה ל־100 שקל, ובמקביל היא נסחרת בבורסת ניו יורק בשווי המקביל ל־102 שקל. סוחר ארביטראז' ירכוש מיד את המניה בתל אביב וימכור אותה בו־זמנית בניו יורק. הפעולה הזו מייצרת רווח נקי של 2 שקלים לכל מניה, מבלי שהסוחר נדרש להמתין לעליית ערך עתידית ומבלי שהוא חשוף לתנודות השוק. כך נוצר רווח חסר סיכון.

מכאן גם הדיווחים בתקשורת הכלכלית בתחילת ימי המסחר על "פערי ארביטראז'" שמזיזים את הבורסה בתל אביב. יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, הסביר בעבר ל־ynet כי בבורסת תל אביב נסחרות כ־50 חברות דואליות (בהן אלביט מערכות, טבע, נייס, נובה וטאואר), אשר מניותיהן נסחרות במקביל בישראל ובארה"ב ומרכזות את עיקר פעילות הארביטראז' בשוק המניות.

היות שרוב שעות הפעילות בין הבורסות לא חופפות, נוצרים מצבים שבהם מחירי המניות בארה"ב משתנים - אבל משום שהבורסה בישראל סגורה, המחירים בשוק המקומי לא יכולים להגיב בהתאם. בפרק הזמן הזה, המחיר של אותה מניה בארה"ב שונה ממחירה בישראל.

למה זה חשוב?

חשיבותו של הארביטראז' לשווקים הפיננסיים היא עצומה, שכן קיומו של פער ארביטראז' בין שווקים מצביע על אי־יעילות שלהם. לכן, סוחרים הפועלים בתחום זה אינם רק רודפי רווח, אלא הם משמשים כ"מנקי השווקים" - פעולת הקנייה בשוק הזול מעלה את הביקוש ואת המחיר שם, בעוד פעולת המכירה בשוק היקר מגדילה את ההיצע ומורידה את המחיר בו. כתוצאה מכך, פערי המחירים נסגרים במהירות והשוק חוזר לאיזון ולתמחור יעיל.

אתגרי מסחר הארביטראז'

עם זאת, פוטנציאל הרווח "הקל" מלווה באתגרים משמעותיים. כיום, רוב פעילות הארביטראז' מנוהלת על־ידי מערכות מסחר אלגוריתמיות בתדר גבוה (HFT). מחשבי־על אלה מזהים עיוותי מחיר ומבצעים עסקאות בתוך שברירי שניות. עבור המשקיע הפרטי, מדובר במשימה כמעט בלתי אפשרית, שכן עלויות המסחר, עמלות ההמרה והשהות בביצוע הפקודות עלולות למחוק את פער הרווח לחלוטין ולהפוך את העסקה להפסדית.

בבית ההשקעות מיטב מסבירים כי מכיוון שסוחרי ארביטראז' מנסים לנצל כשלי שוק בתמחור נכסים שמטבעם הם קצרי־טווח, לרוב, מדובר על רווחים מהירים של אחוזים קטנים, לכן סוחרים רבים בוחרים לבצע פעילות זו עם מינוף על־מנת להגדיל את הסיכוי לרווח לאור עלויות המסחר והארביטראז' (בד־ובד עם הסיכון).